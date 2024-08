Ex-gevangenen vertellen over hun ergste celgenoten

Als je naar de gevangenis moet weet je niet wat je te wachten staat. Je hebt geen idee wat er binnen de gevangenismuren gaat gebeuren, tenzij je er al vaker bent geweest. Je weet niet of het net een hotel is, zoals de media soms beweren, of een absolute nachtmerrie, zoals diezelfde media ook beweren. Eén van de grootste onzekerheden is je celgenoot. Zij die naar de gevangenis moeten, kunnen slechts speculeren over degene met wie ze een cel moeten delen. Wordt het iemand die best wel chill is of wordt het een totaal onvoorspelbaar mens? Het is één grote loterij.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hebben de meeste gevangenen meerdere celgenoten tijdens een korte tot gemiddelde celstraf. Gedetineerden worden regelmatig verhuisd naar andere gevangenissen of hebben hun straf uitgezeten en mogen naar huis. Die lege bedden moeten worden gevuld. Ik wilde weten hoe het is om gedwongen een kleine ruimte te delen met iemand waarmee je dat liever niet doet, dus ik zocht contact met wat ex-gedetineerden. Ik vroeg hen naar de ergste celgenoten die ze hebben gehad. Ik sprak met voormalig gewapende overvaller Jack Hill, Shaun “English Shaun” Attwood, die in gevangenschap zat vanwege drugsovertredingen, Leslie Abrokwaa, die veroordeeld was vanwege het bezit van vuurwapens en een poging tot diefstal voordat hij zijn leven beterde en in Cambridge ging wonen, en voormalig tasjesdief Tommy. Lees hieronder hun verhalen.

Videos by VICE

Jack Hill, zat 14 maanden vast voor een gewapende overval

Jack Hill geniet van een biertje na zijn vrijlating.

Ik deelde een cel met een man die vastzat vanwege agressie tegen ambulancepersoneel terwijl hij dronken was. Hij had in het leger gezeten en had last van een posttraumatische stressstoornis. Op een dag, nadat Lord of the Rings op televisie was geweest, raakten we in een discussie over elven. Hij zei: “Wist je dat J.R.R. Tolkien het hele concept van elven heeft bedacht?” Dat is natuurlijk niet waar, dus ik zei: “Hij heeft niet het hele concept uitgevonden. Hij heeft alleen de specifieke elven in Lord of the Rings uitgevonden en een taal voor ze bedacht.” Zijn onmiddellijke reactie was “Doe die fucking deur dicht!” Ik wist dat dit betekende dat hij wilde vechten, dus ik zei “Oké”. Toen was er nogal wat geweld. Terwijl ik me omdraaide om de deur dicht te doen, rende hij op me af en pakte me bij mijn keel. Hij begon me toen te wurgen en sloeg me een tijdje terwijl hij schreeuwde: “Je hebt het fout!”

De hele vleugel van het gebouw was inmiddels bij onze cel verzameld, terwijl ze door een klein gat in de deur probeerden mee te kijken. Mijn celgenoot sloopte me compleet totdat hij moe werd en stopte. Ik had een hersenschudding en mijn hoofd was nogal verwond. Ik had ook wat kneuzingen rondom mijn keel, maar ik zag het als een overwinning omdat ik me niet had teruggetrokken. Ik wist dat ik gelijk had. En hij moest het met geweld oplossen. Hij had geen goed argument. Nadat de rust weer was teruggekeerd, wilde mijn celgenoot niet meer praten over wat er was gebeurd. Hij leek er meer mee te zitten dan ik. Hij gedroeg zich nooit meer hetzelfde bij me.

Shaun Attwood, zat 6 jaar vast voor het dealen van drugs

foto: Shaun Attwood

Mijn ergste celgenoot was een beruchte inbreker en martelaar. Voordat hij naar de gevangenis ging, kidnapte hij drugsdealers en sloeg hij met hamers op hun knieschijven. Hij wilde niet met mij in een cel omdat het mijn eerste keer in de gevangenis was. We waren ook een beetje een gekke match. Zijn hobby’s waren onder andere crystal meth, heroïne en het zetten van illegale gevangenistatoeages, terwijl ik mijn tijd in de cel voornamelijk doorbracht met lezen en schrijven.

