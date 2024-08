EUT zingt over pony’s, maar eigenlijk hebben ze de ballen verstand van paarden

Als Noisey geen muziekplatform zou zijn, waren we een paardenblog geweest. Of wacht, misschien zijn we vandaag toch ook een beetje een paardenblog. Daarvoor bedanken wij EUT, vijf erg brave en edele viervoeters die je misschien wel kent van 3FM (dat is een radiozender), waar ze werden uitgeroepen tot Talent™, of van de Popronde, waar ze ongeveer een miljard shows speelden in zeer korte tijd. Vandaag hebben wij de eer om je hun nieuwe videoclip voor het liedje Bad Sweet Pony te laten zien. Ik belde eventjes met zangeres Megan om te keuvelen over paarden en grunten met meiden. Voordat je dat allemaal gaat lezen, kun je hierboven de clip bekijken (of weet ik veel, doe het in een andere volgorde, wat jij wil).



Noisey: Hoi Megan! Ik las op het internet allemaal lovende dingen over je band. Je zult wel naast je schoenen lopen.

Megan de Klerk: Ha, dat valt mee. Maar het gaat inderdaad lekker. We treden nu wat minder op, want we zijn bezig met een plaat opnemen.



Lijkt me leuk. Wie is je favoriete paard?

Oh, nou, het eerste wat in me opkomt is het paard van Zorro, Black Beauty.



Zo heet het paard van Zorro niet.

Jawel, Black Beauty. En verder ons eigen paard, Bad Sweet Pony.



Wie is dat?

Dat is een paardje dat de hele tijd in galop wil gaan. Die wil continu prikkels ervaren.



Wat voor prikkels?

Seksuele prikkels. Van alles en nog wat. Het liedje gaat over iets wat je voelt aankomen zonder dat er woorden worden gesproken. Dat je toch wel weet wat er gaat gebeuren voor terror.



Zou je liever een levend standbeeld zijn of toiletjuffrouw?

Nou ja, een levend standbeeld. Mag ik dan rondlopen?



Nee.

Oké. Nee, dat vind ik helemaal niks. Dan kies ik toch voor toiletjuffrouw. Maar wel ergens waar veel te vreten is. Misschien op een festivalletje? Kom ik ook nog eens op leuke plekken.



Klopt het dat jullie na een optreden altijd de backstage volledig slopen?

Nou, dat valt reuze mee, we zijn niet zoveel backstage. Ja, het is weleens gebeurd dat het iets te heftig werd, als we hyper waren. Dan liggen er overal snoeppapiertjes en lege flessen drank. Maar slopen, nee, zo zou ik het niet zeggen.



Dan niet. Wat vind je het stomst aan in een band spelen?

Dat er niks stoms over te zeggen is.



Hm.

Je wil iets negatiefs horen.



Ja!

Nou, ik heb wel vaak dat ik wil gaan slapen na een optreden en dat ik dan gewoon te hyper ben en mijn hoofd niet kan uitzetten. Dan ben ik nog aan het doorwerken terwijl ik in bed lig.



Als je een gezichtstatoeage moest nemen, wat zou je dan laten tatoeëren?

Ik denk een smiley. Dan kan ik lekker chagrijnig zijn en dan heeft niemand dat door.



Hoe zou je de sfeer in de band omschrijven?

Vrij. Iedereen kan gewoon lekker z’n ding doen. Het is een leuk rommeltje, omdat niemand per se de baas is. Maar het lukt ons wel om er één ding van te kneden.



Heb je weleens iemand in elkaar geslagen?

Ja! Nou, niet echt in elkaar geslagen. Hij was wel een tand verloren. Ik was dertien of veertien en er was een jongen en die schold mijn moeder uit. Ik vroeg eerst of-ie normaal wilde doen en toen was-ie zo irritant dat ik zijn hoofd tegen een brievenbus heb geknald, heel hard. Toen was zijn tand eruit. Een week later sloeg hij me een bloedneus.



Wat is je lievelingscomputerspel?

Donkey Kong, die ouwe op de Super Nintendo, met karretjes in een mijn.



Wat ga je vandaag nog doen?

Ik ga zo lesgeven.



Oja, je geeft zangles hè. Aan wie?

Leerlingen. Ik ga denk ik een beetje schreeuwen, effetjes lekker grunten met de meiden.



Ik heb het nog even opgezocht: het paard van Zorro heet dus Tornado. Black Beauty is ook een paard, maar dan van een of ander (stom) meidenboek uit 1877. Het paard van Zorro (cool) is veel stoerder dan Black Beauty (suf).