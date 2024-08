We vroegen tieners op straat of hun hart sneller gaat kloppen van energiedrank

De overgang van zorgeloos kind naar hormonale puber is fucking intens. Opeens zijn er allerlei verwachtingen van ouders, docenten en (nieuwe) vrienden. Huiswerk maken is maar wat moeilijk, want Snapchat, Instagram en YouTube bijhouden kost ook veel energie. Dan is er natuurlijk nog de sportclub en het bijbaantje in de afwas van het lokale eetcafé, want die sneakers betalen zich niet vanzelf.



En je bent moe. Zo intens moe. Gelukkig dump je elke schoolpauze het zakje kleffe boterhammen in de prullenbak en trek je met een stoet medeleerlingen naar de supermarkt. Daar koop je saucijzenbroodjes, snoep en een monsterlijk groot blik energiedrank. Na het avondeten giet je op je slaapkamer nog een blik naar binnen, wel zo handig voor het sporten. Eenmaal in bed heb je plafonddienst, je hebt geen idee hoe dat nou kan. ‘s Ochtends ben je weer intens moe, maar op weg naar school koop je gewoon weer een goddelijk oppeppend drankje. Vermoeidheid opgelost!

Videos by VICE

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vindt het drinken van energiedrankjes helemaal geen goede oplossing. De NVK pleitte onlangs voor een verbod op het verkopen van energiedrankjes aan jongeren onder de achttien jaar. Tieners zouden soms wel zes blikken per dag drinken met als gevolg rusteloosheid, hartritmestoornissen, vermoeidheid en soms zelfs tripjes naar de spoedeisende hulp.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet zo’n verbod voorlopig nog niet zitten, maar is wel een onderzoek gestart naar de schadelijke effecten van de geliefde frisdranken. Ondertussen pleit CDA-Kamerlid Anne Kuik voor grote waarschuwingsplaatjes op de blikken, om het zo minder aantrekkelijk te maken.

Het Voedingscentrum raadt aan dat kinderen onder de dertien jaar geen cafeïnerijke drankjes drinken en jongeren tussen de dertien en achttien jaar zouden het op één drankje per dag moeten houden. MUNCHIES vroeg zich af hoeveel van energiedrank Nederlandse jongeren nou drinken en vroeg jongeren in Almelo wat er zo lekker is aan energiedrankjes, of zo’n waarschuwing gaat werken en of een verbod op pepdrankjes een goed idee is.





Leroy Lodewijks (19), zit op dit moment thuis, Almelo

MUNCHIES: Drink je wel eens energiedrankjes?

Leroy: Eigenlijk altijd wanneer ik aan het gamen ben. Ik ben op dit moment gestopt met school en game nu bijna elke dag, 24/7. Af en toe loop ik even de stad in om een loempia te halen. Energiedrank is tijdens het gamen gewoon chill. Ik moet een beetje wakker blijven, hè? En ik vind het gewoon heel erg lekker.

Wat vind je er precies zo lekker aan dan?

Ik kan het niet uitleggen. Het heeft gewoon zo’n lekkere zoete smaak. Je hebt ook een zure variant, maar die is echt vies.

Hoeveel geld ben je per week aan blikjes kwijt?

Niet zo heel veel. De blikjes zijn best goedkoop, zo’n veertig cent per blikje. Ik schat dat ik er ongeveer zes euro per week aan kwijt ben.

Denk jij dat als er waarschuwingsplaatjes op blikjes worden geplakt, je minder gaat drinken?

Nee, want ik rook zelf ook. Ik zie die plaatjes de hele dag door op de verpakking staan van mijn sigaretten. Op een gegeven moment vallen ze me gewoon niet meer op.





Lianne Dekker (17), student bedrijfsadministratie, Almelo

MUNCHIES: Hoe vaak drink jij energiedrank?

Lianne: Nu niet heel vaak meer, maar vroeger dronk ik behoorlijk wat blikjes. Ik weet niet eens waarom ik het nu minder drink dan vroeger. Ik denk omdat ik even wat minder geld wil uitgeven.



Heb je meegekregen kinderartsen in Nederland pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de achttien jaar?

Oh, nou over een half jaartje ben ik achttien. Het is niet dat ik niet zonder kan, maar af en toe is het wel lekker. Ik denk trouwens niet dat ik minder drink als er een verbod is. Gewone frisdranken zijn ook allemaal hartstikke slecht voor je.



Alleen kan energiedrank hart- en slaapproblemen veroorzaken. Heb je daar ooit iets van gemerkt?

Niet dat ik weet. Ik heb wel eens een nacht niet kunnen slapen, maar ik weet niet of dat daardoor komt. Naar mijn idee heb ik nog nooit ergens last van gehad.



De overheid onderzoekt of er waarschuwingsplaatjes op blikjes moeten komen, net als bij sigarettenpakjes. Vind je dat een goed idee?

Dat vind ik eigenlijk belachelijk. Roken is wel echt heel anders dan energiedrank, daar ga je gewoon dood aan. Nouja, suiker noemen ze ook wel het witte vergif, maar naar mijn idee is dat een stuk minder erg.



De plaatjes zouden bij jou dus niet veel uithalen?

Eigenlijk wel, want ik kan die vieze plaatjes echt niet zien. Als ze besluiten dat op blikjes te zetten, plak ik er gewoon iets overheen.



