Famke Louise over wonen op Ibiza en puisten uitknijpen

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we zangeres Famke Louise, die vanaf 4 November ook haar eigen documentaireserie heeft op Videoland.

VICE: Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Famke Louise: Ik ben daar niet veel mee bezig, maar ik geloof wel dat wij niet de enige zijn in het universum. Het kan toch niet anders dat er ook leven is op andere planeten?! Ik denk wel echt dat aliens bestaan. Het lijkt me lachen als ze er ook echt als typische aliens uitzien – een planeet vol met van die E.T-poppetjes.

Wat was je eerste e-mailadres?

Dat was famkekus@gmail.com. Ik was denk ik een jaar of elf toen ik hem maakte, best jong. Maar ik had het nodig om apps te downloaden voor op mijn telefoon. Ik had toen zo’n Samsung Star, em om spelletjes te downloaden uit de Play Store moest je een e-mailadres aanmaken. Ik wilde per se Fruit Ninja spelen.

Om welke film of serie moet je heel hard janken?

Ik huil snel bij films. Maar toch wel vooral bij Titanic. Misschien heel voor de hand liggend, maar ik moest daar gewoon echt enorm om huilen. Dat moment dat Rose op dat hout in het water ligt en afscheid van hem moet nemen. Ik vind boten trouwens ook best eng, door die film. Als ik op zo’n groot schip zou gaan, zou ik er veel aan denken.

Zou je seks hebben met een robot?

Ja, ik denk dat het in de toekomst normaal gaat worden, dus als ik het dan niet doe, ben ik waarschijnlijk die rare. Maar nu, nee. Sommige robots zien er misschien wel uit als echte mensen, maar die voelen waarschijnlijk wel koud en hard aan. En moet je nagaan dat je tijdens de daad een stroomschok van die robot krijgt, of dat-ie kortsluiting maakt! Dat is toch verschrikkelijk.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Dat je echt alles binnen twee seconden kan vinden. Als je iets niet weet, weet je het een minuut later wel. Als ik bijvoorbeeld een grote puist op mijn voorhoofd heb, weet ik niet goed hoe ik die het beste kan uitknijpen. Misschien doe ik het wel helemaal verkeerd, waardoor het veel erger wordt. Als ik even bij Google ‘puist uitknijpen’ intyp, dan weet ik precies hoe je het moet doen. Dan kijk ik even zo’n vies filmpje en dan weet ik het.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is

Plastische chirurgie, botox en zo. Dat vind ik echt een probleem. Je ziet tegenwoordig zelfs meisjes van een jaar of 17 al dingen in hun lichaam spuiten. Dat is echt niet oké, moet je nagaan hoe dat eruitziet als die meiden straks 40 zijn. Daarnaast vind ik het ook erg dat die mensen dus niet tevreden zijn met hun uiterlijk. Het belangrijkste is om juist tevreden te zijn met wie je bent.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Er is volgens mij geen enkel dier dat onder water, boven water én in de lucht kan vliegen. Ik zou dus wel graag zo’n dier willen samenstellen. Het zou echt vet zijn als een snoek kon vliegen. Zo’n dikke, grote vis die dan opeens zijn vleugels uit kan spreiden en – ploef – het water uit springt, de lucht in. Ik vind die grijsbruine kleur van een snoek trouwens wel lelijk. Ik wil hem dus wel mixen met een vogel die een mooie kleur heeft. Ik vind meeuwen eigenlijk wel mooi. Een witte, vliegende snoek, wordt het dan. Een snoekmeeuw.

Dat was de tijd waarin mijn vader overleden is. In de docuserie vertel ik daar uitgebreider over. Dat was natuurlijk erg heftig. Maar het is misschien nog wel een stukje heftiger, omdat ik eigenlijk gewoon door ben gegaan met werken, met m’n leven zoals ik dat daarvoor ook al leefde. Mensen zagen misschien niet zo goed dat het voor mij een donkere en verdrietige periode was, maar dat was het wel. Ik kreeg voor mijn gevoel ook niet zoveel steun van mijn toenmalige vriendje. Ik moest daarvoor echt naar mijn moeder. Ik weet overigens zeker dat m’n vader van boven meekijkt.

Als je een darter was, op welk nummer zou je dan opkomen?

I’m sexy and I know it. Ik zou ook die kleding van darters willen veranderen trouwens. Als ik darter zou zijn, zou ik in iets moois opkomen, in echte Famke Louise-stijl. Ik zou twee hele lange vlechten in hebben en felle, opvallend gekleurde kleren aan hebben – roze of zo. Ik zou het liefste die kleren uit de videoclip van Slide aan trekken. Die laarzen die ik daar aan heb zijn zó mooi.

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het liefst willen wonen?

Of ik er wil wonen weet ik niet, maar ik zou wel heel graag een keer naar de maan willen. Ik ben dol op het heelal. Hoewel ik trouwens niet op Mars zou willen wonen, zoals sommige mensen. Wat moeten die mensen daar nou? Je hebt daar niet eens supermarkten. Ik ben de afgelopen drie jaar naar Ibiza geweest in de zomer en volgend jaar ga ik weer. Daar zou ik wel willen wonen. Ik hou van de rust en de sfeer daar. Ik heb daar vorig jaar een auto gehuurd – lekker een beetje over dat eiland crossen. Een boot huren is ook leuk. Ik kan ook urenlang op het strand liggen en aan niks denken. Het is vooral heel fijn dat daar niet zoveel Nederlanders zijn en dat ik daar niet bekend ben, zodat ik écht rust heb.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Nee, zeker niet. Ik drink wel hoor, op feestjes. Bij de MTV Awards gingen er flink wat drankjes in. Ik kan ook weleens wat meer drinken, maar daar hou ik het bij. Met drugs heb ik geen ervaring. Mensen die te veel drank en drugs gebruiken, doen dat om pijn weg te nemen. Die zijn niet gelukkig. Maar pijn kan alleen worden weggenomen als je erover praat met de mensen om je heen. Dat is niet de makkelijkste manier, maar wel de beste.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Koningsdag. De laatste jaren heb ik het helaas niet echt kunnen vieren, omdat ik moest werken. Voor mij is het de laatste jaren een drukke dag, met vier shows op een dag. Vroeger was ik diehard fan van Koninginnedag. Ik was echt een meisje-meisje dus alle poppen en kinderwagens die ik op de vrijmarkt kon vinden gingen mee naar huis.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Misschien komt mijn leven als artiest wel voort uit een grote daad van verzet. Toen ik met mijn eerste nummer Vroom kwam, waren heel veel mensen daar vreselijk negatief over. Ik kreeg bakken met commentaar en haat. Ik heb daar echt schijt aan gehad, en het nummer alsnog uitgebracht. Daarna bracht ik nog een nummer uit. Bij Op Me Monnie gebeurde precies hetzelfde. Die vooroordelen hebben me toen eigenlijk heel weinig gedaan. Ik wilde gewoon graag die nummers maken, en het heeft me ver gebracht.