Ethereum-miners zijn begonnen met het dumpen van de videokaarten uit hun rigs

De goudkoorts die de laatste tijd heerst in de wereld van cryptocurrencies als ethereum heeft voor een groot tekort aan videokaarten gezorgd. En gamers zijn boos. Kaarten die gemaakt zijn om mee te gamen zijn erg geschikt voor de berekeningen die nodig zijn om cryptocurrencies te minen. En daarom worden de dingen massaal opgekocht.

En we kunnen ze niks kwalijk nemen. Kijk eens wat er van april tot de helft van juni gebeurde met de prijs van ethereum:

Videos by VICE

Beeld: Screenshot of Coindesk.com

Dus daarom kochten de miners met eurotekens in hun vierkante ogen zo goed als elke nieuwe videokaart op. En dan vooral kaarten uit het middensegment als de Radeon RX 480 en 580, en de GeForce GTX 1060. Deze kaarten zijn goed te betalen, maar kunnen wel de laatste games draaien. En precies door deze goede prijs-kwaliteitverhouding zijn ze zo populair onder miners en gamers. Door deze grote vraag naar deze graka’s schoot de prijs natuurlijk de lucht in.

Maar afgelopen maand is ethereum de helft minder waard geworden.

Beeld: Screenshot of Coindesk.com

Met deze lagere ethereum-prijs verdienden mijnmonsters met meerdere grafische kaarten zich veel minder snel terug. En dus, net als in het verleden toen bepaalde GPU’s minder effectief werden om mee te minen, worden ze weer massaal gedumpt.

Op eBay staan op dit moment 288 advertenties voor een “ethereum mining rig”. Soms is het alleen het frame en sommige rigs zijn zelfs nog nooit gebruikt. Bij een snel kijkje op eBay vinden we dat er in mei 57 complete rigs zijn verkocht, in juni 120 en in juli al 277. Een mogelijke verklaring is dat dit komt door de toegenomen populariteit van ethereum, maar de beschrijvingen van de advertenties en gesprekken met verkopers vertellen een ander verhaal.

Neem bijvoorbeeld de advertentie voor deze mining rig met zes RX480-videokaarten. De verkoper zegt, “Ik verkoop mijn rig (op dit moment gebruik voor het minen van ethereum) die ik iets meer dan drie maanden geleden gebouwd heb.” Drie maanden geleden leek het waarschijnlijk een fantastische investering. En dat was het ook heel even – tussen mei en juli ging de prijs van ethereum 200 procent omhoog.

Het zijn niet alleen volledige rigs. Er zijn veel meer videokaarten te koop dan normaal – vooral de RX 480, RX 580 en GeForce GTX 1060 zijn populair.

Deze verkoper heeft een hele stapel RX 580-kaarten in de aanbieding, “maar een maand gebruikt”.



Ik vroeg eBay-gebruiker, gregfunsmile, waarom hij zijn RX 480 verkoopt. “Ik heb hem een maand gebruikt om ethereum te minen,” vertelt hij in een privébericht. “Het was even leuk, maar ik verkoop hem omdat ik niet langer geïnteresseerd ben in minen en uit de markt stap.”

Een andere gebruiker die zijn RX 580 verkoopt vertelt, “Ik wilde een mining rig bouwen, maar realiseerde dat ik er helemaal geen winst mee ging maken.”

Door de manier waarop blockchain werkt, wordt het minen van ethereum met de tijd steeds moeilijker waardoor elke set-up steeds minder gaat opleveren. Gekeken naar de processorkracht, stroomverbruik, afgenomen doorverkoopwaarde en het steeds moeilijker wordende minen, deed ik een paar berekeningen*. Volgens mijn berekening verdien je met dezelfde videokaart waar je eerst nog vijf dollar mee verdiende nu nog maar twee dollar per dag.

Een grafische kaart van 300 dollar was eerst in twee-drie maanden afbetaald, maar dat duurt nu zes maanden. Een groot bedrijf dat minet, kan dat wel opvangen, maar er zijn maar weinig hobbyisten die deze investering willen doen.

Het is onmogelijk om te zeggen wat er met de prijs van cryptocurrencies gaat gebeuren, maar de meeste mensen verwachten niet dat de situatie snel gaat veranderen. Veel experts verwachten ook dat AMD’s kaarten binnen een paar maanden minder goed gaan presteren als de berekeningen moeilijker worden. Sommige kaarten als de RX 480 of 580 gaan dan waarschijnlijk nooit winstgevend worden.

Dit is slecht nieuws voor mensen die hebben geïnvesteerd in het minen van cryptovaluta, maar goed voor gamers. Zij kunnen nu gewoon weer een graka kopen zonder 200 dollar te veel te betalen.

Precies op tijd voor alle nieuwe releases in de herfst.

* Voor de blockchainnerds is hier mijn berekening met een klein beetje hul van Etherscans ether mining calculator: De hashrate van een RX580 is meestal ongeveer 25 MH/sec en gebruikt ongeveer 185 watt. Halverwege was de hashrate van het ethereumnetwerk ongeveer 44,000 en de duur van het gemiddelde blok was ongeveer 16 seconden. Dat resulteert in gemiddeld 0,0153 ether per dag.

Met een prijs van ongeveer 360 dollar is dat 5,50 per dag (min ongeveer 40 cent aan elektriciteit).

Vandaag heeft het netwerk een hashrate van 63,000 is de block time 18 seconden. Dezelfde kaart produceert nu 0,0090 ether per dag. Met de huidige prijs van 210 dollar is dat 1.89 dollar per dag (ook min 40 cent aan stroom).

Alles is afgerond omdat de hashrate, block time en dagprijs ook fluctueren.