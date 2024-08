In ethische porno kan acteur Esluna (25) écht genieten van seks

ada57b65/” target=”_blank” rel=”noopener”>alleen maar stijgen: mensen seks zien hebben is voor velen de ideale afleiding. Hoewel een groot deel van de bevolking nog steeds porno kijkt, is het aan vernieuwing toe. Het stiefmoeder-scenario op Pornhub ken je inmiddels wel, en volgens onderzoek vervelen we ons steeds meer op pornowebsites. Daarbij wordt steeds vaker de vraag gesteld: is de porno die we nu kijken nog wel verantwoord?

In 2020 werd het ethische pornoplatform CHEEX opgericht door de Berlijnse Denise Kratzenberg en Maximilian Horwitz, en sinds december 2021 is de website ook in Nederland actief. CHEEX benadert porno vanuit een nieuw perspectief: hoe maak je porno die geil is, maar ook educatief, inclusief en ethisch? Je kan er workshops ‘anale training’ volgen, luisteren naar audioverhalen en (queer) porno bekijken waarin acteurs spelen met diverse lijven, etniciteiten en genderidentiteiten. Daarbij zeggen de acteurs goed betaald te worden voor hun performance, en wordt er tijdens het maken van een pornofilm opgelet om de grenzen van de acteurs te bewaken.

Videos by VICE

Een van de acteurs van CHEEX is de Nederlandse Esluna Love (25). Zij werkt al enkele jaren als pornoacteur en heeft typische mainstream films gemaakt, maar ook ethische porno. Deze meer verantwoorde stroming is niet alleen een boeiende evolutie voor de kijkers, maar ook voor haar als performer verandert er een hoop: genot hoeft bijvoorbeeld niet gefaket te worden en ze wordt veel beter begeleid op de set.

VICE sprak haar over het verschil tussen het filmen van mainstream porno en ethische porno, waarom ze vindt dat we ervoor moeten betalen en waarom ze video’s maakt voor anale training.

Esluna Love is pornoacteur voor mainstream porno en ethische porno

VICE: Je maakt nu vooral ethische porno, maar je hebt ook veel mainstream porno gemaakt. Hoe begon je carrière?

Esluna Love: Ik werd tweeënhalf jaar geleden benaderd door een Duits bedrijf, Ersties, waar ze girl next door– en female friendly-porno maken, waarbij de vrouwen hun video zelf thuis mogen maken. Dat heb ik dus een keertje gedaan. Het was een superfijne ervaring: het was goed georganiseerd, ze betalen goed en ik werkte met een heel leuk team.

Ik had de smaak te pakken, maar was niet van plan om mijn fulltime baan in de retail hiervoor op te geven. Ik besloot OnlyFans uit te proberen, als bijverdienste, en ik ben gaan webcammen. Daarna heb ik meer pornofilms gemaakt en sinds een jaartje doe ik dit werk fulltime. Ik ben altijd bezig geweest met de ontwikkeling van mijn seksualiteit. Uiteindelijk ging het stapsgewijs van erotische fotoshoots naar pornofilms maken. Het voelde allemaal heel logisch aan. Nu maak ik mainstream porno, maar ook ethische porno.

Waarin verschilt dat dan?

Bij mainstream porno zie je vaak dat alles gemaakt wordt vanuit de male gaze. De crew is meestal ook bijna volledig mannelijk. Tijdens het filmen is het superbelangrijk dat alles heel clean en strak is: als je wat afscheiding van de vagina hebt, moet dat weggehaald worden.

Je moet tijdens zo’n mainstream shoot ook overdreven seksgeluiden maken. Een keertje zei een regisseur: “Hup, nu klaarkomen!” Dat was ontzettend ongemakkelijk, omdat dit de eerste mainstream pornofilm in het buitenland was die ik maakte met mijn partner. Wij vonden dat allebei een hele vreemde manier om seks te hebben met elkaar. Na die shoot heb ik besloten dat hij de volgende aflevering beter met een ander meisje maakte. Hierna hebben we wel nog heel veel films zelf opgenomen. Ook voor CHEEX maken we samen video’s. Natuurlijk ben ik wel bezig met hoe de shots overkomen en of je alles goed kan zien, maar ik fake niet graag.

“Bij ethische porno wordt er sowieso beter gelet op communicatie. Daar krijg je weken op voorhand een volledig draaiboek, met uitleg over alles wat je kan verwachten van de dag.”

Je wilt écht genieten, ook al is het onderdeel van je werk.

