Extreemrechtse nationalisten zijn een VICE-kantoor binnengedrongen

Extreem-rechtse nationalisten hebben een nieuwe hobby ontdekt, en dat is: kantoren binnenvallen waar mensen werken die het niet met hun standpunten eens zijn. Waarom precies? Om een punt te maken. Welk punt? Dat is nogal onduidelijk.

Afgelopen vrijdag brachten een paar boze ultranationalisten onze collega’s van VICE Roemenië een onaangekondigd bezoekje, in de personen van Paul Hitter, een anti-vaccinatie-activist, en Calin Mărincuş, een voormalig kickbokser en tegenwoordig beheerder van de facebookpagina ‘No Islamisation of Romania’.

Het duo kwam het gebouw binnen door tegen de receptioniste te zeggen dat ze een afspraak hadden met een VICE-manager, wat uiteraard niet zo was. Toen ze eenmaal binnen waren, beschuldigde Mărincuş het VICE-personeel ervan “progressief te zijn” – wat waarschijnlijk bedoeld was als belediging? – terwijl Hitter lachte en de boel filmde.

Hitter en Mărincuş worden het kantoor uit gezet

Mărincuş zei daarna dat hij op zoek was naar Ovidiu Tiţă, een schrijver voor VICE-Roemenië die hem afgelopen juli had geïnterviewd over zijn deelname aan een demonstratie tegen de eerste Gay Pride ooit in Cluj-Napoca, de tweede stad van het land. In dat interview zegt Mărincuş dat in zijn ogen “homoseksualiteit een mentale ziekte”, “afwijkend” en “een keuze” is. Eenmaal in het kantoor legde de voormalig kickbokser niet precies uit waarom hij zo graag met Ovidiu wilde praten, maar we gaan ervan uit dat het iets te maken heeft gehad met het feit dat zijn opvattingen zwart op wit op internet waren verschenen.

Toen hij Ovidiu niet kon vinden, zei Mărincuş tegen een vrouwelijke VICE-medewerker dat ze “mooi” was en “daar waarschijnlijk goed voor werd betaald”. Vervolgens werden hij en Hitter door een aantal medewerkers de deur gewezen. “Jullie zijn gewoon een stelletje progressieve oplichters,” zei Mărincuş tandenknarsend. “Schaam jullie. Jullie vertegenwoordigen jonge mensen in Roemenië niet.”

Deze pittige maar uiteindelijk nutteloze kantoorinvasie is waarschijnlijk geïnspireerd op andere extreemrechtse figuren uit Europa.

In mei 2017 probeerden zo’n vijftig leden van de extreem-rechtse Identitaire Beweging het Duitse Openbaar Ministerie te bestormen om te protesteren tegen een wet die haat zaaien verbiedt. De politie wist de groep te stoppen en de leider op te pakken.

Diezelfde maand bestormde voormalig English Defence League-leider Tommy Robinson – vergezeld door een medewerker van Rebel Media, een soort alt-right-versie van Buzzfeed dat nu Katie Hopkins van werk voorziet – het Londense kantoor van Quilliam, een anti-extremismedenktank die, in 2013, “heeft bijgedragen aan het vertrek van Tommy als leider van de EDL”. Hij was daar omdat een toenmalig medewerker van Quilliam een artikel had geschreven voor The Guardian over het rechtsextremisme en daarin wordt Tommy drie keer genoemd – iets waar hij duidelijk niet erg blij mee was.

Robinson bestormde al eerder in 2017 het kantoor van Wales Online om een schrijver te spreken die hem “extreemrechts” had genoemd – hij weigerde deze typering te accepteren, ondanks de behoorlijk extreemrechtse ideeën die hij al bijna tien jaar openbaar promoot.

Waar deze onverschrokken ultranationalisten de volgende keer zullen opduiken, is onmogelijk te voorspellen, maar als je voor een mediaorganisatie werkt die zo nu en dan het verspreiden van haat bekritiseert, wie weet – ze kunnen zomaar voor je deur staan.