Evert_45 is een youtubekanaal met vlogs vanuit de Tweede Wereldoorlog

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek selecteren we met wisselende frequentie een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Dit is de elfde editie van Het youtubekanaal van de week.

Youtubekanaal: Evert_45

Wat is het: Het kanaal van de fictieve Evert, een dertienjarige jongen die vlogt over zijn avonturen tijdens de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn broertje gaat hij op pad om zijn ondergedoken broer op te zoeken, of zoiets. Hoe het verhaal precies loopt is nog niet duidelijk, er staan pas twee video’s online. Het kanaal is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij willen graag dat jongeren niet vergeten hoe het ook alweer zat met die Duitsers en de Grebbeberg enzo, en bij het comité 4 en 5 mei weten ze ook dat vlogs de enige manier zijn waarop je jonge mensen nog kunt bereiken.

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 251

Waarom dit fantastisch is: Oké, misschien denk je: vlogs zijn kut. Dat kan je wel vinden, maar wat is jouw mening nou helemaal waard? Mensen die klagen over vlogs klinken al snel als je oma die niets moest hebben van de opkomst van beatmuziek in de jaren vijftig. Zie ik daar nou een grijze haar?

Misschien denk je: vloggen in 1945, dat kan helemaal niet. Er waren toen nog helemaal geen smartphones en dat soort dingen. Mensen hadden niet eens rubberen banden voor op hun fiets en iedereen die met een transistorradio werd gesnapt kreeg een enkeltje richting het oosten. Dat is allemaal wel zo, maar als je dit soort dingen denkt ben je gewoon een cynische lul (m/v). Bovendien ga je met die gedachtegang compleet voorbij aan het briljante, genre-overstijgende concept van deze vlogreeks.



Natuurlijk bestonden vlogs in 1945 nog niet, maar dit is fictie. En omdat het fictie is, kunnen de mensen die deze vlog hebben gemaakt lekker doen wat ze willen. Dat is pas vrijheid. En bovendien: als de echte Everts van hun tijd smartphones hadden gehad, dan hadden ze die sowieso ook gebruikt om te vloggen. Of dacht je soms dat Anne Frank eindeloos in dat dagboek van d’r had zitten schrijven als ze ook een camera had gehad om vlogs mee te maken?

De vlogs van Evert (tot aan 5 mei verschijnen in totaal 11 video’s op het kanaal) openen de deuren voor een heel nieuw filmgenre. Fuck ingewikkelde shots met camera’s aan een kraan, flikker op met droneshots en cgi. Fictieve vlogs vanuit het verleden zijn de toekomst. Vanaf nu kunnen we ons verheugen op vlogs over alle belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Piet Hein die zichzelf filmt terwijl hij de zilvervloot op de Spanjaarden verovert. Abonneer je nu op het kanaal. Hannibal die livestreamt hoe hij met een kudde olifanten oprukt richting Rome. Like en subscribe. God die vlogt over de schepping van de aarde. Vergeet niet die duimpjes omhoog te gooien.