Op de nacht dat ik bij hem in de cel kwam, zei hij: “Ik heb een hangslot in een sok. Ik kan je ermee slaan terwijl je slaapt en je vermoorden wanneer ik wil.” Hij wilde me niet direct aanvallen, want hij was onlangs nog in de problemen gekomen en wilde dus een beetje op z’n tellen passen. Hij had namelijk voor eigen rechter gespeeld tijdens een geval van seksueel misbruik en de beschuldigde verkrachter een flink aantal keer gestoken. Om meer gezeik met de bewakers te voorkomen, heeft hij een 120 kilo wegend Aryan Brotherhood-lid me laten aanvallen terwijl ik op weg was om bezoek te ontmoeten.

Ik kwam terug na mijn bezoek en mijn celgenoot was high van de meth. Hij gedroeg zich belachelijk en liet me het hangslot zien waarmee hij mijn hoofd zou inslaan. Ik heb uiteindelijk mijn moeder de Britse ambassade laten bellen zodat ze me konden verhuizen, want ik vreesde voor mijn leven. Gelukkig heeft mijn moeder dat voor elkaar gekregen zonder dat duidelijk werd dat mijn celgenoot me bedreigde, want anders zou ik een snitch worden genoemd. Het was een enorm stressvolle ervaring die een waarschuwing voor iedereen zou moeten zijn die de wet overtreedt.

Leslie Abrokwaa, zat 3,5 jaar vast voor een gewapende overval

Leslie Abrokwaa op de Cambridge Universiteit

Een van mijn celgenoten was niet erg hygiënisch en douchte niet vaak. Ik moest hem ermee blijven confronteren, want dat zijn van die dingen waar je je echt aan kan ergeren als je met iemand vastzit in een gesloten ruimte. Sommige gevangenen wassen zichzelf niet vaak en spuiten alleen wat deodorant op. Na een paar dagen bouwt die stank zich dan op en wordt het best wel erg.

Deze gast zat destijds in voorarrest en zijn rechtszaak liep nog. Ik denk dat hij heel gestresst was over zijn zaak en zichzelf een beetje had laten gaan. Ik zei: “Kijk, ik moet hier leven met jou. Als je in je eentje in een cel zat, had je kunnen doen wat je wil, maar we zijn hier met z’n tweeën. Je moet dat gaan regelen.” Uiteindelijk kwam de boodschap over en begon hij zich te wassen. Verder gingen we prima met elkaar om eigenlijk, maar als iemand niet doucht kun je gewoon niet met elkaar leven.

Tommy, zat in totaal 29 maanden vast voor verschillende misdrijven

Tommy.

Mijn ergste celgenoot was niet de ergste omdat hij een slecht persoon was, maar door de manier waarop iemand anders hem behandelde. Hij was een zwak persoon die werd gepest. De gast in de cel naast ons was echt kwaadaardig – en ik gebruik dat woord echt nooit. Hij haatte die jongen, en hij bleef de hele nacht wakker om hem te bedreigen en tegen dingen aan te slaan. Het was raar omdat hij hierdoor zelf ook risico liep, want iedereen riep dat hij moest ophouden. Hij ging gewoon door, om m’n celgenoot bang te maken. Hij kwam dan de volgende ochtend uit zijn cel met grote, donkere kringen onder zijn ogen. Dat maakte hem niet uit, zolang hij die arme gast maar kon pijnigen. Mijn celgenoot zat daar vast, dus hij kon niet veel anders doen dan het lijdzaam ondergaan. Uiteindelijk werd het hem teveel en pleegde hij zelfmoord. Ja, dat was de ergste celgenoot die ik had.