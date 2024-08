Eten als een koning voor twee euro per dag

In de portefeuille van studenten is het meestal een rommeltje. Op de 24ste lacht het leven met euro’s je toe maar vanaf dat moment stort je bankrekening als een beurskoers in elkaar en zit je het laatste weekend weer verplicht bij je ouders te eten.

Studenten geven volgens het Nibud per maand 161 euro aan boodschappen uit. Dat is ongeveer 5,35 per dag. Voor dit bedrag kun je natuurlijk nog niet aan vloeibare levensmiddelen komen, zoals een pintje op café. Het studentenleven is duur. Meubels en kleding zijn misschien voor een appel en een ei tweedehands op de kop te tikken, maar voor vijf euro per dag je maag vullen is een behoorlijke opgave.

Videos by VICE

Goedkoop eten komt meestal neer op diepvriespizza’s, pasta met ketchup, instantnoedels en supermarktbrood met huismerk pindakaas. De enige afwisseling zit in de kruiden van de noedels, of in de salami in plaats van mozzarella op je pizza. Een student in het Nederlandse Venlo wilde het tegendeel bewijzen. De uit Bulgarije afkomstige Petar Ivanov startte een maand geleden een experiment waarbij hij echt lekker wilde eten voor twee euro per dag.

“Normaal gesproken geef ik rond de 150 euro uit aan eten en drinken,” vertelt Petar aan MUNCHIES. “Ik wilde proberen of dat minder kon zijn. Ik heb mezelf een budget van 60 euro voor een maand gegeven, veertien euro per week en had dus elke dag een budget van twee euro voor ontbijt, lunch en avondeten.”

Hij verbaasde zich over het feit dat we de afgelopen honderd jaar mensen naar de maan hebben gestuurd, het vliegtuig en het internet hebben uitgevonden, maar dat niemand in staat is om zijn eten normaal te portioneren waardoor we bergen eten weggooien.

Hij kocht een zak aardappelen waar hij meerdere dagen van kon eten en ook andere dingen kocht hij groots in. Melk om zo nu en dan een glas van te drinken, en die hij kon gebruiken voor zijn ontbijt. “Heel sociaal was ik de afgelopen maand niet,” vertelt hij. “Als ik vrienden uitnodigde om langs te komen voor een film moesten ze hun eigen eten en drank meenemen.” Hij besloot om alcohol zelf maar even helemaal af te zweren, maar zijn vrienden maakten het hem niet makkelijk door al in het begin van de maand langs te komen met een krat bier en deze voor zijn neus te legen.

Petar Ivanov. Alle foto’s zijn afkomstig van zijn facebookpagina Petar Ivanov

Petar wilde proberen om zo gevarieerd en gezond mogelijk te eten. Alleen zijn ontbijt was vrijwel elke dag een bordje havermout van 32 cent per dag, op de goeie dagen afgetopt met wat stukjes chocolade en een scheut melk. De overige maaltijden varieerden rijkelijk, ondanks de beperkte ingrediënten. Hieronder zie je een selectie van wat hij de afgelopen maand at:

Dag 4: ’s ochtends havermout (32 cent), ’s middags een banaan (20 cent) en ’s avonds spaghetti carbonara met spek, ei, uien, basilicum en zout (56 cent)

Dag 6: brunch met gebakken aardappelen met spek, knoflook, basilicum (74 cent), ’s avonds aardappelpannenkoeken (38 cent)

Dag 10: ’s ochtends havermout (32 cent), ’s middags chili con carne (74 cent), ’s avonds instant noedels met groente en uien (1,03 euro)

Dag 17: ’s ochtends havermout (32 cent), ’s middags een wrap met kidneybonen, ui, knoflook, sla, rijst, kruiden en sour cream (72 cent), ’s avonds spaghetti bolognese van de vorige dag (87 cent)

Dag 19: ’s morgens havermout (32 cent), ’s middags een barbecue met vrienden: worsten, gepofte aardappel en kool (1,10 euro), ’s avonds dezelfde wrap als op dag 17.

“Niet slecht voor twee euro per dag!,” vindt voedingsdeskundige Dr. Sonja Floto-Stammen, die elke week Petars menu doornam. Dit deed ze gratis, omdat ze docent is op zijn opleiding en zijn experiment interessant en nuttig vond. “Goed gedaan,” schrijft ze in een e-mail naar Petar. “Je kookkunsten kunnen een voorbeeld voor veel studenten zijn.” Volgens haar kwam Petar nauwelijks iets tekort, alleen twijfelde ze soms of de porties groot genoeg waren voor Petar. “Probeer ook om dagelijks twee porties fruit te eten en genoeg af te wisselen met vlees, vis, rijst, aardappelen, bonen en eieren.”

Petar voelt zich na deze maand hetzelfde als anders. “Ik heb genoeg energie.” Het leukste aan de maand vond hij het koken en het vinden van oplossingen, zoals een vervanger voor rode wijn in bolognesesaus. Hij raakte geïnspireerd door Matty Mathesons lasagne, die runderbouillon in plaats van rode wijn gebruikt. Nog andere tips? “Je kan vlees in chili con carne vervangen voor nog meer bonen, en een lekker snackje maken van pinda’s door ze in de oven te roosteren.”

In de hele maand gooide Petar slechts één ding weg: een worstje dat echt niet meer te eten was. De laatste avond kookte hij een gerecht met sentimentele waarde, de rijst met kip die zijn moeder in Bulgarije vaak maakt: Пиле с ориз. Wat gaat hij eten nu hij weer alles mag kopen wat hij wil? “Ik twijfel enorm of ik mezelf nu helemaal lijp ga eten aan junkfood. Maar ik ga sowieso beginnen met een pintje, dat heb ik echt gemist.”

Als je meer te weten wil komen over Petars experiment en zijn recepten wil proberen, neem dan een kijkje op zijn Facebookpagina.

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.