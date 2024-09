Het lijkt erop dat Evian Christ (je kent hem van overdonderende audiovisuele optredens en samenwerkingen met Kanye West) een lolletje uithaalt met Sónar Festival. Wat is er aan de hand? De beste man stuurde geen persfoto van zichzelf op, maar eentje van voetballer Ibrahim Afellay, waar hij als twee druppels water op lijkt. Het is nog even wachten totdat Sónar doorheeft dat ze voor de gek zijn gehouden. Het is onbekend of Afellay ook weleens stiekem foto’s van Evian Christ rondstuurt.

Als het goed is, is dit Evian Christ. Tenzij hij al veel langer foto’s rondstuurt waar hij niet zelf op staat.