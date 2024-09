Fans van Rick & Morty zetten McDonald’s massaal onder druk om een vergeten saus terug te brengen

Op 1 april trok de hele wereld weer zijn lolbroek uit de kast. Bouillonblokjes werden in elkaars douchekoppen verstopt, restaurants deden alsof ze gingen koken met placenta, maar veruit de beste verrassing was er eentje die heel subtiel en heel gemeend op ons werd losgelaten: de langverwachte aflevering van seizoen 3 van Rick & Morty.

Met de fans werd al maandenlang gedold: Dan Harmon, een van de breinen achter de show, stelde de aflevering een aantal keren uit, wat fans die al sinds 2015 op het puntje van hun stoel zitten om duidelijkheid te krijgen over de onverwachte plottwist in de laatste aflevering van seizoen twee helemaal gek maakte. Een fan had er genoeg van, tweette Harmon een bijdehand bericht, waarop Harmon de aflevering online gooide (bekijk ‘m hier!!!) – alsof het niets was.

Grappig genoeg gingen fans na de aflevering niet wild debatteren over Ricks ontsnapping uit de ruimtegevangenis en het lot van de mensheid. Wel over hoe ze, in de naam van een gestoorde cartoonwetenschapper, McDonald’s zo ver gaan krijgen een vergeten saus terug te brengen.

De aflevering eindigt namelijk met Rick die een kwijlspugend betoog voert over hoe zijn ultieme doel in de komende seizoenen niet het wreken van zijn dode familie of het redden van mensheid is, maar wel om de de binnenkant van zijn mond te bedelven onder een Szechuan McNuggetsaus die McDonald’s in 1998 uitbracht als limited editie om de film Mulan te promoten (zie hier een gek oud reclamefilmpje daarvoor).

“I’m not driven by avenging my dead family. I’m driven by finding that McNugget sauce. I want that ‘Mulan’ McNugget Sauce… That’s my series arc, Morty. If it takes nine seasons, I want that McNugget Szechuan sauce.”

Arme Morty staarde hem verschrikt aan, maar fans wereldwijd schaarden zich volledig achter hun favoriete gestoorde wetenschapper. Fans zijn erop gebrand Ricks favoriete saus te proeven. Op Google Trends schoot ‘McDonald’s Szechuan Saus’ torenhoog de lucht in en fans hebben minder zin om net zoals Rick negen seizoenen op het sausje te wachten: meer dan 26.000 fans tekenden deze petitie met de eis dat de saus teruggebracht wordt, en meer dan 28,000 fans zetten hun naam onder deze, die precies hetzelfde wil bereiken.

Kijk, volgens Google Trends gaf niemand tot drie dagen geleden ene moer om Szechuansaus van de Mac

En gisterenavond uploadde fan Andrew Rea een filmpje waarmee hij de druk die op McDonald’s rust een beetje probeert te verlichten. Hij filmde zichzelf terwijl hij de befaamde saus probeerde na te maken met behulp van echte Szechuansaus, tips van Reddit en wat restjes ander Macciesauzen.