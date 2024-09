Fakkels, bier en tranen: foto’s van brullende Ajax-supporters in Amsterdam

Dat bericht kreeg ik gisteren vier keer van NL Alert, samen met duizenden anderen in Amsterdam. Dat aantal leek me wat overdreven, maar het bericht klopte wel. Van de Dam tot het Leidseplein, en van het Museumplein tot in de Jordaan, Amsterdam was afgeladen met Ajax-supporters, die voor de finale van de Europa League de stad en zichzelf lam legden. Hordes schreeuwende mensen, die toen nog vrolijk gooiden met vuurwerk en bier.

Fotografen Nina Albada Jelgersma, Lotte Koster en Joey de Leeuw worstelden zich voor VICE Sports gisteren door die Ajax-gekte om op de kiek te zetten hoe er vol spanning gekeken, gedronken en geschreeuwd werd, en hoe de sfeer omsloeg. Helaas kwam er een abrupt einde aan de succesvolle tocht van Ajax in de Europa League, en verloren ze. Maar dat was voor veel mensen gelukkig geen reden om er niet alsnog een feest van te maken. Voor anderen was het vooral een goed excuus om het flink op een zuipen te zetten, de Amsterdamse binnenstad eens af te tuigen en een terras in de fik te steken.

Bekijk de foto’s hieronder:

