Exclusief: Frank Ocean creëert een visueel essay en schrijft een persoonlijke brief

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in ‘The Sounding Off Issue’, nr. 350, Winter 2017.

Gedurende zijn zesjarige solocarrière heeft Frank Ocean al de nodige discussies aangewakkerd omtrent creativiteit, seksualiteit en identiteit. Door middel van zijn mixtape Nostalgia, Ultra, zijn daaropvolgende album Channel Orange en zijn meesterlijke, tweeledige werk Blonde en Endless uit 2016, is Frank erin geslaagd zijn transitie van jongen naar man op een open en eerlijke manier vast te leggen. Met toenemende, ongeëvenaarde muzikale diepgang weet hij de verschuiving van vroegrijpheid naar volwassenheid in kaart te brengen. Zijn teksten staan in het teken van zijn emotionele eerlijkheid, de rode draad in zijn werk, waardoor persoonlijke transparantie een continue prioriteit lijkt te zijn. Dit maakt van hem een van de meest intrigerende muzikanten van dit moment. Frank Ocean is een echte duizendpoot, en besloot het concept van Blonde uit te breiden met een visuele tegenhanger, Endless, en de felbegeerde zine Boys Don’t Cry. Gedurende de zomer van 2017 was hij op tournee, en betoverde hij het Europese en Amerikaanse publiek met een paradoxaal intieme festivalshow. Voor i-D heeft Frank een visueel document gecreëerd, dat ons een idee geeft van zijn magische festivalzomer. De shoot, die uit 32 pagina’s bestaat, staat compleet in het teken van de warmte en energie die zowel Frank als Los Angeles, waar de fotoserie geschoten is, uitstralen. Als eerbetoon aan het team dat zijn creatieve dromen heeft helpen waarmaken, gaan deze pagina’s over creativiteit en samenwerking, en de kracht van het woordje ‘ja’.

Videos by VICE

“Een hoop vragen kun je beantwoorden met “Ja.” Maar je kunt er nog veel meer beantwoorden met “Nee.” Nee is alledaags. Ja komt veel minder vaak voor. Als ik me alleen voel, kijk ik live televisie – als het voor hen oké is, is het voor mij oké. Op het podium heb ik één oortje in waarmee ik mezelf kan horen, en met het andere oortje luister ik naar een podcast van Tim Ferriss. Ik maak lange periodes door waarin ik niet praat, maar ik verhef mijn stem als ik iemand aan de telefoon heb die zich op een rumoerige plek bevindt. Ik heb mijn fans geen bijnamen gegeven, omdat alles wat ik bedenk nogal gênant klinkt. In mijn twintiger jaren had ik de rust in mezelf gevonden. Ik ben wereldberoemd. Als je dertig worden aantrekkelijk wil laten klinken, heb het dan over “de seksuele piek.” Ik weet niet zo goed hoe serieus ik het moet nemen dat ik straks dertig word. De gemiddelde homoseksuele man die ergens in de dertig, is over het algemeen een lul. Ah, en de foto’s… Zoals Karl Lagerfeld zou zeggen, het concept erachter “presenteerde zich aan me in een droom.” De zomer van 2017. We zijn er langzaam ingerold. De zomer deed me denken aan naar bananen smakende skittles op de bodem van mijn beker. Ik zal nooit begrijpen waarom mensen voor de deur gaan liggen bij McDonald’s om aan die Szechuan-saus te kunnen komen. Toch vind ik het heel vet. We leven in een droomwereld. Als je 2017 leuk vond, ga je 2018 geweldig vinden. Ik wil iedereen van het team bedanken.”

– Frank Ocean

Ysham draagt een hoodie van Worldnet.

Foto 1: Bril en ketting eigendom van Frank. Oorbel van Tiffany&Co. Foto 2: Polo vintage Adidas. Broek Blackhawk. Ring eigendom van het model. Schoenen Tom Sachs x Nikecraft Mars Yard 2.0. Demi-Endless, 2017. © Tom Sachs. Eigendom van de artiest en Gagosian Gallery.

Orkest draagt vintage shirts. Corsages custom. Broek custom Dickies. Schoenen zijn eigendom van de modellen.

Foto 1: Ted draagt een vintage shirt. Bril custom. Foto 2: Shirt custom. Shorts Comme Des Garçons Homme Plus. Ring is eigendom van het model.

Orkest draagt vintage shirts. Corsages custom. Broeken custom Dickies. Schoenen zijn eigendom van de modellen.

