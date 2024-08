Euh, is dat een auto die rechtop staat?

Op het eerste gezicht lijkt het alsof een of andere buitenaardse kracht deze auto rechtop houdt in het midden van een storm. Het is alsof de auto misschien zou wegvliegen of op z’n achterwielen zou gaan lopen.

Volgens Fox 61 News zat Lisa Beaulieu 45 minuten met haar twee jonge kinderen vast in haar auto tot de politie en brandweer van Suffield in Connecticut ze konden bevrijden.

Maar hoe was Beaulieus auto in die positie beland?

Ik belde met de brandweercommandant, Charles Flynn, om te vragen wat er gebeurd was. Flynn zegt dat door zwaar onweer een elektriciteitspaal naar beneden was gekomen, en dat de auto van Beaulieu vast kwam te zitten aan een deel van de kapotte elektriciteitspaal. Toen de wagen verder reed, hees de kabel de auto op zijn achterwielen.

“Het trok haar omhoog net zoals een straaljager die op een vliegdekschip landt, en met zijn vanghaak de vangkabel oppikt,” zei Flynn. “Ze was niet aan het sms’en. Ze deed niets verkeerd. Ze waren gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment.”

Beaulieu was niet bereikbaar voor commentaar, maar Flynn’s verklaring komt overeen met wat ze vertelde aan de lokale afdeling van NBC. “We zagen een telefoonpaal breken en neervallen terwijl wij dichterbij kwamen”, zei ze. “Onze wagen kwam vast te zitten in de kabels van de paal, en daardoor werden we opgetild.”

Flynn zei dat medewerkers van Eversource, een bedrijf dat elektriciteit levert aan Suffield, ter plekke moesten komen om te bevestigen dat er geen spanning meer op de kabel stond. Pas daarna konden Beaulieu en haar familie uit de auto gered worden. Voor Eversource was dit een incident van “Prioriteitscategorie 1”, wat gebruikt wordt in gevallen dat levens in gevaar zijn.

Tricia Taskey Modifica, woordvoerder voor Eversource in Conneticut, bevestigt dat ze de spanning van de kabel hebben gehaald, zodat de familie uit de auto gehaald kon worden.

Ik ben niet 100% zeker in wat voor auto Beaulieu reed. Maar het lijkt op een middelgrote wagen: groter dan een Volkswagen Kever maar kleiner dan een Ford F-150. Het doorsnee gewicht van zo’n wagen is 1,5 ton. Tel daar nog het gewicht van de bagage en de drie reizigers bij, en je weet dat de elektriciteitspaal serieus zwaar hijswerk aan het leveren was.

Flynn bevestigde dat Beaulieu en haar twee kinderen gelukkig niet gewond zijn geraakt bij het ongeluk.

“Tijdens mijn 35 jaar als brandweerman is dit de eerste keer dat ik een wagen heb gezien die gegrepen werd door een kabel,” zegt hij. “Ik weet dat alles goed gaat met de familie – we hebben ze daarnet nog gezien. Ze kwamen ons bedanken.”