Faisal is niet alleen de beste dj van België, maar ook de leukste

Faisal Chatar betekent letterlijk ‘hij die het goede van het slechte onderscheidt’. Geen wonder dat alles wat de Belgische Limburger aanraakt verandert in goud. Op de laatste Red Bull Elektropedia Awards won hij de prijs voor beste dj en liet daarbij Lefto en 2ManyDJ’s achter zich. Ondertussen domineert hij elke zaterdagavond op Studio Brussel waar hij met zijn programma half België in alle zwoelheid laat sjansen op alles van hiphop tot soul en funk. Sinds enkele weken is hij ook nog eens een van de vaste sidekicks in het satirische nieuwsprogramma De Ideale Wereld. Tijd om dit Belgische goudhaantje op te zoeken op zijn appartement in Antwerpen. Zijn (retegave) raskat springt tijdens het interview het halve appartement door, maar Faisal blijft ondanks alle aandacht de nuchterheid zelve.



THUM: Ha Faisal, over die diverse muzieksmaak van je: je vader was soul-dj in de jaren zeventig. Heb je jouw muzieksmaak aan hem te danken?

Faisal Chatar: De echte oldschool funk en soul wel. Maar hiphop, house of van die trapshit komt niet van hem. Het is niet dat hij op zaterdagavonden naar Migos zit te luisteren. Soms komt hij naar mij als hij iets moderns denkt te hebben gevonden voor mijn sets. Vaak is het dan gewoon iets van G-Unit uit 2001.

Haha! Komt je vader weleens kijken naar je optredens?

Als ik in de buurt speel tijdens een openluchtevent komt hij wel kijken. Dan geeft hij me ‘opbouwende kritiek’, snap je? Bijvoorbeeld dat het jammer is dat ik nummers niet laat uitspelen. Hij komt uit de tijd dat je gewoon een plaat opzette en als-ie klaar was, legde je gewoon een andere op zonder te mixen. Dan komt hij naar mij: ‘Waarom zet je die plaat na het eerste refrein al af? Mensen willen de rest horen.’ En dan denk je; nee pa, zo werkt dj’en tegenwoordig niet meer. Best wel schattig.

Nog geen plannen voor een b2b met je vader?

Ooit wel! Maar hoe we dat praktisch gaan doen… Haha, ik ga geen zeven minuten wachten tot een of ander vaag soulnummer klaar is.

Je vader denkt misschien dat je nog aan het leren bent, maar ondertussen ben je op de laatste Elektropedia Awards uitgeroepen tot beste dj.

Ja, het is wel een beloning van mijn harde werk, maar er zit ook een andere kant aan. Als vroeger een mix fout ging, dacht ik: fuck it. Nu zie je mensen op de achtergrond gniffelend denken: jij bent de beste dj? Die komen dan achteraf feedback geven, maar wat heb ik daar aan? Ik ga dat niet opschrijven en bij mijn volgende set denken: ah, die ene guy heeft me gezegd dat ik mijn breaks langer moeten laten lopen. That will change everything. Maar dat hoort er ook gewoon bij. En die fouten horen er ook bij. Ik kan alles op een usb-stick zetten en dan alles gewoon laten afspelen, maar nu hoor je dat er een mens aan het mixen is. Ik wil er iets persoonlijks in steken. Mensen pikken dat nu makkelijker. Net zoals Lefto ermee wegkomt om Afghaanse neusfluitmuziek te spelen. Met zo’n award hebben mensen meer vertrouwen in je.

Heb je het een stuk drukker nu?

Ja, het is wel wat ontploft. Maar ook dat is dubbel. Ik krijg meer aanvragen binnen, maar ook meer van mensen die geen idee hebben van wat ik doe en me willen boeken enkel door die award. Dan vraag ik: weet je wel wat je doet, of heb je gewoon op Google gezocht naar ‘beste Belgische dj’? Er zijn events waarvan ik weet dat het niet mijn publiek is, dus die doe ik dan ook niet. Als ik ze wel zou doen, heb ik er niks aan, het publiek ook niet, en gaan ze me nooit een tweede keer boeken, dus het is voor iedereen het beste.



Foto door Yaqine Hamzaoui

In februari werd je in het Antwerpse Sportpaleis onterecht hard aangepakt door de beveiliging. Als zoiets gebeurt, sta je als dj ook wel meer in de spotlight.

Ik ben totaal geen bekend figuur, maar wel net publiek genoeg dat het opgepikt wordt als zoiets gebeurt. En over die etnische discussie die er achteraf kwam, daar wil ik geen voorbeeldfunctie in hebben. Na het hele incident werd ik van alle kanten gevraagd om erover te praten, maar zo wil ik niet in de spotlights staan. Ik wil in de spotlights staan met wat ik doe. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan omdat dat verhaal zo fucked up was dat ik vond dat mensen het moesten weten. Ik weet dat ik de mogelijkheid heb om dingen aan het licht te brengen als publiek figuur, maar ik wil niet de spilfiguur worden van dat verhaal. Ik wil niet dat het alleen over mij gaat.

Duidelijk. Iets anders: ik leerde je niet kennen door je sets, maar door een filmpje dat je had gemaakt over dabben. Waar kwam dat vandaan?

Als je de facebookpagina’s van de meeste artiesten ziet, zijn die heel saai en algemeen en dienen ze vooral als zelfpromotie. Dat is fucking saai. Ik maak gewoon filmpjes voor mensen die ik zelf leuk vind, en dan smijt ik die meestal online. Zelfpromotie is saai, maar ik merk wel dat mensen via die filmpjes op mijn pagina komen en dat die filmpjes dus eigenlijk ook kunnen werken.

Het is ook fijn om een dj te zien die zichzelf niet zo heel serieus neemt.

Heel veel artiesten doen op Facebook alsof ze kweenie wie zijn. Terwijl we ook maar gewoon mensen zijn. Ik ben een dj, ik heb geen medicijn tegen aids gevonden ofzo.

Je bent inmiddels wel een televisiepersoonlijkheid.

Ja, maar dat is ook omdat De Ideale Wereld iets is wat ik zelf leuk vind. Andere programma’s hebben me ook gevraagd, maar ik wil niet de excuusmarokkaan zijn. In de context van De Ideale Wereld hoef ik dat niet te zijn. Daar kan ik mezelf en de wereld relativeren en mensen snappen dat dan. Ik wil niet in een net pak in een politiek praatprogramma komen.

De excuusmarokkaan wil je niet zijn, maar je enige tekst in de trailer van De Ideale Wereld is: “Ik zit hier voor de quota’s.”

Haha, ja, je weet toch dat dat ergens een factor kan zijn. Niet dat ze me enkel daarvoor vragen, maar dat is wat de meeste mensen denken: ah, ze zullen wel weer een bruine nodig gehad hebben. Maar als je dat zelf al aankaart en ermee lacht dan is die ‘elephant in de room’ weg en dan kunnen mensen er zelf mee lachen.

Je bent nu radiomaker, producer, dj, tv-persoonlijkheid. Waar houdt het op?

Goh, ik heb nu een paar feesten zelf georganiseerd: Faisal Invites. En ik merk wel dat ik daar een apart gevoel van voldoening van krijg. Anders dan wanneer ik een goeie set heb gespeeld, want zo’n avond is echt van mij. Filmmuziek samenstellen lijkt me ook wel leuk. Dus ofwel dat of katten kweken, maar dan heb ik eerst een groter huis nodig.

Haha! Laat maar weten als je leuke kittens hebt. Bedankt voor het fijne gesprek, Faisal!