Eren Farug (16), middelbare scholier, Almelo

MUNCHIES: Heb je meegekregen dat kinderartsen pleiten voor een verbod op het kopen van energiedrankjes als je onder de achttien jaar bent?

Eren: Ja, dat is wel een goede zaak vind ik. Mensen kunnen er echt verslaafd aan raken. Sommigen drinken om de minuut een blikje. Ik vind het verbod een goed idee, maar dan moet het wel gelden voor kinderen onder de vijftien jaar. Niet onder de achttien. Het is naar mijn idee lang niet zo schadelijk als alcohol.

Heb je zelf wel eens gezondheidsklachten gehad door energiedrank?

Niet echt. Een keer had ik iets te veel gedronken. Ik was bij een kroeg hier in de buurt en heb die avond vijf blikjes gedronken. Ik begon enorm te trillen en was helemaal hyperactief, maar dat was eigenlijk het enige.

Wanneer drink jij meestal energiedrank?

Als ik me verveel en als ik lui ben, dan heb ik even een energiestoot nodig. Meestal is dat wanneer ik uit school kom of wanneer ik naar de voetbaltraining ga. Het is het lekkerst als het ijskoud is.

Hoeveel geld geef je er wekelijks aan uit?

Ik denk ongeveer vijf of zes euro.

Denk je dat mensen minder blikjes zouden kopen wanneer er een waarschuwingsplaatje op staat?

Dat denk ik niet, kijk maar naar sigaretten. Die kopen mensen ook nog steeds.





Nenna Rasva (18), student Marketing en Communicatie, Almelo

MUNCHIES: Drink jij wel eens energiedrankjes?

Nenna: Alleen met uitgaan. Ik drink geen alcohol: ik kan prima een leuke avond hebben zonder. Ik drink op een avond dan zo’n drie blikjes energiedrank.

Drink je het dan om wakker te blijven op zo’n avond?

Ik vind het vooral gewoon lekker, maar je krijgt er inderdaad ook energie van.

Hoe slecht denk je dat energiedrank voor je is?

Ik heb geen idee. Ik heb een klasgenoot die elke dag drie blikjes drinkt en daar merk je niks aan. Iedereen roept dat het niet goed is, maar wát er nu precies slecht aan is, weet ik niet.

Je hebt zelf nooit gezondheidsklachten gehad door energiedrank?

Ik niet, maar een paar jaar geleden hoorde je wat verhalen. Een jongen bij mij uit de straat heeft eens zo veel blikjes gedronken, dat hij helemaal wit wegtrok en moest kotsen. Hij was aan het gamen en zat waarschijnlijk al vijf uur in zijn kamer. Daarna heb ik nooit meer zoiets gehoord. Je moet wel heel veel blikjes drinken, als er zoiets gebeurt.

Denk je dat een verbod op energiedrankjes voor jongeren onder de achttien zin heeft? Nee, dat is net als met alcohol. Wanneer je jonger dan achttien jaar bent, krijg je vaak genoeg drank mee. Of je regelt dat iemand anders een drankje voor je haalt. Ik denk dat een verbod weinig nut heeft.



Sebastiaan Vledder (20), student Sociaal Werk, Nijverdal

MUNCHIES: Wanneer drink jij meestal een blikje?

Sebastiaan: Als ik moet werken. Ik ontbijt ‘s ochtends nooit omdat ik geen honger heb. Pas op het moment dat ik uit de auto stap, krijg ik honger. Ik kom altijd langs een supermarkt en neem daar dan een blikje mee. Het is makkelijk en ik krijg er energie van.

Wat vind je er zo lekker aan?

Het is niet echt een heel verfrissend drankje. Het doet me denken aan die kauwgomballen van vroeger. Het ruikt in ieder geval hetzelfde. Vroeger ging ik wel eens met mijn moeder naar het dorp en dan mocht ik daar een snoepje uitkiezen. Die kauwgom smaakt vast niet hetzelfde, maar daar associeer ik het mee.

Drink je energiedrank om wakker te blijven?

Wel als ik de Bob ben, maar ik heb het eigenlijk niet nodig. Ik ben al druk van mijzelf, want ik heb ADHD. Mijn eerste blikje Red Bull dronk ik rond mijn negende tijdens een vakantie in België. Toen zat ik echt te trillen. Mijn ouders zeiden: “Dit doen we nooit weer.” Ik was zo hyper, ik kon gewoon niet meer stilzitten. Verder heb ik er nooit heel veel last van gehad.

Denk je dat het slecht is voor je gezondheid?

Knetterslecht, ik begrijp dat mensen nadenken over een verbod. Het is net als met drank. Als je er eentje drinkt, kan dat niet zo veel kwaad, maar als je je helemaal klem zuipt, gaat het fout. Ik denk alleen niet dat een verbod echt gaat helpen. Jongeren komen er toch wel aan. Dat is hetzelfde met sigaretten en drank, maar als je zoveel moeite wil gaan doen voor een blikje energiedrank moet je jezelf toch afvragen of dat wel goed is.

Zullen waarschuwingsafbeeldingen effect hebben?

Mensen roken nog steeds, dus ik denk niet dat het gaat helpen. Je moet met een heftigere aanpak komen. Laat iemand die helemaal naar de klote is gegaan van dat spul voorlichting geven. Dat schrikt mensen af.