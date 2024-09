Extreem claustrofobische foto’s van de zweterige metro van Tokio

Als je dag in dag uit reist met het openbaar vervoer schieten woorden soms te kort om de afgrijselijkheid van je trip te beschrijven. Dat kun je daarom misschien beter overlaten aan een buitenstaander.

De fotograaf Michael Wolf werkt voornamelijk in Aziatische landen, waar hij de almaar groeiende bevolking in de nu al overvolle steden vastlegt. Zijn serie Tokyo Compression focust op de dichtbevolkte Japanse metropolis. De Duitse fotograaf heeft een schaamteloze behoefte om zelfs de meest verwilderde metrobezoeker vast te leggen en de ondraaglijkheid van hun reis als forens.

Videos by VICE

Wolf zegt op zijn website dat hij zulke persoonlijke foto’s ziet als een poging om “de rol als fotograaf in een grote stad op de proef te stellen”.

Kort gezegd laat Tokyo Compression de dagelijkse strijd van stapels mensen zien: wat ze denken, wat ze ervaren, en wat ze diep van binnen willen schreeuwen als hun gezicht tegen de zuurstofloze metrodeur wordt gedrukt. Wolf’s intieme verslagen van reizigers, die geplet worden in benauwde ruimtes, laten de stadse hel zien en de kwetsbaarheid van haar dagelijkse reizigers.

De foto’s zoomen in op het probleem van overbevolking en hoe ongemakkelijk dat kan zijn: “De dichtheid is niet langer architectonisch maar wordt menselijk […] doordat de afbeeldingen een bepaalde vorm van ongemakkelijkheid laten zien doordat [Wolf’s] slachtoffers een poging doen de blik van de fotograaf te ontwijken of simpelweg hun ogen sluiten, in de hoop dat hij zal verdwijnen.”

Als je je ooit een sardientje in blik hebt gevoeld, kun je je wel voorstellen dat een fotograaf de laatste persoon is die je wilt zien voordat de deuren zich sluiten.

Wil je meer fotografie van Michael Wolf zien, zoals meer van zijn werk uit andere steden, klik dan hier.