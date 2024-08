Ex-pornoactrice Mandy Slim praat over het leven na porno

VICE spreekt de komende weken mensen die op hun eigen creatieve manieren geld verdienen in de porno-industrie, ondanks dat gratis porno je om de oren vliegt. Bekijk alle video’s en artikelen op deze pagina.

Mandy Slim wilde als kind al wereldberoemd worden. Op haar zesde wilde ze zangeres worden, in haar tienerjaren probeerde ze aan de bak te komen als model en op haar achttiende werd ze pornoster. Ze maakte video’s in Parijs, Londen en Duitsland en ze werd uiteindelijk beroemd in Nederland. Ondanks dat ze flink cashte en het jetset-leven leidde waar mensen van dromen, besloot ze toch op haar hoogtepunt te stoppen. Door de moordende concurrentie en de opkomst van gratis porno op internet ging ze niet alleen veel minder verdienen, maar moest ze ook steeds extremere porno gaan maken.

Toch is ze niet helemaal verdwenen in de anonimiteit. Als je geen fan was van haar eerdere werk, ken je haar misschien onder haar echte naam Joy, van de reality-show Bad Habits, Holy Orders, waar ze samen met vier andere ‘losgeslagen influencers’ tien dagen in een klooster doorbracht.

Een tijd geleden sprak ik haar over haar grootste pornoblooper, nu spreken we af in een Rotterdams café. We hebben het over de redenen van haar vertrek uit de pornowereld, het effect van internet op de industrie en of er leven is na porno.

Als ze wat bestelt, merk ik dat de ober knalrood wordt en zijn ogen niet van haar af kan houden. “Warme chocomel met slagroom, maar niet te veel,” zegt ze met een knipoog. Ik vraag me af of hij haar herkent van zijn nachtelijke internetsessies, of dat hij rood wordt van haar glamoureuze verschijning. Later blijkt dat hij niet degene is die haar herkent: een oudere vrouw staart haar lang aan voordat ze haar moed bijeenraapt om haar aan te spreken. “Hé Joy, ik vond het heel dapper dat je al je make-up af deed in Bad Habits, Holy Orders. Je bent veel mooier naturel,” zegt ze. “Nou bedankt,” zegt ze lachend. “Maar ik vind mezelf hartstikke leuk hoe ik eruitzie.”

VICE: Word je vaak herkend?

Joy: Ja, vooral van dat tv-programma. Soms word ik nog aangesproken op mijn verleden. Vooral door bajesklanten. Soms zijn ze gezellig, maar het gebeurt ook dat ze me op straat uitschelden voor hoer. Niet leuk, maar het hoort erbij. Ik heb geen spijt van mijn verleden als porno-actrice, want ik heb er ook mooie dingen aan overgehouden.

Hoe kwam je erbij om porno-actrice te worden?

Ik had een rottige ex toen ik achttien was. Hij was dertig. Ik was altijd erg jaloers en hij was vooral bezig met andere vrouwen. Ik had een laag zelfbeeld en ik dacht dat ik me beter zou gaan voelen door porno te maken. Ik had al eens naakt geposeerd voor de Linda en het feit dat mensen op me geilden voelde goed. Bovendien verdiende ik geld door naakt te poseren, dus ik vond het een leuk idee om geld te verdienen met porno.

Dus van de ene op de andere dag besloot je om een pornofilm te gaan maken.

Ja, het ging best simpel. Ik reageerde op een advertentie voor een amateurpornofilm in Zeeland. Dat was een heerlijke ervaring, maar ik werd wel meteen geconfronteerd met hoe onveilig het ook kan zijn in deze industrie. De chauffeur die me naar de shoot bracht, zei tegen me in de auto: “Je kan me beter nu al pijpen, want dat hoort zo.” Ik was achttien, heel naïef en ik had geen idee hoe zo’n pornofilm werkte, dus ik deed het maar. Dom hè? Ik was bang dat ik mijn geld niet zou krijgen als ik het niet deed.

Dat lijkt me zo’n moment dat je denkt: laat maar.

