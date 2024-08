FABZ Pi neemt je in z’n nieuwe video mee naar een virtuele wereld

Het zal je maar gebeuren. Zit je lekker te gamen op de PlayStation, word je ineens de televisie in gezogen. Dat is ongeveer wat er gebeurt in de videoclip van de Rotterdamse rapper FABZ Pi. Vervolgens doolt hij rond in een virtuele wereld, waar hij zingt over drugs en zelfmoordneigingen. Zelf vertelt hij: “Ik zat in een depressieve fase waarin ik veel drugs gebruikte om me goed te voelen, waar ik uiteindelijk suïcidaal van werd. Ik kwam er weer uit dankzij psychedelische paddenstoelen te gebruiken. Het liedje gaat over de realisatie dat zelfs als ik sterf, mijn ziel blijft voortbestaan.”

FABZ Pi werd geboren in Ethiopië en verhuisde op zijn zestiende naar Rotterdam. Hij droomt van een carrière als profvoetballer, maar raakt geblesseerd aan zijn knie. Nu wil hij het maken als rapper. Bekijk de trippy videoclip voor het nummer Feel Alive (geproduceerd door Loesoe).



