Even kletsen met de echte Kerstman, een monnik die op de noordpool woont

De facebookpagina van de Kerstman staat vol met motiverende plaatjes en memes. Er staan spreuken op die allemaal een beetje over dezelfde dingen gaan: liefde, mededogen, vrede, soberheid, empathie.

Op een van de plaatjes staat een volwassene die zijn hand uitreikt naar een kind om het overeind te helpen. “Wees niet onder de indruk van geld, volgers, diploma’s of titels,” staat er. “Wees onder de indruk van nederigheid, integriteit, vrijgevigheid en vriendelijkheid.” Op een ander plaatje staat een foto van Mark Twain met het citaat: “Vriendelijkheid is een taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien.”

Dit is niet de kerstman van de Coca-Cola-reclames of kinderboeken, dit is de echte Kerstman uit het echte North Pole in Alaska. Hij is een 68-jarige christelijke monnik en kankerpatiënt, die medicinale wiet gebruikt en een onvermoeibare voorvechter van kinderrechten is. Hij heeft ongeveer 300 duizend facebookfans, en dat aantal groeit met de dag. In oktober werd hij verkozen tot gemeenteraadslid van North Pole, waar hij eerder al de voorzitter van de lokale Kamer van Koophandel was.

“Het was nooit mijn ambitie om de Kerstman te worden,” vertelt de Kerstman me via e-mail. “Ik liet mijn baard elf jaar geleden staan, en die was van nature wit en zacht. Vrienden stelden voor dat ik me aanmeldde als vrijwilliger om kerstman te spelen, wat ik ook deed.”

De Kerstman, die toen nog de naam Thomas O’Connor droeg en in Nevada woonde, deed het goed als de olijke cadeautjesuitdeler, dus begon hij in z’n kerstmanoutfit naar evenementen van goede doelen en non-profit organisaties te gaan. In februari 2005 liep hij naar het lokale postkantoor in Lake Tahoe toen een auto langskwam. Iemand riep: “IK HOU VAN U, KERSTMAN!” door het open raam. Vlak voordat er naar hem geschreeuwd werd, had O’Connor God om een teken gevraagd hoe hij het beste kon opkomen voor kinderen. “Ik bad tot God met de vraag hoe ik mijn nieuwe uiterlijk het beste kon inzetten om meer kinderen te helpen,” zegt de Kerstman. “Ik zag het als een direct antwoord op mijn vraag.”

De Kerstman is geboren in Washington, DC, en groeide op in Manhattan. Decennia voordat hij de Kerstman werd, werkte O’Connor als assistent voor de politiecommissaris van New York. In die hoedanigheid, en later ook als beveiligingshoofd bij de haven van New York, kwam hij in aanraking met “een overvloed aan sociale problemen die de Amerikaanse jeugd plagen — mishandeling, verwaarlozing, dakloosheid en institutionalisering,” zoals hij tegen de Washington Post zei. Dus koos hij voor activisme en verhuisde hij westwaarts.

“Ik rondde het proces om mijn naam wettelijk te veranderen af in 2005,” vertelde de Kerstman me. “Ik begon me te focussen op kinderrechtenactivisme en het viel me op dat beleidsmakers sneller naar me luisterden als ik vertelde dat mijn naam Santa Claus was; en ik heb een redelijk aantal successen geboekt met activisme voor kindergezondheid, -veiligheid en -welzijn. Het hielp dat ik een aardig aantal volgers had op Facebook.”

In 2013, na een compleet onrealistische gooi naar het presidentschap in 2012, besloot Santa Claus naar North Pole in Alaska te verhuizen, in een poging om het maximale uit zijn activisme te halen. “Vanaf dat moment merkte ik dat wanneer ik, als Santa Claus uit North Pole in Alaska, een politicus of beleidsmaker bel, ik hen ervan kan overtuigen dat het niet alleen het beste is voor de kinderen als ze in mijn voordeel reageren, maar dat het ook het beste is voor hen. Geen enkele politicus wil bekend staan als iemand die een verzoek afwijst van de Kerstman om kwetsbare kinderen in ernstige moeilijkheden te helpen. Mijn aanpak lijkt een beetje ongebruikelijk, maar het heeft voor mij, en de kinderen, goed gewerkt.”

“Ik geloof dat het grootste geschenk dat iemand kan schenken liefde is, en niet per se cadeaus,” voegt de Kerstman toe. “Ik verafschuw dat Kerstmis op veel plekken een lomp, commercieel en alledaags spektakel is geworden.”

Die overtuiging, “het grootste geschenk dat iemand kan schenken is liefde,” komt vaak naar boven tijdens de gesprekken met de Kerstman. Het staat ook op zijn facebookpagina. En Santa Claus, die zich een paar jaar geleden als monnik bij de Keltische beweging Anam Cara aansloot, heeft de neiging om quotes van Moeder Teresa die om hetzelfde thema draaien naar je hoofd te slingeren.

Dus maak je geen zorgen, kinderen van de wereld, de Kerstman leeft en hij is zo goedhartig als je verwacht — stuur hem alleen geen brieven. Hij beantwoordt ze niet; dat staat ook op zijn website.

“Er zijn al genoeg ‘kerstmannen’ en bedrijven die [de brieven van kinderen beantwoorden],” zei Santa. “Mijn activisme is gericht op het helpen van een grote groep kinderen — meer dan twee miljoen kinderen in de Verenigde Staten worden regelmatig misbruikt, verwaarloosd, uitgebuit, in de steek gelaten, in inrichtingen gestopt of ze zijn dakloos.”