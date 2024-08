FaceApp is niet creepy omdat het Russisch is, maar omdat het kapitalistisch is

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Om de zoveel tijd gaat er een foto die bewerkt is met FaceApp viral. De app maakt gebruik van neurale netwerken om gezichten jonger, ouder, vrouwelijker of mannelijker te maken. Twee jaar geleden was de app in het nieuws omdat ze een filter hadden geïntroduceerd waarmee je een racistische karikatuur van je gezicht kon maken. Met het filter dat de laatste weken de gemoederen bezighoudt kunnen gebruikers zich er ouder uit laten zien.



Videos by VICE

Binnen een paar uur stond het gesprek op Twitter over FaceApp nog maar in het teken van één ding: de app is gemaakt door een Russisch bedrijf, gevestigd in Sint-Petersburg. De implicatie: het kan niet anders dan een geheime operatie zijn om data te verzamelen voor de Russische overheid.

Btw you all know FaceApp is a Russian company, right?



Just making sure. — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 17, 2019

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) — see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q — Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) July 17, 2019

Nu is het privacybeleid van FaceApp inderdaad ronduit slecht. Maar daarin verschillen ze niet veel van andere apps die fotodata gebruiken. Het heeft ook niets te maken met het feit dat het een Russisch bedrijf is. Sterker nog, de kenmerken van dit beleid komen sterk overeen met allerlei Amerikaanse en Europese applicaties.

Voordat FaceApp werkt moet een gebruiker de app toestemming geven tot zijn of haar volledige fotobibliotheek. De app identificeert vervolgens automatisch afbeeldingen met gezichten erop. Je hebt niet de mogelijkheid om de app alleen toegang te geven tot je camera en om bijvoorbeeld maar één specifieke afbeelding te gebruiken, of om individuele foto’s te uploaden.

FaceApp verzamelt ook een heleboel andere persoonlijke informatie, zoals “informatie van cookies, logbestanden, apparaat-ID’s, locatiegegevens en gebruiksgegevens.” Het verstrekt deze gegevens aan vaag gedefinieerde “gerelateerde ondernemingen” en “serviceproviders”, of partijen die de “effectiviteit” van de app in de gaten houden, “nieuwe producten ontwikkelen en testen”, appdata bijhouden, en “tech-problemen diagnosticeren of oplossen.” Met andere woorden: FaceApp behoudt het recht om de verzamelde informatie te delen met een hoop verschillende bedrijven.

Het meest opvallende hier is dat FaceApp ook gebruikersdata verstrekt aan “externe advertentiepartners”.

“De informatie zal externe reclamenetwerken in staat stellen om onder andere gerichte advertenties te leveren waarvan ze denken dat ze voor u het meest van belang zullen zijn,” aldus het privacybeleid.

In een statement aan TechCrunch zei FaceApp, “We accepteren verzoeken van gebruikers om al hun data van onze servers te verwijderen. Ons supportteam is momenteel overbelast, maar deze verzoeken hebben onze prioriteit.”

“Hoewel het kernteam zich in Rusland bevindt wordt de gebruikersdata niet naar Rusland overgebracht,” aldus FaceApp.

Nietsvermoedende gebruikers hun gegevens ontfutselen om deze te delen en door te verkopen, en dat vervolgens goed te praten door gebruikers onleesbare privacyverklaringen te laten accepteren, is inmiddels de norm in de wereld van gratis apps. Het heeft niks te maken met de Koude Oorlog, het is niet Russisch, het is niet Amerikaans – het is een fundamenteel kapitalistische praktijk. Bedrijven kunnen alleen maar winst maken op gratis apps als ze de data van hun gebruikers kunnen doorverkopen.

Toegegeven, we hebben geen idee wat FaceApp precies met deze data doet, maar ook daar zijn ze niet uniek in. Het is zorgwekkend, maar niet uniek zorgwekkend. Misschien is het tijd dat we een echte discussie hebben over de bedrijven aan wie we onze persoonlijke informatie overhandigen in ruil voor wat dom vermaak.