Foto 1: Shirt en hoed vintage. Foto 2: Shirt Gildan. Broek en riem Gucci. Armband is eigendom van het model. Sneakers vintage Nike.

Foto 1: Vegyn draagt hoodie die eigendom is van het model. Broek vintage Marithe Francois Girbaud. Bril vintage Lacoste. Sneakers Converse. Foto 2: Buddy draagt custom shirt. Jeans Levi’s. Sokken zijn eigendom van het model. Sneakers vintage Nike.

Orkest draagt vintage. Corsages custom. Broek custom Dickies. Schoenen zijn eigendom van de modellen.

Foto 1: Met de klok mee. Foto 1: Shirt vintage. Broek Alch Nike. Horloge Seiko. Sneakers Vans. Foto 2: Shirt vintage Nike. Broek vintage. Horloge Seiko. Sneakers J.W. Anderson x Converse. Foto 3: Shirt Alexander McQueen. Shirt custom. Jeans Prada. Horloge Seiko. Sneakers Vans. Foto 4: Shirt Dj Scotto Nasa. Jeans Prada. Horloge Seiko. Sneakers Vans. Foto 2: Shirt Alexander McQueen. Shirt is eigendom van het model. Jeans Prada. Horloge Seiko. Sneakers Vans.

Foto 2: Shirt Adidas. Boxers Hanes.

Foto 1: Spike draagt kleding die eigendom is van het model. Foto 2: Polo vintage Adidas. Broek Blackhawk. Armband is eigendom van het model. Demi-Endless, 2017. © Tom Sachs. Eigendom van de artiest en Gagosian Gallery.

Foto 2: Boxers (op strijkplank) Gosha Rubchinskiy x Burberry. Shirt Adidas. Boxers Hanes. Sokken zijn eigendom van het model.

Foto 1: Shirt vintage. Jeans Levi’s. Sokken zijn eigendom van het model. Sneakers vintage Nike.

Links naar rechts: Ysham draagt hoodie van Worldnet. Frank draagt shirt van Louis Vuitton. Turner draagt vintage shirt. Vegyn draagt shirt van Mimi Wade. Matthew draagt vintage shirt.

Vegyn draagt vintage jasje. Shirt Mimi Wade. Bril vintage Lacoste.

Links naar rechts: Frank draagt shirt Kapital. Jeans Prada. Sneakers Tom Sachs x Nikecraft Mars Yard 2.0. Vegyn draagt vintage jasje. Shirt Mimi Wade. Bril vintage Lacoste. Ted draagt vintage shirt. Bril custom. Buddy draagt een hoed die eigendom is van het model. Demi-Endless, 2017. © Tom Sachs. Eigendom van de artiest en Gagosian Gallery.

Frank draagt polo van vintage Adidas. Armband en ring zijn eigendom van het model. Oorbel Tiffany&Co.

Frank draagt bril en ketting uit zijn eigen collectie. Oorbel Tiffany&Co.

Credits

Fotografie Frank Ocean.

Styling Rita Zebdi. Creative Direction Thomas Mastorakos. Kapper Randy Celestine. Haar Ted Gibson, Artists and Company. Colourist Jess Brown, Chris McMillan. Make-up Holly Silius. Casting Shay Nielsen Casting. Management Mark Gillespie en Dan Gieckel. Productie Meagan Judkins en Ilona Klaver. Productiecoördinator Abigail West. Retoucheren Venice Post en Kyle Pero.

Spike Jonze als zichzelf.

Band Buddy Ross. Vegyn. Matthieu Charneau, PCM International. Ysham Avdulahi. Turner Barbur, Photogenics. Orchestra Ajani Flowers, M Model Management. Askyla de la Plaine, Freedom. Audre Marvin, The Lions. Austin Feinstein. Dustin Kemp en Egypt Craft, The Wrenn Management. Geneva Natalia, Next. Hannah Kleit en Kwaku Kufuor, Vision. Miles Frank, Summer Thompson en Selena Valesquez, Photogenics. Quincy Saunders, Two Management. Selena Sloan, LA Models. Stage artiest Frank Ocean. Julian Consuegra. Chris Cadaver. Thomas Mastorakos. Evan Clark. Aubrey Primer. Chris Wilson. Emma Hendry. Ben Trogdon.

Stage Demi-Endless, 2017 © Tom Sachs. Eigendom van de artiest en Gagosian Gallery.