Even over Zuckerberg die beweert dat Facebook “geen data verkoopt”

Mocht je het hebben gemist, Facebook verkoopt geen persoonlijke gegevens. Tenminste, dat is wat Facebook-baas Mark Zuckerberg deze week meerdere keren beweerde tijdens een hoorzittingen van het Amerikaanse Congres.

Het is technisch gezien natuurlijk waar, maar het is ook moeilijkdoenerij van de bovenste plank.

En Zuckerberg herhaalde dit wel acht keer. Gisteren begon hij er na twintig minuten alweer over.

“Er is een veel voorkomende misvatting over Facebook – dat we data aan adverteerders verkopen. We verkopen geen gegevens aan adverteerders. We verkopen onze data aan niemand,” getuigde Zuckerberg dinsdag. “Wat we wel doen, is dat adverteerders ons vertellen wie ze willen bereiken en wij ervoor zorgen dat ads bij de juiste mensen terecht komen.”

Maar zoals afgevaardigde Greg Walden, de voorzitter van the House Committee on Energy and Commerce, woensdag opmerkte, zijn de gebruikersgegevens het verdienmodel van Facebook. Zelfs als Facebook deze gegevens niet verkoopt.

“Ik begrijp dat Facebook haar gebruikersgegevens niet per se verkoopt,” zei Walden. “Maar het is ook zo dat de gebruikersgegevens het meest waardevolle aan Facebook zijn – misschien wel het enige echt waardevolle.”

Hoe nobel het ook lijkt dat Facebook je privégegevens niet open en bloot verkoopt, is het eigenlijk vooral eigenbelang. Hun data is waardevol, en door anderen hier geen toegang toe te geven, kan Facebook er steeds weer opnieuw geld aan verdienen. Als Facebook haar gegevens wél aan adverteerders zou verkopen, wordt die data minder waard.

Daarnaast kunnen apps van derden toegang krijgen tot de gegevens en deze, zoals we afgelopen tijd veel hebben gehoord, doorverkopen. In het geval van Cambridge Analytica kreeg een derde partij toegang tot de data en verkochten zij het weer door aan het data-analysebedrijf. Er zijn ook andere apps van derden die Facebook-gegevens verkopen aan datahandelaren, die ze vervolgens op Facebook of ergens anders gebruiken. Zelfs als Facebook niet meehielp aan de verkoop van die gegevens, verloren alsnog ze de controle en lieten ze het toe dat deze data werd doorverkocht.

Gebruikersdata blijft één van de meest waardevolle onderdelen van Facebook. Gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd, zodat het bedrijf er bakken geld mee kan binnenharken. En het Cambridge Analytica-schandaal laat zien dat veel mensen zich daar niet bewust van waren. Een van de belangrijkste vragen die aan Zuckerberg werd gesteld, was waarom Facebook er niet meer moeite in steekt om zijn gebruikers duidelijk te maken hoe het platform werkt. Een vraag waar Markie nog steeds geen duidelijk antwoord op heeft. In plaats van iets zinnigs te zeggen, blijft hij maar een zinnetje herhalen over dat Facebook data niet doorverkoopt. Het doel van dit geratel is om mensen gerust te stellen. Maar het is onduidelijk of iemand hier rustiger van wordt. Wat wel duidelijk is, is dat ze er een hoop aan verdienen.

