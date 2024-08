Dit experimentele medicijn kan er misschien voor zorgen dat honden langer leven

Volgens de FDA (de Amerikaanse overheidsinstantie die de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert) heeft een experimenteel medicijn dat de “gezonde levensduur” van grotere honden zou kunnen verlengen een “redelijke verwachting van effectiviteit”. Dit zou kunnen betekenen dat het diergeneeskundige middel binnen een paar jaar beschikbaar wordt gemaakt.

Loyal, de in San Francisco gevestigde biotech-startup die het medicijn heeft ontwikkeld, kondigde aan dat de FDA tot deze beslissing kwam na het beoordelen van de data en resultaten van het bedrijf. Dit is voor het bedrijf een belangrijke stap naar het krijgen van voorwaardelijke goedkeuring om het medicijn, LOY-001, op de markt te brengen.

“De verklaring laat zien dat de FDA gelooft dat Loyal een valide aanpak heeft,” aldus het bedrijf in een persbericht.

Als de FDA ook Loyals datapakketten omtrent productie en veiligheid goedkeurt, kan het bedrijf het levensduurmedicijn vanaf 2026 aanbieden aan eigenaars van grote honden. De startup zal dan vijf jaar hebben om verdere data te verzamelen die nodig zijn voor volledige goedkeuring.

Het bedrijf, dat in totaal 58 miljoen dollar (53 miljoen euro) aan financiering heeft ontvangen, is sinds het in 2020 werd opgericht op zoek geweest naar manieren om de levensduur van honden te verlengen. Celine Halioua, de CEO van Loyal, zei in een statement dat deze “mijlpaal” het product is van “jarenlang zorgvuldig werken”, maar zei ook dat haar team “net zo ijverig zal blijven werken om dit medicijn en onze andere levensduurprojecten goed te laten keuren door de FDA.”

Het medicijn van Loyal richt zich op het verminderen van de hoeveelheid groeihormonen met de naam IGF-1 (insulin-like growth factor), die bij veel grotere honden in grote hoeveelheden voorkomen, en wat volgens sommigen mogelijk ook de reden is dat deze honden een kortere levensduur hebben dan kleinere rassen.

Ondanks de uitspraak van de FDA is er maar weinig bewijs dat Loyals medicijn de levensduur van honden met zekerheid kan verlengen. The New York Times merkte op dat er slechts één klein onderzoek is dat aangeeft dat LOY-001 een paar metabolische veranderingen die met veroudering in verband worden gebracht zou kunnen verminderen, en dat Loyal niet heeft bewezen dat het honden daadwerkelijker langer doet leven.

Zelfs als het medicijn werkt, is het nog niet duidelijk of het voor dramatische verbeteringen in levensduur zal zorgen. Celine Halioua vertelde aan de Times dat het bedrijf ernaar streeft om te kunnen claimen dat het medicijn het leven met een jaar kan verlengen.

In de afgelopen jaren heeft het Amerikaanse Congres de FDA gemachtigd om voorwaardelijke goedkeuring te geven voor bepaalde “innovatieve behandelingen” voor dieren die complexe klinische testen vereisen, waardoor ze sneller gebruikt zouden kunnen worden bij “dieren en diersoorten waar maar weinig goedgekeurde medicijnen voor bestaan”.

Door te focussen op de levensduur van honden bevindt Loyal zich nu op een kruispunt van twee Amerikaanse fascinaties. In 2021 gaven Amerikanen 102 miljard dollar (93 miljard euro) uit aan huisdieren, bijna 80 procent meer dan de 57 miljard dollar (52 miljard euro) die ze in 2012 als huisdierenbudget hadden. Daarnaast zijn zowel investeerders als consumenten gefascineerd geraakt door het idee van het verlengen van mensenlevens.

Halioua suggereerde dat de testen van haar bedrijf op honden ooit ook zouden kunnen leiden tot een soortgelijk medicijn voor mensen.

“Honden worden beschouwd als het beste model voor menselijke veroudering,” vertelde ze Bloomberg in 2021. “Zij ontwikkelen door de jaren heen ook leeftijdsgerelateerde ziektes. Als we dit voor honden kunnen doen, zullen mensen het ook willen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.