In de eerste aflevering van onze spiksplinternieuwe serie Family Food gaan we op bezoek bij de familie Iyengar van Swagath Gourmet. Sesha en Murali zijn twee broers en samen met Murali’s vrouw Padma runnen ze een Zuid-Indiaas restaurant in New Jersey. In de buurt zijn ze het meest geliefd vanwege hun vegetarische gerechten met linzen. Na een tijdje met de Iyengars gehangen te hebben, snappen we de naam van het restaurant; ‘swagath’ betekent namelijk welkom in het Indiaas.