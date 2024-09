Even serieus: kun je rauwe kip eten of niet?

Lees dit even voordat je een ongebakken kipfiletje als een haring naar binnen laat glijden.

Ene Morgan Jane Gibbs verkondigde op Facebook dat ze rauwe kip ging eten om “schoner” te leven.

Gewapend met de hashtags #newyearsresolution #clean en #cleaneating liet Gibbs wat “medium rare kippenreepjes,” zien, waarvan ze zegt: “Ze zijn zo lekker en ik kan niet geloven dat ik dit nog nooit geprobeerd heb. Ik kan niet wachten om ze door een salade te gooien.”

Haar post werd meer dan tweehonderd keer gedeeld, en lokte de nodige reacties uit. Maar in dit tijdperk van trollen, rare voedseltrends en nepnieuws was het onduidelijk of Gibbs serieus was.

Het bleek een grap, maar het zette ons wel aan het denken. Kun je überhaupt rauwe kip eten zonder ziek te worden? Het klinkt misschien goor, maar in Japan is het vrij normaal om rauwe kip te eten.

Het leek ons niet slim om het zelf uit te gaan proberen, dus vroegen we – lafaards die we zijn – microbioloog Rick Holley van de Universiteit van Manitoba om een antwoord. “Nou, het is veiliger om een snelweg over te steken in de spits,” zei hij. “De risico’s zijn hoger dan bij het eten van steak tartaar of rauwe zalm, en daar zijn de risico’s al hoog.”

“Minstens een kwart van de geslachte kippen bevat salmonella, en er zijn 2600 soorten salmonella,” legt Holley uit. Hij eet zelf sowieso geen rauw vlees, vooral omdat hij zelf de nodige dingen heeft gezien als voedselveiligheidsonderzoeker. “Ik heb geen zin om ziek te worden omdat ik iets heb gegeten. In dat opzicht is je eten koken echt een prima oplossing.”

Kipsashimi komt in Japan veel voor, maar in Amerika kan je het niet veel krijgen. Een plek waar dat wel kan, is restaurant Ippuku in de staat Californië.

“Het moet wel echt goed vers zijn,” zegt de eigenaar en chef van Ippuki, Christian Geiderman in 2013 tegen Newsweek. “Wij krijgen onze kippen hartstikke vers binnen, met de kop en poten er nog aan.”

Een kip sashimi schotel. Foto via Flickrgebruiker Debs (ò‿ó)♪

Hij vertelt ook dat hij de risico’s op salmonellabesmetting vermijdt door het binnenste vlees van de borst te gebruiken, ver verwijderd van gevaarlijke darmbacteriën. Verder snijdt hij de kip in reepjes die even in kokend water worden ondergedompeld.

Toch moet je oppassen met rauwe kip, ook al doe je voorzichtig. “Je kan er zelfs hersenschade van krijgen, of je hele verteringsstelsel lost op door de pathogene organismen zoals E. Coli. Die bacterie is in staat om je darmwand te penetreren en zo in je bloedbaan terecht te komen. Tsja, en dan kan je snel dood zijn.”

Kortom: eet geen rauwe kip, want dan ga je misschien dood. Bovendien is het waarschijnlijk toch veel lekkerder om het gefrituurd, gebakken of gekookt te eten.