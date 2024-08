Famke Louise maakte voor ons een tekening van My Little Pony, oosterse tempels en zichzelf

Famke Louise is een van de wandelende bewijzen in Nederland dat je iets van praktisch niets kan maken. De prank-youtuber turned model turned trapper van het jaar kwam langs op ons kantoor om dat kunstje te vertonen, met een hele stapel stiften en een wit vel. De opdracht: teken een zelfportret. Het resultaat: een kleurrijke compositie van de dingen die haar leven geweldig maken: knotjes, een My Little Pony, een youtube-playbutton en oosterse tempels.



Bekijk het hieronder. Wil je Famke’s tekening winnen? Ga dan naar de Noisey-instagrampagina en comment onder de teaser waarom het kunstwerk aan jouw muur moet hangen.