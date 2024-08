Gaat er in 2018 eindelijk een rapper ‘Expeditie Robinson’ winnen?

Er zijn weinig dingen zo essentieel voor een functionerende samenleving als ontwrichtende televisie. Ik heb het hier niet over integere reconstructies over de annexatie van De Krim of diepgravend journalistiek onderzoek naar de ultieme samenstelling van een emmer huzarensalade. Nee, écht ontwrichtende televisie. Televisie waarin laag voor laag emotionele muren worden afgebroken om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de essentie van de mens te komen. Expeditie Robinson, bijvoorbeeld.

Rijkdom en comfort afpakken van mensen die grotendeels bekend staan om het bezitten van rijkdom en comfort en dezelfde mensen op gemene wijze met elkaar laten strijden zodat ze op de langere termijn nog meer rijkdom en comfort kunnen vergaren is een sadistisch maar ook een tamelijk geniaal idee. En als je het op deze manier bekijkt, wat ik voor het gemak maar even doe, is het een godswonder dat er nog nooit een rapper heeft gewonnen met dit spel. Het is toch de beroepsgroep die, in ieder geval de laatste jaren, grossiert in welvaart en alles op alles zet om deze welvaart te vergroten.

Waar het aan ligt is moeilijk te zeggen. Het is niet het geval dat ze worden uitgesloten. Verre van zelfs. Sinds 2010 deden Lange Frans, Willie Wartaal, Negativ, Sef, Vieze Freddy, Ronnie Flex, Dio, Kraantje Pappie en Lil’ Kleine mee. Brace ook, trouwens. Hij is technisch gezien misschien geen rapper maar heeft wel Drijfzand gemaakt dus ik neem hem voor het gemak maar even mee in dit lijstje. En stiekem ook omdat zijn desastreuze afgang in het seizoen van vorig jaar een prima voorbeeld is van hoe het ervoor staat met de Nederlandse rapscene op de tropische eilanden.

Helaas is hij slechts een van de vele roemloze verliezers. Ronnie Flex was veel te real om een kans te maken in de slangenkuil die de show is. Lange Frans vloog er razendsnel uit, Negativ had op een prachtig eiland al na een paar dagen heimwee, Willie Wartaal kwam de eerste stemronde niet levend uit. Lil’ Kleine werd door de kenners uitgeroepen tot grote favoriet, maar het duurde ook niet lang voordat diezelfde kenners door zijn uitschakeling even genadeloos op hun plek werden gezet. Iemand – en ik verdenk de burgemeester van Gorinchem zwaar – heeft een vloek uitgesproken die doorbroken moet worden.

Josylvio is dit jaar degene die met deze ondankbare taak wordt opgezadeld. Zijn jaar is tot nu toe behoorlijk succesvol, en het zou een stijlbreuk zijn als hij niet ook nog een televisieshow zou toevoegen aan zijn zegereeks. Z’n plaat Hella Cash stond vier weken op nummer 1 in de Album Top 100, en Hey Meisje , een van de singles, stond twee weken op de hoogste plek in de Single Top 100. Dat is lekker, zeker als je weet dat dit de eerste officiële release is op zijn eigen label. Zakelijk gezien gaat het dus ook behoorlijk voor de wind. Op papier is er geen betere aanloop denkbaar, maar ja, theorieën zijn niets waard op verlaten eilanden in de Pacifische ring van vuur.

Maar als je even verder kijkt zie je dat de teleurstellende prestaties van zijn collega-rappers slechts een van de elementen is dat ons vertelt dat de kans op winst niet bepaald aanzienlijk is. Sinds er in 2010 werd bedacht dat Expeditie Robinson veel leuker zou zijn met bekende Nederlanders (en Vlamingen), hebben er bijvoorbeeld maar twee mannen gewonnen, waar Kay Nambiar er een van is. Maar hij heeft een kapsel dat hem in elke vorm van sport en spel direct een winnaar maakt, dus dat telt niet echt. Nog nooit won er iemand uit Naarden. Nog nooit won er iemand genaamd Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib. Nog nooit zaten de statistieken zo tegen voor een deelnemer.

En wat ook nog eens ontzettend naar is: hij neemt het niet alleen op tegen de statistieken, maar ook tegen tegenstanders van vlees en bloed. Que Si Que-natuurtalent Jody Bernal, om er maar eens eentje te noemen. Of wat dacht je van Het Zonnetje in Huis-megaster Johnny Kraaijkamp. Zelfs Nienke Plas doet mee, en als je het gezicht van RUMAG kan zijn en nog steeds de innerlijke rust weet te vinden om niet elke dag te beginnen met een scheldkanonnade van een uur of vier, ben je gemaakt om te overleven. Er is zelfs een onbekende boer genaamd Jan Bronninkreef op het eiland. Of-ie ook echt vuur kan maken met twee natte schoenveters en een bamboestruik weet niemand, maar Boerin Bertie uit Boer zoekt Vrouw heeft ook een keer gewonnen, dus de agrarische sector loopt mijlen voor op de rappers.

Als ik al deze feiten optel lijkt het lot al bepaald te zijn. Josylvio is volkomen kansloos en zal het hoogstens drie afleveringen volhouden. Ik weet niet hoe hoog Naarden scoort op de survival-ladder, maar de verhalen die ik ken over het stadje leren mij dat de grootste dreiging daar is dat je op elk willekeurig moment keihard je tenen kan stoten aan rondslingerende goudstaven. Toch?



Nee. Juist niet. Hier wordt een klassieke maar essentiële denkfout gemaakt. Want draai het eens om: als je daar opgroeit en nog steeds in een paar jaar tijd uit weet te groeien tot een van de meest succesvolle Nederlandse rappers ooit, heb je het bloed van een winnaar door je lichaam stromen. Josylvio gaat dit jaar dusdanig genegeerd worden door z’n medespelers dat hij door deze verschrikkelijke onderschatting ongemerkt de koning van het eiland gaat worden. Hopelijk heeft hij genoeg diamanten ingepakt om op die immuniteitskettingen om z’n nek te plakken.

