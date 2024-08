Evi Hanssen over zoeken naar geluk en hoe haar leven plots alle glans verloor

Dit is de eerste aflevering van The Therapist, de serie van VICELAND waarin bekende Vlamingen tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie gaat Evi samen met Glenn op zoek naar de reden waarom aan het sprookje dat haar leven was een eind lijkt gekomen. Ze vertelt over de mislukking van haar huwelijk, haar drang naar onafhankelijkheid en de eenzaamheid waarmee ze worstelt. “Mijn moeder kreeg borstkanker, mijn broer belandde in een psychose en ik zat in een scheiding. Toen is deel twee van mijn leven begonnen. Het deel zonder glans.”

We hebben het ook over haar kindertijd, haar perfectionisme en dronken worden zonder schuldgevoel.

The Therapist is iedere donderdag om 20:30 te zien op VICELAND (Telenet kanaal 21, Proximus kanaal 104 en Orange TV 17).