Nou, nee. De man waarmee ik mijn eerste filmpje opnam had connecties in België en Frankrijk. Hij introduceerde me aan verschillende mensen in de porno-industrie en ik werd snel gecast omdat ik geen borsten had en erg mager was, waardoor ik goed zou werken in de categorie tieners. Niet veel later mocht ik schieten in België, Londen en Parijs. Dat was eigenlijk een prachtige tijd: ik werd goed betaald en verbleef een tijdje in een prachtige penthouse wat over de Eiffeltoren uitkeek. Op dat moment kreeg ik de glitter and glamour waar ik zo naar verlangde. Bovendien stroomde het geld binnen.

Hielp het ook voor je lage zelfbeeld?

Hoe meer films ik maakte, hoe groter mijn zelfvertrouwen werd. Na een tijdje vergeleek ik mezelf niet meer met anderen. Door mezelf constant in actie te zien, zag ik ook wat mij bijzonder maakte. Ik vond pornofilms maken echt heel leuk, want ik hou ervan om gezien te worden en mooi en lekker te worden gevonden.

Klinkt niet slecht.

Nou, de enige die me nog naar beneden haalde was die lul van een ex. Hij belde me in Parijs op dat ik meteen moest terugkomen, omdat mijn hele familie me gezien had. Ik kreeg berichtjes van mijn ouders, mijn nichtjes en neefjes dat ze mijn pornofilms hadden gezien. Mijn moeder was teleurgesteld, mijn vader heeft een jaar niet met me gepraat. Ik heb toen echt ontdekt dat je nooit anoniem bent op internet.

Maar goed, ik was piepjong en naïef en omdat mijn familie boos op me was, voelde ik me erg alleen. Mijn ex zei dat hij de enige was die me aanvaarde en dat het eerlijk was dat ik de helft van mijn verdiensten aan hem gaf, zodat hij drugs kon kopen. Liefde maakt blind, dus ik gaf hem wat hij wilde. Ondanks dat ik een groeiend zelfvertrouwen had, was het ook een moeilijke tijd, omdat ik erg beïnvloedbaar en zoekende was.

Wat deed je toen je geheim was uitgelekt?

Ik dacht: iedereen weet nu toch al wat ik doe, dus laat ik Kim Holland bellen en een baan vragen. Toen was ik een tijdje erg succesvol. De ene dag zat ik in Engeland, de andere dag in Boedapest. Het ging goed en ik won verschillende awards, maar toch besloot ik ermee te stoppen.

Waarom?

Verschillende redenen. Ik zag heel veel mooie meiden die wilden doen wat ik deed en die ook hetzelfde pad volgden als ik, waardoor ik constant tegen ze zou moeten opboksen. Daarbij werden de verdiensten alsmaar minder door het internet, omdat je alles toch gratis kan zien en films dus ook steeds minder budget hebben. Vroeger zat ik twee dagen in Parijs en kreeg ik 2600 euro, nu krijg je misschien 600. Meisjes maken tegenwoordig soms al een filmpje voor 300 euro en al hou je van het werk, je moet wel goed betaald krijgen. Ik zou nooit een pornofilm maken voor 300 euro.

Werden het soort filmpjes dat je moest maken ook anders door de opkomst van het internet?

Ja, absoluut. Er wordt bij elk filmpje meer van je geëist, omdat het publiek alles al eens gezien heeft van je. Je moet alsmaar extremer gaan om relevant te blijven. Als je bent begonnen met hetero, is de volgende stap anaal, vervolgens dubbele penetratie en voor je het weet word je vernederd door meerdere mannen.

Jeetje. Je had dus het plafond bereikt.

Nou, het was mijn grote droom om naar Amerika te gaan. Maar als ze daar nog maar ruiken dat je iets met porno komt doen, zetten ze je meteen terug op het vliegtuig. Je kan daar alleen legaal werken als je het via een agentschap doet, maar daar heb ik een hekel aan. Die willen allemaal een percentage.

Rond die tijd kreeg je ook een zoontje.

