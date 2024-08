Wat er met de eSporter gebeurde die expres met 10-1 van ADO verloor

Iedereen kent wel iemand die zichzelf totaal niet in de hand kan houden bij een potje FIFA. Zo’n gozer die constant scheldt en regelmatig een controller laat sneuvelen. Ook onder de professionele eSporters komt dat nog weleens voor: een van de meest besproken eSporters van het afgelopen seizoen was Daniel Kuipers (24), die in dienst van Willem II in één wedstrijd vijf rode kaarten pakte en expres een eigen goal maakte. Dat potje was tegen ADO Den Haag, en verloor hij uiteindelijk met 10-1.

Deze actie leverde Kuipers veel negatieve reacties op. Aan de samenwerking met Willem II kwam na anderhalf jaar dan ook een einde. VICE Sports sprak met Kuipers in zijn woonplaats Eindhoven over FIFA-frustraties, haatberichten, en het belang van zelfbeheersing.

VICE Sports: Ha Daniel, wat kreeg je allemaal voor reacties na dat beruchte potje tegen ADO?

Daniel Kuipers: Vooral veel haatberichtjes van Willem II-supporters. Dat ik een schande was voor de club, en meer van dat soort dingen. Er waren ook wel ergere berichten, zoals: “Kankermongool, waar denk je wel niet dat je mee bezig bent?” Op straat gebeuren er nooit echt erge dingen, het zijn voornamelijk de internethooligans die zich laten horen.

Je zegt het nu met een lach op je gezicht. Lachte je ook toen er zoveel ophef over was?

Ik ben niet iemand die zich dat soort dingen persoonlijk aantrekt – al heb ik toen die wedstrijd tegen ADO Den Haag online kwam wel even Instagram en Facebook van mijn telefoon verwijderd. Via WhatsApp kreeg ik nog verschillende linkjes van nieuwsberichten doorgestuurd, maar die heb ik die twee dagen niet geopend. Ik had ook gehoopt dat het allemaal een beetje zou overwaaien. Maar het nieuws kwam op verschillende sites terecht, zelfs op de Daily Mail. Ik kreeg daardoor wel duizend volgers erbij op Instagram, dat was dan wel weer lekker.

Heb je uiteindelijk wel al die berichten in je inbox gelezen?

Ja, natuurlijk. Ik heb alles teruggelezen. Het waren vooral echt jonge kinderen, van een jaar of acht. Die vragen dan: “Wat heb je nou weer gedaan?” Op zulke jochies wil ik nog best reageren. Dan zijn ze helemaal blij en vragen ze meteen: “Wil je een potje spelen?” Ik krijg ook genoeg positieve reacties, van volwassen mannen die me aanspreken op straat of gasten die in de kroeg met me op de foto willen. Niet zozeer omdat ze nou fan van me zijn, maar vooral omdat ze me herkennen van die 10-1. Dat vind ik mooi.

Het is dus niet alleen maar negativiteit?

Niet alles is negatief. Zeker niet. Kwam het zo over dan?

Als je jouw naam googelt, zie je toch voornamelijk berichten over een saboterende eSporter.

Ja, die associatie wordt al gauw gemaakt. Maar er zijn ook genoeg mensen die juist zeggen dat ik de enige leuke eSporter was om naar te kijken. Ik ben gewoon mezelf. Andere eSporters gooien waarschijnlijk ook van alles kapot na een frustrerend potje FIFA, maar op tv gedragen ze zich opeens weer keurig. Dat vind ik fake.

Toen ik je benaderde voor een interview, bedankte je in eerste instantie voor mijn verzoek. Waarom?

Ik heb soms het idee dat het niet uitmaakt wat ik zeg, en dat toch altijd alleen het negatieve eruit wordt gepikt. Steeds weer die link naar de ‘saboterende eSporter’. Het lijkt net alsof ik een jongen ben die heel snel boos wordt, maar zo sta ik helemaal niet in het leven. Jij zult van tevoren ook al een bepaald beeld van mij hebben gehad.

Ik had je zeker nog niet veroordeeld, maar dit was inderdaad wel de reden om je te benaderen.

