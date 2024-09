Vince Staples bezorgt deze moeder een zenuwinzinking

Vince Staples is de afgelopen jaren al vaak bekritiseerd om zijn uitgesproken mening over sociale ongelijkheid, gangcultuur in Californië en jaren negentig-rap. Maar nu heeft hij een tegenstander uit een onverwachte hoek: een moeder die bezorgd is over de invloed van Stapels’ hit Norf Norf op haar elfjarige kind. In een video deelt ze haar onvrede over het liedje en legt ze uit dat iedereen heus wel weet wat hij zegt, ook al zijn de scheldwoorden gecensureerd.

Om haar standpunt kracht bij te zetten, draagt ze de tekst van de ongecensureerde versie van de track voor. Ironisch genoeg doet ze dit in het bijzijn van het kind dat getraumatiseerd zou zijn door de gekuiste versie.

Enfin, het is een bizarre video die je hieronder kunt bekijken.

Beeld: Scr​eenshot via Vogue.​​