Ja. Ik wil op voorhand altijd even bespreken met de acteurs wat ik lekker vind en wat niet, zodat de kans op een echt orgasme veel groter wordt. Dat is ook een groot verschil tussen ethische porno en mainstream porno: bij mainstream wordt er minder vaak op voorhand een ‘performers talk’ gehouden waarbij je aangeeft wat je wel en niet wil doen tijdens de seks. Bij ethische porno is dat eigenlijk altijd een ding. Ik heb daarom zelf de beslissing gemaakt om ook mainstream porno acteurs een bericht te sturen voor de shoot om hen een lijstje te geven van wat ik lekker vind.

Hoe reageren ze daarop?

Soms zeggen ze: “Oké, leuk, ik vind dit en dat lekker.” Maar het gebeurt ook weleens dat ze zeggen dat het hen niets kan schelen. Sommige mensen die elke dag pornofilms opnemen, trekken zich na een tijdje steeds minder aan van wat er gefilmd wordt. Het wordt een routine. Maar ik denk: juist als je elkaar op voorhand even spreekt, kan je ervoor zorgen dat je werkdag leuker wordt. Vooral als je elkaar voor het eerst ziet op de dag van de shoot. Je wilt dan toch dat de seks zo prettig mogelijk is?

Bij ethische porno wordt er sowieso beter gelet op communicatie. Daar krijg je weken op voorhand een volledig draaiboek, met uitleg over alles wat je kan verwachten van de dag. Op voorhand van de shoot wordt er gezeten met de performers om het te hebben over wat onze do’s en don’ts zijn, maar ook na het shooten volgt er altijd een gesprek over wat we ervan vonden. Bij mainstream porno is het eerder: nou, doei, je ziet de film wel verschijnen!

Waarom denk je dat die gesprekken niet plaatsvinden bij mainstream porno?

De producties van mainstream porno zijn vaak ontzettend groot, omdat er meestal ook erg veel geld in zit. Sommige organisaties bestaan ook al heel erg lang, zoals bijvoorbeeld het productiehuis FakeHub, waar ik voor gewerkt heb. Daardoor is het op de set vaak eerder een soort lopende-band-werk, omdat de opnames ook veel meer tijdsgebonden zijn. Er zijn dagen waarop ze vier opnames op één dag inplannen. Alles moet zo snel en efficiënt mogelijk op beeld staan.

Wordt het filmen van porno niet erg grimmig op die manier?

Nou, ik heb niet echt nare ervaringen gehad, hoor. Ik durf nee te zeggen bij zo’n shoot en ik sta sterk in mijn schoenen, maar je hoort wel verhalen van vooral beginnende meiden die een nare ervaring hebben gehad op een set. Dat zal in ethische porno minder vaak gebeuren. Vaak werken mensen daarin ook pas vanaf hun vijfentwintigste.

“Een pornofilm maken is ook niet niets: je staat naakt op een set, soms met vier mannen, en vaak een volledig mannelijke crew.”

Vind je dat beter?

Ja. Ik vind dat ze de leeftijdsgrens voor porno zouden moeten verhogen van 18 naar 21. Toen ik 18 was, was ik echt nog naïef en ik wist niet goed hoe ik sterk in mijn schoenen kon staan. Een pornofilm maken is ook niet niets: je staat naakt op een set, soms met vier mannen, en vaak een volledig mannelijke crew. Dan heb jij een scène gedaan en vragen ze, zonder dat je tijd hebt om daarover na te denken, of je nu niet even anaal wil doen voor 600 euro meer.

In de Netflix-serie Girls Wanted, over de Amerikaanse pornoindustrie, zie je dat je ook meer geld krijgt als je je bijvoorbeeld laat vernederen op camera. Is dat vergelijkbaar met jouw ervaringen?

Nou, hoeveel geld je krijgt per shoot heeft vooral te maken met hoeveel ervaring je hebt, hoe populair je bent op social media en hoeveel clicks je hebt op je gratis video’s. Op veel pornosites kan je als bezoeker de modellen ranken. Het doet er ook toe hoe hoog je in de ranking staat. Daarbij zoeken ze vaak ook naar mainstream performers die een uiterlijk hebben dat het best verkocht kan worden. Het gaat niet om hoe goed je acteert, maar gewoon hoe klikbaar je bent voor het mainstream publiek.

“Ik vind dat dit genormaliseerd moet worden: als je graag porno kijkt, dan moet je daar voor willen betalen.”

Jij hebt een hoop tatoeages. Speelt dat een rol in hoe populair jij bent?

Ik ben erachter gekomen dat ik nét nooit in een niche val: ik heb tattoos, maar niet zodanig veel dat mensen me hiervoor opzoeken. Ik kan niet meer de hele jonge categorie vangen, maar ik ben ook geen MILF. Ik ben niet heel erg curvy, maar ook niet super petite. Ik hang er zo ergens tussenin. Voor mainstream ben ik erachter gekomen dat ik daardoor dus niet erg klikbaar ben. Hoe je het wendt of keert: het is een harde wereld, net zoals de modellenwereld en als je wilt acteren. Porno is showbizz.

