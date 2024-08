Facebook en Twitter beu? Maak lekker je eigen socialmedianetwerk

Kunstenaar en programmeur Darius Kazemi heeft sinds augustus 2018 zijn eigen socialmedianetwerk. Friend Camp heeft 50 gebruikers, en het zijn voornamelijk vrienden van Kazemi. Hij omschrijft het als een Slack-kanaal waarin je mensen in andere Slack-groepen kunt volgen en met hen kunt praten.

Wat Friend Camp anders maakt dan Slack, Facebook en Twitter, is dat gebruikers hun groepen kunnen aanpassen en hun eigen regels en beleid kunnen maken met open-source socialmediasoftware. En het hele netwerk wordt gerund op servers van de gebruiker zelf. Zo sluit Kazemi bedrijven buiten – en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

“Friend Camp heeft niet de ergernissen van grote social media,” zegt Kazemi. “We verkopen geen gegevens, we verzamelen geen irrelevante gegevens, er zijn geen advertenties en er veranderen nooit belangrijke functies voordat ik eerst met de campers heb gepraat.”

Kazemi heeft nu op basis van zijn ervaringen met Friend Camp Run your own social uitgebracht, een gids om je eigen kleine sociale netwerk op te zetten. Je eigen sociale netwerk runnen “geeft je de flexibiliteit om in de context van een breder internet te communiceren,” zegt Kazemi.

In de gids staat waarom je zou moeten overwegen om een kleine socialmediasite te maken, hoe je sociale problemen kunt oplossen en nieuwe gebruikers kunt krijgen en hoe de toekomst van deze kleine netwerken eruitziet. Ook staat er informatie in over de technische kant: hoe je servers moet instellen of wat je kunt doen als je de vaardigheden mist om dat zelf te doen.

Friend Camp maakt gebruik van open-source software Mastodon, waarmee gebruikers het framework van het sociale netwerk kunnen aanpassen. Gebruikers kunnen zo in de hardcode andere gemeenschappen, zoals die waarin nazi’s zitten, verbannen.

“Ik heb vrienden met eigen servers die nazi’s blokkeren of dempen niet genoeg vinden,” zegt Kazemi. “Zij stellen dan een firewall in, zodat de nazi’s er niet eens achter kunnen komen dat hun groep bestaat.”

Maar omdat Mastodon een gedecentraliseerd netwerk is, betekent dit dat elke groep vrij is om hun eigen sociale netwerk te gebruiken zoals ze dat zelf willen, dus ook bijvoorbeeld voor haat. Mastodon is een soort van verbindingsdraad tussen deze servers, dus het is aan individuele gemeenschappen om te beslissen of dat soort groepen ‘bestaan’ voor hun gemeenschappen.

Kazemi doet dat ook voor Friend Camp. “Als ik een server vind waarin hatelijk gesproken wordt over transgender personen, dan blokkeer ik die op serverniveau – dus namens alle vijftig gebruikers die ik heb.”

Het is essentieel om je socialemedianetwerk klein te houden. Zo kun je aanpassing doen die aan ieders behoeften voldoen. Kazemi raadt aan om niet meer dan honderd gebruikers te hebben. Kleinere gemeenschappen zijn zowel technisch als sociaal eenvoudiger te beheren. En daarnaast creëert de kleinheid een intimiteit: het is mogelijk om iedereen in de groep te kennen, waardoor er een persoonlijke, gecureerde ruimte ontstaat.

Een probleem is dat socialmediasites – zelfs die open source zijn – over het algemeen zijn ontworpen om berichten over de hele wereld te verspreiden. Maar kleine socialmediasites zouden volgens Kazemi de mogelijkheid moeten hebben om alleen berichten naar de groep te sturen. Kazemi zegt dat hij bezig is om dit probleem op te lossen, door Mastodon zo wijzigen dat alle dingen mogelijk zijn die hij zou willen.

Kazemi zegt dat die gewijzigde versie “binnenkort” zal verschijnen.

“Iets wat Facebook niet kan kopiëren is een kleine gemeenschap,” zegt Kazemi. “Het is namelijk niet hun doel om een kleine gemeenschap te zijn, maar om de grootste gemeenschap op aarde te zijn.”