Met de app Mental Canvas teken je direct in 3D

Er bestaan al apps als uMake, waarmee je op een makkelijke manier 2D-schetsen kunt veranderen in 3D-modellen, maar de nieuwe app Mental Canvas heeft een nieuwe benadering. Het combineert de behoefte van kunstenaars voor esthetiek en stijl met de techniek van het maken van 3D-modellen, waardoor er getekende werelden ontstaan met verrassend veel diepte.

“Heel veel verschillende programma’s laten je al 3D-modellen maken en renderen, maar Mental Canvas is de enige 3D-tekenplatform waarmee je met je pen rechtstreeks in de ruimte kan tekenen,” vertelt ontwikkelaar Julie Dorsey van Yale aan The Creators Project. “Hierdoor kan de kunstenaar zijn persoonlijk stijl in zijn tekeningen verwerken.”

Videos by VICE

“Omdat je met de hand tekent, ben je niet beperkt door de lasten van geometrische 3D-modellering, en kan je dus makkelijk je ideeën verfijnen,” voegt ze toe. “Mental Canvas maakt het mogelijk om makkelijk van ‘drawing mode’ naar ‘view mode’ te gaan en andersom, waardoor de gebruiker zijn ontwerpen altijd meteen kan veranderen.” Het bekijken van je geïllustreerde wereld werkt een beetje als Google Street View – je kan roteren en in- en uitzoomen.

Volgens Dorsey is tekenen nog niet genoeg gedigitaliseerd – ten minste niet op de manier die zij voor zich ziet. “Technologie heeft media compleet veranderd op het gebied van tekst, fotografie en muziek, maar tekenen is nog steeds hetzelfde als in de renaissance. De digitale platformen die gebruikt worden om te tekenen doen niets anders dan tekeningen op papier simuleren.”

Volgens Dorsey is de hedendaagse technologie slechts het topje van de ijsberg van wat mogelijk is. Daarom willen ze Mental Canvas nog verder uitbreiden. Het doel is om de algemene opvatting rondom tekenen compleet te veranderen, zodat kunstenaars, designers en adverteerders het creatieve proces kunnen beginnen en eindigen met de computer.

Mental Canvas is op dit moment beschikbaar op Windows 10. Klik hier om te zien hoe kunstenaars Mental Canvas gebruiken.