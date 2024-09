Wordt het niet eens tijd dat die Chinese man in ‘Ik Hou Van Holland’ met pensioen gaat?

Afbeelding via YouTube

Het veertiende seizoen van Ik Hou Van Holland is inmiddels in volle gang op RTL4. Het programma zorgt er al sinds 2008 voor dat zo’n twee miljoen kijkers op zaterdagavond kunnen mijmeren over het heerlijke land waarin we wonen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die het programma niet kent, maar mocht dat voor jou wel gelden, dan volgt hier een korte uitleg. In Ik Hou Van Holland strijden twee teams van BN’ers tegen elkaar om punten die verdiend kunnen worden met aan Nederland gerelateerde spelletjes. Zo moeten de teams Nederlandse woorden om beurten correct spellen, Nederlandse hits raden of vragen beantwoorden, in de setting van een oer-Hollandse kringverjaardag. Het programma wordt gepresenteerd door Linda de Mol, die voortdurend onder tafel ligt van het lachen om niet echt iets in het bijzonder. Het is allemaal heel luchtig en moet vooral gezelligheid uitstralen, want dat is natuurlijk wat Nederland is: gezellig.

Ik hou zelf ook enorm van Nederland en ben best trots op mijn land. Ik juich hard tijdens een Nederlands doelpunt op het WK voetbal, vertel op vakantie weleens dat naast windmolens ook de Vengaboys uit Nederland komen, en als ik erachter kom dat het een Nederlander was die de brandslang uitvond, dan denk ik: kijk eens aan!

Videos by VICE

Ik Hou Van Holland is een sterk format, het is door John de Mol niet voor niets verkocht aan 29 landen, maar de manier waarop in Ik Hou Van Holland het Nederlanderschap gevierd wordt is helaas toch niet helemaal mijn manier. Ik krijg geen aangename kriebel in m’n geslachtsdeel als Anneke Gronloh’s Brandend Zand wordt ingezet en bij het raden van tien vergeten Hollandse groenten schudt ik niet glimlachend m’n hoofd, tevreden mompelend dat we toch zo’n bijzonder landje zijn. De twee miljoen kijkers tonen aan dat ik waarschijnlijk in de minderheid ben en dat de manier waarop Ik Hou Van Holland vaderlandsliefde viert een hoop mensen wél aanspreekt. Dat is leuk voor hen, en voor de CEO van RTL4.



Maar. Wat minder leuk is, is dat er ook dit seizoen nog steeds iedere aflevering een Chinese man komt optreden, die uitgelachen wordt omdat hij Nederlandse nummers niet goed mee kan zingen. Afgelopen zaterdag gebeurde dat voor de 65e keer, ik heb het even nagerekend. Meneer Chung, zoals hij wordt genoemd, komt op onder begeleiding van een karikaturaal Chinees muziekje, wordt betuttelend toegesproken door Linda alsof hij een zesjarig kind is (“jaaa, hij kan zoooo goed melodie houden, jaaaa”), en mag vervolgens met een koptelefoon op een vergeelde hit van bijvoorbeeld Lenny Kuhr of Bonnie St. Claire meezingen. Soms trekken ze hem een pakje aan met Delftsblauwe molens erop, of een ander ironisch motiefje dat contrasteert met zijn zogenaamd on-Hollandse voorkomen.

Meneer Chung is dus de nar die mag komen optreden in het chauvinistische kasteel van RTL4. Een soort vrouw-met-de-baard die rondtrok met het circus en werd tentoongesteld voor het publiek, dat lachtte omdat ze een baard had. Maar dat was twee eeuwen geleden. Nu, in 2016, lacht Linda de Mol samen met twee miljoen anderen om meneer Chung, die gehesen in een apenpakje Nederlands moet zingen terwijl hij niet goed Nederlands kan. Hij wordt dan wel iedere aflevering onthaald als held, maar dat kan alleen omdat niemand in het programma hem serieus neemt en voor volwaardig persoon aanziet. Meneer Chung is vooral een act, een aapje dat een kunstje komt doen.

Natuurlijk is het makkelijk te beargumenteren dat het allemaal hartstikke goed bedoeld is en dat ik een zure lul ben. Iedereen op het scherm, inclusief Meneer Chung, heeft het tenslotte gewoon gezellig, en dat is de bedoeling van het programma. Maar is het dan niet alsnog veel te makkelijk om te scoren met een karikatuur waarover alle grappen twintig jaar geleden al niet meer leuk waren? RTL is een miljoenenbedrijf waar vast een vrachtlading aan creatieve mensen werkt, maar ze kunnen al jarenlang niets beters bedenken dan ‘haha we stoppen een Chinees in de show die de R niet kan uitspreken!’?

Ook al weerspiegelt

Ik Hou Van Holland niet de manier waarop ik trots ben op Nederland – zolang anderen er blij van worden hoop ik van harte dat de show doorgaat totdat Linda de Mol Alzheimer krijgt. Dat neemt niet weg dat het wel echt tijd wordt dat een paar mensen bij RTL4 even een half uurtje de koppen bij elkaar steken om wat originelers te bedenken dan deze domme karikatuur. Meneer Chung kwam zaterdag voor de 65e keer opdraven, een prachtig aantal om eens met pensioen te gaan, lijkt mij. Er zijn zonder twijfel drie miljard leukere én originelere dingen te verzinnen dan iets dat weer eens de oeroude vooroordelen bevestigt, en waarbij gelachen wordt om iemand die afwijkt van de witte Hollandse norm. Want als er iets is dat Nederland tegenwoordig minder gezellig maakt is dat het wel.