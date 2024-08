Fakkels op scooters en een brandende spelersbus: welkom bij het kampioensfeest van Rode Ster

Afgelopen weekend pakte Rode Ster Belgrado overtuigend haar 28ste landstitel. Na al maandenlang geen competitiewedstrijd verloren te hebben, werd het kampioenschap definitief gewonnen tegen Voždovac. Het werd in eigen huis 5-1.

Een uur voor aanvang zetten supporters van Rode Ster het stadion al in lichterlaaie, met duizenden fakkels en rookpotten. Filip Stojković zong een lied met de aanhang, en na de wedstrijd werd coach Vladan Milojević door spelers de lucht in gejonast. Onder begeleiding van duizenden schreeuwende fans reed de spelersbus door de stad, langs de Kathedraal van de Heilige Sava, toen het even goed mis ging.

Videos by VICE

Iemand stak iets te dicht bij de bus een fakkel af, waardoor de bus in de hens ging. Gelukkig werd iedereen op tijd van de bus gehaald en raakte niemand gewond. Supporters namen de spelers achterop hun scooters en reden voor de stoet uit naar het Kalemegdan-park, waar de titel van Rode Ster altijd gevierd wordt. VICE Servië was erbij en maakte een fotoverslag:













































—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.