Even bijpraten met Tracy Kiss, de vlogger die het huidverzorgende spermamasker introduceerde

In 2014 schepte vlogger Tracy Kiss wat sperma uit een plastic vershoudbakje, smeerde het op haar gezicht en plaatste er een video over op YouTube. Twee jaar later zijn haar spermamaskerfilmpjes miljoenen keren bekeken, en is ze tegen wil en dank een soort woordvoerder voor zaad geworden – ze vertelt me dat ze contractueel gezien niet mag praten over een paar andere op sperma gebaseerde schoonheidstips, vanwege opgelegde embargo’s door andere publicaties.

Haar vlogs zijn allemaal oppervlakkige en openhartige monologen over haar persoonlijke leven, zelfvertrouwen en maatschappelijke taboes, die nogal eens reacties in de categorie “kwam voor het idiote verhaal, bleef voor de tieten” aantrekken. Hoewel sommige dermatologen het idee van sperma als alternatief voor chemische peelings sindsdien hebben ontkracht, zorgen hebben geuit over mogelijke verspreiding van soa’s, en hebben gezegd dat de proteïne in sperma makkelijk vervangen kan worden met eigeel, staat Tracy nog steeds achter haar spermamaskers.

Ik belde haar om even bij te praten over lichaamssappen, youtubefame en trouw blijven aan jezelf.

VICE: Hoi, Tracy. Wanneer besefte je dat sperma fantastisch is voor je huid?

Tracy Kiss: Mijn schoonheidsspecialiste vertelde het aan me. Ik wilde een chemische peeling nemen, omdat ik rosacea heb, waardoor mijn huid vaak droog en warm aanvoelt, en ik er snel wat ouder uitzie. Ze zei dat sperma een goede manier is om je huid te hydrateren en te kalmeren. Toen ik het voor het eerst probeerde, wist ik meteen dat voor mij de oplossing is. Ik kan er nog steeds niet over uit hoe goed het werkt.

Wie was er zo gul om jou zoveel sperma te geven?

Omdat ik vrijgezel ben, had ik geen partner die ik kon gebruiken. Ik denk dat traditioneel gezien – als dat het juiste woord is om te gebruiken – mensen in een relatie sperma als iets seksueels zien, vanwege de manier waarop het geproduceerd wordt. Maar ik zie het gewoon als een schoonheidsproduct, ik ben er niet bij als het gemaakt wordt. Een vriend van me brengt het bij me langs in een vershoudbakje, en ik smeer het op mijn gezicht. Daar is niks schunnigs aan.

Dus het is volledig platonisch sperma delen?

We hebben nog nooit gezoend, er is geen aantrekkingskracht tussen ons. Het komt er gewoon op neer dat je een vriend moet hebben die je vertrouwt en waarbij je je genoeg op je gemak voelt om te zeggen: “Wil je mij voorzien van iets wat nergens anders verkrijgbaar is?” Het is niet alsof hij een arrogante kerel is die zegt van: “Hé, hier word ik echt geil van.” Maar goed, het is iets wat mannen op regelmatige basis gewoon weggooien. En dat terwijl het zoveel voordelen heeft; het is de moeite waard om wat te bewaren.

Wat zijn dan precies die vele voordelen van sperma?

Er zit zoveel in. Kijk naar vrouwen die borstvoeding geven, dat is de beste start voor je baby. Veel vrouwen eten hun placenta na de geboorte. Wat in je lichaam zit, is zo rijk aan vitamines en mineralen, maar mensen haken vaak af bij de gedachte alleen al. Ik denk dat het veel gezonder is dan koemelk drinken – een dier dat niet ontworpen werd voor mensen. Als je googelt wat er in sperma zit, zie je dat er zink, kalium en microben waar je waarschijnlijk een tekort aan hebt, in zitten.

Is er tijdens het proces ooit wat mis gegaan?

Ik ademde een keertje in terwijl het net te hoog op mijn lip zat, en daardoor kwam het in mijn neus. Ik dacht: O nee, ik heb net sperma gesnoven. Maar het gaat altijd direct de koelkast in, op de bovenste plank naast de eieren, waar de kinderen er niet bij kunnen. Ik zou niet willen dat ze het eten, ermee spelen of het door hun eten gooien.

Als je terugkijkt op de eerste video die je vorig jaar online zette – verwachtte je zoveel reacties?

Ik hoopte dat mensen het zouden begrijpen, en ik had nooit verwacht dat de video het zo goed zou doen. Je doet duidelijk iets goed als je zoveel reacties krijgt. Als ik erop terugkijk, denk ik wel dat de video te lang en te informatief was – mensen raakten verveeld en wilden slechts het stuk zien waarop ik het op mijn gezicht smeer. De mensen die de video van het begin tot het eind gezien hebben, snappen het volledig. De manier waarop ze reageren laat zien of ze de inhoud waarderen. De mensen die erop geklikt hebben en dachten: ik wil gewoon de actie zien – dat zijn degenen die zulke kritische en pesterige reacties achterlaten, omdat ze alleen het choquerende deel zien en de rest niet snappen.

Verwachte je dat mensen het als een seksuele video zouden zien?

Toen ik achttien was heb ik topless model gestaan voor Page 3. Maar inmiddels heb ik twee kinderen, en natuurlijk wil ik nog steeds wel als aantrekkelijk worden gezien, maar het spermamasker had daar niks mee te maken. Het ging erom dat ik het taboe rond dit onderwerp wilde doorbreken.

Kreeg je positieve reacties van mensen die je video zagen en het zelf probeerden? Of kreeg je vooral schunnige dingen te horen?

Best veel vrouwen hebben gezegd dat ze het ook regelmatig doen; maar ik had niet verwacht dat iemand dit daadwerkelijk zou toegeven. Ook waren er een hoop homoseksuele mannen die hetzelfde zeiden, ze doen het regelmatig, maar ze praten er niet over. En een hoop heteromannen vertelden dat hun handen heel zacht zijn, omdat ze er zelf overheen knoeien. Er zijn dus genoeg mensen die het doen, maar ik denk dat niemand gewoon het sperma van een vriend heeft gebruikt.

Denk je dat lichaamssappen meer geaccepteerd worden door de maatschappij?

Absoluut. Ik bedoel, ik heb mijn eigen lichaamssappen geproefd. En als we het over seks hebben, sommige mensen doen aan rimmen en likken aan de anus van een ander. In een relatie stop je vingers in gaten, proef je dingen en zie je dat niet als vies of zoiets. Maar wanneer je de passie eruit haalt en zegt dat het wetenschappelijk is, vinden mensen het niet leuk meer.

En hoe heeft de online bekendheid je leven en carrière het afgelopen jaar beïnvloed?

Ik had een tijd lang de meeste hits op de hashtag #semen. Maar weet je, ik denk dat de wereld hierdoor echt een betere plek is geworden. Het heeft mensen laten zien dat je eerlijk kan zijn, en dat je je nergens voor hoeft te schamen – ik bedoel, ik heb pukkels, ik ben zweterig, ik heb striae en er druipt sperma van mijn gezicht af. Mensen houden van me of haten me daarvoor, maar ik zal nooit veranderen. Wees open, wees jezelf, wees echt, wees trouw aan jezelf.

Ware woorden. Dankjewel, Tracy!