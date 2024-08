Tijdens Eurosonic spoelen Burning Fik en VICE alle goede voornemens door de plee

Januari is een hysterische maand. Opeens verschuift het doel van ‘overleven’ naar ‘het beste uit jezelf halen’, gaat de drank in de gootsteen en worden de drugs doorgespoeld. Natuurlijk hartstikke gezond en mindfull, maar precies niets meer waard zodra de klok februari slaat en je jezelf weer wekelijks in vuur en vlam zet. Bovendien rapte een wijs man ooit: “Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.”



En, nou, hé, wát een toeval: laten wij nou net tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen samen met onze vrienden van Burning Fik een feestje organiseren, waar deze wijze man – niemand minder dan Willie Wartaal – samen met een hele hoop andere knallers aanwezig is. Jiri11, Cry, FFLean, om maar eventjes wat namen te noemen.



En om alles nog mooier te maken: je hoeft bijna niets te doen om hier bij te kunnen zijn. Alleen een hartslag hebben, bij de &ZO in Groningen zijn op 18 januari en je even aanmelden via deze link. Hartstikke gratis! Het begint om 23:00 en de line-up is:



GOTU JIM – LIVE (BURNING FIK)

WILLIE WARTAAL – DJ SET

JIRI11 – LIVE (TRIFECTA)

FFLEAN – LIVE

CRY – LIVE (INDIVIDUALS)

ABEL – LIVE (BURNING FIK)

SUILJU – LIVE + DJ SET (BURNING FIK)

BABY BOYS – LIVE (BURNING FIK)



Tot dan!