Ja precies, mensen hebben hierdoor al snel vooroordelen. Net als dat gamers altijd worden gezien als nerdjes, die alleen maar binnen zitten. Maar ik ben uiteindelijk op je verzoek ingegaan omdat ik toch al ben gestopt. Het maakt me allemaal niet meer uit, of het nou negatieve of positieve aandacht oplevert.

Waarom verloor je dat potje eigenlijk expres met 10-1?

Ik wilde dat Willem II meer voor de eSports ging doen. Ik had op die draaidagen ook helemaal niemand bij me qua begeleiding. Sommige eSporters hebben zelfs vier begeleiders op zo’n middag. Ik kan me nog herinneren dat PSV zelfs een keer met een stuk of zeven man binnenkwam. Ook qua geld zat er veel verschil tussen Willem II en andere clubs. Willem II heeft al bijna geen budget om spelers te kopen, laat staan om geld apart te houden voor eSports.

Kreeg je eigenlijk betaald als eSporter van Willem II?

Nee, en dat speelde natuurlijk ook een rol. Ik heb geen winst gemaakt, eerder verlies. Als ik bijvoorbeeld 1.600 netto zou verdienen, dan zou ik me ook een stuk beter gedragen. Veel eSporters krijgen zo’n bedrag. Het is geen vetpot, maar op deze leeftijd kun je er best van rondkomen. Je hoeft er niks voor te doen, alleen maar te gamen.

In augustus kwam naar buiten dat Willem II niet met je door wilde. Wat vond je daarvan?

Ik mocht eventueel wel door, maar alleen als ik mee zou doen aan het toernooi waarin Willem II op zoek ging naar de nieuwe eSporter. Ik moest even laten zien dat ik het nog kon. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Ik dacht: laat dan maar zitten, dan ga ik lekker studeren. Het was een leuke tijd, maar ik moet ook verder met mijn leven. Misschien had ik op mijn 28ste wel zonder diploma gezeten als ik door was gegaan. En wat ben ik dan? Een onbetaalde eSporter. Daar ga je geen vrouwen mee krijgen.

Ik wilde eigenlijk een potje met je gaan spelen bij dit interview, maar je vertelde me dat je helemaal geen FIFA meer speelt. Waarom niet?

Door FIFA 18 was de cd-lezer van een van mijn PlayStations kapot, daarom speelde ik niet meer. Maar ik was er ook gewoon helemaal klaar mee. Sinds de laatste opnames van de eDivisie in februari had ik geen potje meer gespeeld. Totdat FIFA 19 afgelopen week online uitkwam, althans. Ik heb ‘m meteen gekocht en heb tot vier uur ‘s nachts zitten spelen. Het blijft een verslaving, dat zeg ik eerlijk.

Hoe is die cd-lezer dan kapot gegaan?

Tja. Gewoon een tikje op mijn Playstation. Ik verloor een potje in de laatste minuut en op zulke momenten word ik gewoon een beetje boos. Maar dat heeft iedereen weleens. Ik ken mensen die hun beeldscherm gewoon kapotslaan, en er vijf of zes per jaar doorheen jagen. Ik noem geen namen, maar ik ken ook wel een eSporter die dat doet.

Hoe belangrijk is zelfbeheersing voor een FIFA-speler?

Heel belangrijk. In FIFA 18 zaten ook gewoon heel erg veel fouten. Dan maait er weer een verdediger over de bal heen, dan slaat de keeper weer een bal in zijn eigen goal. Op zulke momenten sla ik weleens met mijn vuist op tafel. Het spel werkt soms zo op je zenuwen. Het is echt een ziek spel.

Zou je achteraf gezien nog een keer het avontuur als eSporter van Willem II aangaan?

Ja, sowieso. Voor veel jonge kinderen van nu is het een droom om later eSporter te worden. Daar heb ik toch maar mooi een steentje aan bijgedragen. We hebben samen de eDivisie opgezet, waar inmiddels ontzettend veel mensen naar kijken. Ik heb ook geen spijt van hoe ik het allemaal heb aangepakt. Het maakt me allemaal niet uit. Ik hoop alleen niet dat al die dingen die over mij op het internet staan een probleem gaan opleveren als ik later een baan ga zoeken. Dan is het misschien toch allemaal niet zo handig geweest.

