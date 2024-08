zien: de experimentele hiphopfilm ‘ping pong supernova’ van capten hero

Een gebodypainte vrouw die een paringsdans doet met een skelet, onheilspellend gemaskerde wezens en een dragqueen die als een dirigent rondzwevende planeten begeleid: zomaar wat elementen uit de experimentele hiphopfilm Ping Pong Supernova van de Belgische regisseur Vinco Zierowan en muzikant Sadu, die wij hier exclusief op i-D online mogen vertonen.

De surrealistische inslag van de film kan worden herleid naar de achtergrond van regisseur Vinco Zierowan. Hij werd op zestienjarige leeftijd door zijn neef mee werd gevraagd naar een concert van de Gorillaz, wat volgens hem een enorme impact maakte. Vinco: “Het concert werd op een groot scherm begeleid door een film waardoor het hele spektakel plots een gigantisch levend universum werd. Alle toeschouwers werden meegevoerd door die eigenzinnige karakters en fenomenale virtuele architectuur, iets wat me niet meer losliet.”

In 2012 besluit Vinco dan ook filmstudies te gaan studeren aan de Universiteit van Brussel om zich toe te kunnen leggen op het genre arthouse en experimentele muziekvideo’s. Ergens rond die tijd ontmoet hij Sadu, een muzikant uit de Brusselse hiphop- en kunstwereld. “Samen besloten we muziek en performancekunst te gaan maken. Ook woonden we een tijdje samen. Voor ons was het dan ook vanzelfsprekend dat we op den duur samen een film samen zouden gaan maken. Sadu heeft met zijn compositie en uitvoering echt een zeer interessant muzikaal kader neergezet dat mijn visuele taal alleen maar kon versterken.” Ze besluiten sounddesigner Saji Debongnie erbij te betrekken en verder te gaan onder het pseudoniem Capten Hero.

Eerder werkten Sadu en Vinco samen als lichttechnici in een dragqueentheater, wat volgens Vinco de overvloed aan theatrale make-up, kostuums en decorelementen verklaart. Daarnaast zijn de twee naar eigen zeggen fervente videoclip- en muziekfilmliefhebbers en continu op zoek naar de ultieme multidisciplinaire balans tussen muziek en cinema. Als inspiratiebronnen noemen ze dan ook een omvangrijke lijst vol obscure namen: het hip-hopduo Shabazz Palaces, Sun Ra, Ed Scissortongue, Holy Motors-regisseur Leo Carax, Spaanse surrealist Albert Moya, kunstschilder Kay Sage, modeontwerper Dries van Noten, de Canadese videodichter Etienne de Massy, de Chileense regisseur Alejandro Jodorowsky en kunstenaar Olivier de Sagazan – “diens laatste verorberende kleurpaletten en maquillage-performances hebben me enorm geïnspireerd.”

Hoewel de film al een aantal keer te bezichtigen is geweest in Belgische galeries, is het internet volgens Vinco de plek waar de film thuishoort. “We zien deze film als onderdeel van ‘internetcinema’. Het internet biedt namelijk nieuwe mogelijkheden om film te kunnen ervaren. Schermen zijn overal vandaag de dag, je hoeft er niet meer voor naar de bioscoop, en dat is een interessant gegeven. Bovendien vinden we op het internet een nieuw publiek dat ons inspireert en boeit, en tegelijkertijd geïnteresseerd is in ons soort films”, vertelt Vinco.

Met deze vervlechting van hiphop met kunst haken de makers in op een trend in de hiphopwereld die nu al een tijdje gaande is; namelijk dat de visuele vormgeving, de aankleding en verhaallijnen van de bijbehorende video’s van enorm belang zijn geworden. Neem bijvoorbeeld de onlangs verschenen video Fukk Sleep van A$AP Rocky en FKA Twigs, die qua styling en entourage erg veel deed denken aan een editorial van een onafhankelijk modepublicatie. Vinco ziet en erkent deze ontwikkeling ook: “De modische elementen en visuele vormgeving van zo’n clip zien we als een enorme plus. We hopen echt dat hiphop in de toekomst een nog meer experimentele en artistieke weg in gaat slaan, en dat wij daar een onderdeel van kunnen zijn.” Na het zien van Ping Pong Supernova twijfelen we daar geen moment aan.