Eten als graaf Dracula in Transsylvanië

Dracula van Bram Stoker begint onschuldig met kip en rode paprika. De Britse advocaat Jonathan Harker is op reis door Oost-Europa, onderweg naar de graaf uit de titel. Hij stopt bij een hotel in Cluj-Napoca, in Transsylvanië. “Ik kreeg een stuk kip met paprikapoeder. Het was heerlijk, maar ik kreeg er ook ontzettende dorst van,” schrijft de advocaat in zijn dagboek. Hij merkt nog op dat hij het recept moet vragen voor zijn verloofde.

Stoker bezocht de regio niet zelf, maar zijn culinaire keuzes kloppen wel. Paprikapoeder is de nationale smaakmaker van Hongarije en maaltijden met vlees zijn eerder regel dan uitzondering in restaurants door het hele land.

