Facebook is een zwarte markt voor Vietnamese dierenhandelaars

Onderzoekers van de Wildlife Justice Commission (WJC) – een wereldwijde organisatie van milieucriminaliteitexperts – hebben meer dan een jaar geïnfiltreerd in smokkelgroepen in het Vietnamese plaatsje Nhi Khe. Uit hun bevindingen bleek dat €49,5 miljoen aan hoorns van neushoorns, ivoor, stukken van tijgers en verhandelde soorten, zoals schubdieren, afgelopen jaar werden geleverd aan 51 dealers in Nhi Khe.

Deze week concludeerde een internationale rechtbank in Den Haag dat de Vietnamese overheid meer moet doen om deze illegale handel van dieren te stoppen. Bij een openbare hoorzitting, oorspronkelijk opgezet door de WJC, deed een panel aanbevelingen aan de Vietnamese autoriteiten. Hierbij legden ze de nadruk op het aanbieden van smokkelwaar op sociale media zoals Facebook.

De organisatie ontdekte dat privégroepen op Facebook, waar de leden voor moeten worden uitgenodigd door de eigenaar, feitelijk worden gebruikt als een zwarte markt waar allerlei delen van dieren worden verhandeld. Volgens een verslag van The Guardian, die de bevindingen van het onderzoek van te voren mocht inzien, wordt Facebook vooral gebruikt voor de handel in ivoor. In de Facebookgroepen zijn klanten vanuit heel zuidoost Azië in staat om met dealers te overleggen. De betalingen gaan via WeChat Wallet, een betaalfunctie op een Chinees chatplatform.

De douane neemt ivoren slagtanden, hoornen van neushoorns, en luipaardhuis in beslag in Hong Kong. Beeld: International Fund for Animal Welfare



Een woordvoerder van Facebook zei tegen Motherboard dat het bedrijf “de handel in bedreigde diersoorten niet toestaat en dus alle content dat in strijd is met de Richtlijnen voor de Community wordt verwijderd op het moment dat iemand het rapporteert.”

Volgens de Richtlijnen voor de Community van het bedrijf, is criminele activiteit die voor lichamelijke schade aan dieren zorgt, inclusief dierenhandel, verboden op het platform.

Facebook zegt dat het heeft gewerkt met NGOs en de autoriteiten – de precieze omvang is onbekend – om tips van gebruikers te krijgen over de dierenhandel. Het bedrijf heeft het recht om accounts en berichten te verwijderen als deze tegen de regels zijn, maar de aanpak van Facebook is om vermeende gevallen van smokkel per zaak te behandelen.

De afgelopen jaren is er een flinke groei van dierenhandel te zien op sociale media en e-commercesites, zowel legaal als illegaal. In mei ontdekten ambtenaren dat illegale plantensoorten wereldwijd worden verkocht op eBay en Amazon. En pas oordeelde het internationale dierenverdrag CITES dat de autoriteiten de handel in jachtluipaarden als huisdieren op Instagram en Facebook op moeten sporen.

Ondanks het bewijs tegen de criminelen uit Nhi Khe, dat de WJC aan de Vietnamese overheid overhandigde, is er weinig gedaan aan het neerhalen van het netwerk.

“We hebben de Vietnamese autoriteiten voorzien van een gedetailleerd dossier met alles wat ze nodig hebben om deze criminelen te veroordelen en de operaties te stoppen. We hebben hulp aangeboden en met betrokkenen gewerkt om de Vietnamese autoriteiten aan te moedigen om er iets aan te doen. Maar dit alles is tot nu toe tevergeefs,” zegt Olivia Swaak-Goldman, uitvoerend directeur van de WJC, in een statement.

Volgens de WJC, zijn er 579 neushoorns verhandeld door het criminele netwerk, wat ongeveer 50 procent is van alle Zuid-Afrikaanse neushoorns die in 2015 werden vermoord.

Het internationale panel drong aan op een betere bescherming van klokkenluiders in hun aanbevelingen; meer strafprocedures als aanvulling op administratieve sancties; onderzoek naar schending van het belastingrecht door dealers; en het oprichten van taakgroepen om criminele dierenhandel op sociale media tegen te gaan.

Een woordvoerder van de WJC schreef in een tweet dat als “dit niet het eind van het proces is, we blijven werken om acties te verwezenlijken.”