Naar mijn idee zijn er nog wat vooroordelen over ethische porno, namelijk dat alleen mainstream porno echt hard en geil kan zijn, en dat het andere wat soft en saai is.

Dat klopt echt totaal niet. In ethische pornofilms worden ook gangbangs of kinky BDSM-scènes opgenomen, alleen wordt iedereen goed betaald en wordt er goed gecommuniceerd.



En dat je er als klant ook voor betaalt.

Ja! Ik vind dat dit genormaliseerd moet worden: als je graag porno kijkt, dan moet je daar voor willen betalen. We vinden het allemaal normaal om voor Netflix te betalen, maar we willen niet voor porno betalen.

Je kan met één muisklik gratis porno vinden. Denk je dat pornokijkers uiteindelijk uit moreel besef tóch zouden willen betalen voor ethische porno?

Ik snap dat het geen gemakkelijke switch is. Als content creator en pornoperformer probeer ik inderdaad iets te verkopen wat op heel veel plaatsen gratis te vinden is. Wat ik nu wel merk is dat mensen het belangrijk vinden om écht contact te hebben, ook met de mensen wiens porno ze bekijken. Mensen beginnen ook steeds meer te beseffen dat de mensen die ze bekijken écht zijn. Het besef groeit steeds meer dat wat ik doe ook werk is, en dat het dus normaal is om ervoor te betalen. Ik denk dat mensen steeds bewuster bezig zijn met waar hun eten en kleding vandaan komt, en dus ook met waar hun porno vandaan komt.

OnlyFans is hierin waarschijnlijk ook een boeiende ontwikkeling, aangezien de makers zich daar dichterbij de kijkers bevinden.

Ja, absoluut. Je merkt dat ook bij mensen die wat eenzamer zijn bijvoorbeeld, dat die ook op die manier contact willen hebben met iemand. Dit soort persoonlijk, warm contact dat je kan hebben op OnlyFans, heb je niet op Pornhub.

Esluna Love

Even iets anders: vind je dat porno een educatieve functie heeft?

Als je naar de top twintig op Pornhub kijkt, zijn dat vooral filmpjes die gemaakt zijn voor vermaak, om even op klaar te komen. Er zijn wel tutorialvideo’s, maar die zijn niet populair op een gratis pornowebsite. Er zijn genoeg amateurfilmpjes te vinden op het internet die niet geëdit zijn en wel echt zijn. Het is vooral belangrijk dat mensen weten wanneer een video gemaakt is voor vermaak en wanneer het echte seks laat zien.

Toen ik voor het eerst in contact kwam met porno, was dat alleen maar gratis porno. En aan mijn seksuele voorlichting op school heb ik helemaal niets gehad. Ik ben allang blij dat er nu meer gepraat wordt over consent en gender, maar het zou ook fijn zijn als mensen aan de hand van zoveel verschillende porno écht wat kunnen leren.

Jij maakt daarom voor CHEEX ook educatieve porno. Hoe werkt dat?

Ik heb een paar tutorials gemaakt. Ik heb met mijn partner bijvoorbeeld uitgelegd hoe je een deepthroat blowjob kan geven. Ik begin simpel: degene met een pik moet even douchen. Daarna leer ik verschillende technieken, maar we hebben het ook over wat je kan doen als nazorg na de pijpbeurt. We slaan niets over.

Ik heb ook een workshop in beffen gegeven en een anale training gemaakt. Bij mainstream porno gaat de pik er in één keer heel hard in en laat het een gapend gat achter. Je kan misschien denken: nou, dit zal dan wel normaal zijn, tot je het een keertje zelf gaat proberen en ontdekt dat dit niet zomaar kan. Ook heb ik dit uitgelegd in een live workshop via de webcam, waarbij mensen tijdens de sessie anoniem vragen konden stellen.

Wat vragen mensen dan vooral?

Ik ben een squirter en ik krijg geregeld de vraag hoe dat moet. Mensen denken vaak dat er wat mis is met hen als het niet lukt. Ik zeg dan altijd: luister niet naar de mensen die zeggen dat iedereen kan squirten. Het is iets dat je gewoon overkomt, maar als dat niet gebeurt, is dat niet erg. Je behaalt niets bijzonders als je eens squirt. Daarbij is squirten in porno niet altijd echt. En squirten is niet enkel iets wat er massaal uit moet spuiten: het kunnen ook gewoon druppeltjes zijn die eruit komen.

Wat vind je dat er nog moet veranderen in de pornowereld?

Ik vind dat de acteurs in mainstreamporno nog wat diverser mogen zijn, zowel op vlak van lichamen, etniciteit als gender. En idealiter worden ze dan niet gefetisjeerd, maar zijn ze, net als ik, gewoon acteurs.

Dankje!