Ja, dat veranderde ook alles. Er woedde een syfilis-epidemie in Engeland en ik was doodsbang om ziek te worden, al werd ik om de drie weken gecontroleerd. Het kan soms vijf jaar duren voordat een ziekte zich openbaart en ik dacht: fuck, wat heb ik met mijn lichaam gedaan? Ik wil gezond blijven voor mijn zoontje. Daarbij was ik ook te verliefd op mijn huidige vriend en de vader van mijn zoon. Ik vond het vreselijk om seks te hebben met een andere man en thuis te komen bij mijn geliefde.

Wat vond hij van je baan?

Hij wist dat ervan en deed er niet moeilijk over. Hij is echt een lieverdje. Ik had hem ontmoet in de koffieshop. Hij zei: “Ik ben van de politie, wat doe jij?” Ik zei “Ik maak porno en mijn specialiteit is pijpen.” We zijn nu al zes jaar samen. Hij maakt zich echt niet druk om m’n verleden. Als we op straat wandelen wordt hij trouwens vaker herkend dan ik.

Hoezo?

Hij zat in een viral youtubefilmpje, van dat blikje in het water.

Zo is natuur?

Ja, hij is James de stadswacht. Als hij weleens wordt herkend en ik niet, denk ik: hallo! Weet je wel wie ik ben?

Hoe belangrijk is beroemd worden nog voor je?

Heel erg. Dat is de reden waarom ik ooit porno ben gaan maken. Toen ik zes jaar was, wilde ik al beroemd worden als zangeres. Ik kon alleen niet zingen. In mijn puberteit heb ik veel modellenwerk gedaan en dat was hartstikke leuk, maar ik ging niet naar Milaan en Parijs. Toen ik in de porno ging, mocht ik ineens wel naar Parijs. Het is met een omweg gegaan, maar ik ben er toch gekomen, haha.

Zijn er dingen die je achteraf anders had willen doen?

Ja, de eerste keren werkte ik voor een amateurproducer. Ik ga zijn naam niet noemen, maar hij heeft vastgezeten omdat hij Tsjechische meisjes liet overkomen, het geld nam en ze terug stuurde. Soms pakte hij zelfs hun paspoort af, zodat ze niet terug konden naar huis. Die man had me geboekt voor een film met drie mannen. Terwijl we bezig waren, bleef de deurbel maar gaan. Op een gegeven moment was ik met bijna tien mannen bezig, en ik kon niet stoppen. Het is bizar: je bent op dat moment zo kwetsbaar, daar zullen altijd mensen misbruik van maken.

Ja.

Daarom heb ik nu een website waar je strippers kan boeken, en ik werk samen met een website voor sekswerkers. Daar mogen alleen meiden op die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat ze niet in de illegaliteit hoeven werken. De dames op mijn website zijn dus zelfstandigen.

Waarom is er wel een markt voor strippers en niet voor porno?

Door het internet verlangen mensen weer naar echte, tastbare dingen. Als je het wil maken in de porno-industrie, moet je echt een heel erg specifiek pad kiezen, een specifiek genre waar je fans je graag in blijven zien. Wat ik nu soms nog doe, is voor de webcam poseren. Dat is iets wat nooit zal verdwijnen: je hebt persoonlijk contact met je fans. Cammen blijft leuk, want je hebt een vast inkomen, je kiest zelf wanneer je het doet en wat je laat zien.

Je klinkt als een gewiekste zakenvrouw.

Dat ben ik ook. Ik hou van ondernemen en nieuwe dingen bedenken. Weet je wat slim zou zijn? Open een villa waar overal camera’s hangen en laat er mensen uit de porno-industrie overnachten. En dan zend je alles live uit. Dat levert fantastische tv op: die wijven hebben altijd mot en er wordt constant gewisseld van partner. Een soort Big Brother, maar dan sexy.

Wat houdt je tegen?

Weet je wat dat kost? Het moet echt goed zijn ook, hè? Misschien moet ik John de Mol eens bellen.

Zou ik gewoon doen. Groetjes!

