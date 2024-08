Chef Andy over hoe noedels de sfeer goed houden in Australische gevangenissen

Gevangeniseten is nooit echt een pretje. Als ik mijn vrienden opzoek in gevangenissen op het platteland van Australië, zie ik hun ogen oplichten als ik eten voor ons bestel dat alleen in het bezoekerscafé te krijgen is. Dingen als Ferrero Rocher milkshakes, perziken, shepherd’s pie en koffie. De enige andere keer dat ik gevangenen zo opgewonden zie raken, is als ze vertellen over hun eigen geïmproviseerde kookpartijen die dienen als alternatief voor het eten in de nor.



Het grootste gedeelte van de maaltijden zijn in feite gewoon gepimpte versies van magnetronmaaltijden, maar af een toe raakt een gevangene echt geïnspireerd en maakt-ie iets magisch. De mi goreng is daar het beste voorbeeld van.

Videos by VICE

Variaties van het recept verschillen per staat en gevangenis, afhankelijk van wat er beschikbaar is in de gevangeniswinkel. Om meer te leren over hoe je met weinig middelen toch een heerlijke maaltijd op tafel tovert, sprak ik met chef-kok Andy K.

MUNCHIES: Hey Andy, hoe ben je de beste kok in je eenheid geworden?

Andy: Ik kwam hier twee jaar geleden omdat ik veroordeeld was voor drugshandel. Ik was eigenlijk een chef-kok, maar raakte raakte verslaafd aan speed, wat weer leidde tot meth, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik ontslagen werd. Dus begon ik te dealen om rond te komen. Natuurlijk at ik toen heel weinig en was ik mijn lichaam heel hard aan het verneuken. Toen ik in de gevangenis belandde, besloot ik mijn leven om te keren en mijn passie voor koken te herontdekken. Het was goed voor me; ik hoefde niet de hele tijd aan drugs te denken en het maakte me blij door iets te doen waar ik van hou.

Hoe reageren je medegevangen op wat je kookt?

Wij Aziaten hebben in de gevangenis de reputatie dat we de beste koks zijn. Iedereen is jaloers op de shit die we maken. We hebben al die fantastische gerechten vroeger van onze moeders geleerd. Ik ben opgegroeid in Box Hill [een suburb van Melbourne, red.], en daar werd ik altijd geïnspireerd door verschillende Aziatische gerechten. We waren nogal arm, dus waren we genoodzaakt om de beste gerechten te maken van de slechtste ingrediënten.

Wat is het beste wat je ooit in de gevangenis hebt gemaakt?

Nou, iedereen houdt van mi goreng met pindakaas. Dat is een voor de hand liggende favoriet en het is waanzinnig om iedereen samen aan tafel te zien eten. We missen allemaal onze families, dus als we een gezinsmaaltijd bereiden, worden we weer wat opgepept. Als er een goede maaltijd op tafel staat en alle jongens samen eten, voelt het alsof we familie zijn en het is altijd een geweldige tijd. Buiten deze muren hebben zaten veel van ons aan de drugs, maar binnen in de gevangenis houden we het wat rustiger. Door samen te eten en lachen met vrienden hoef je even niet te veel na te denken over moeilijke dingen.

Image via Flickr user Noranna

Heb je weleens een slechte recensie gehad?

Ja, er was een nieuwe gast die dacht dat hij heel wat was. Alle Aziaten werken hier samen, maar af en toe maken de Vietnamezen en Chinezen wat drama door. Hoe dan ook, deze Chinese gast vol tatoeages kwam binnen, en beweerde dat hij bij een bende hoorde waar een paar van onze jongens ook echt bij zaten. We negeerden het gewoon, omdat we willen dat iedereen hier familie is. Maar toen we rijst met kip aan het eten waren, gooide die gozer zijn bord op de grond en zei hij dat het shit was en hij het niet wilde eten. We vertelden hem dat hij respectloos was, maar hij luisterde niet. Dus toen zei ik dat hij naar mijn cel moest gaan.

Wat gebeurt er als je iemand in je cel vraagt?

Gebruik je fantasie. Hij respecteerde me niet dus confronteerde ik hem daarmee. Ik ging naar mijn cel en had een wapen bij me. Maar die gast liet zijn gezicht niet zien. Bro, ik heb wel een uur zitten wachten. Dus toen ik naar buiten kwam, zag ik dat er een opstootje was. Blijkbaar had iemand die bij die bende hoorde hem door zijn wang gestoken. De moraal van het verhaal is: fuck niet met de chef, want ze zijn de belangrijkste spelers in de gevangenis. Als het eten goed is, vliegt iedereen door z’n straf. Maar als het eten shit is, vliegen mensen elkaar in de haren. Dat heb ik hier echt geleerd.

En mi goreng houdt iedereen gelukkig?

Ja, onze groep Aziaten is een hechte gemeenschap en we zijn allemaal in de 20 of 30. Maar we koken vaak met alle andere community’s en iedereen vindt mi goreng het lekkerst. Het is waarschijnlijk het beste eten als je geen geld en tijd hebt. Het is niet goed voor je, maar niks wat zo gangster smaakt is gezond.

Volg MUNCHIES op Facebook , Instagram en Flipboard .

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES US.