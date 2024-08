‘Far Side Of The Moon’ van AKA Block is de soundtrack voor een film die zichzelf schrijft

Na een nare relatie je biezen pakken om in Los Angeles aan je muziekcarrière te werken, klinkt als het script voor een Hollywood-blockbuster die net te vaak is gemaakt. Maar hoe filmisch het ook klinkt, voor producer en zanger Tim Blok – alias AKA BLOCK – werd dit scenario werkelijkheid. Je zou er een film over kunnen maken, en zo is de cirkel weer rond. Als je zijn nieuwe track Far Side Of The Moon hoort, zie je de scènes van zijn biografie al voor je.

In een van die scènes lopen Tim, Frank Ocean, Kid Cudi en Anderson .Paak met z’n drietjes over Sunset Boulevard. Frank smult van een pistache-ijsje, Anderson .Paak eet twee bolletjes vanille. Kid Cudi neuriet op karakteristieke wijze een deuntje. De zon gaat langzaam onder. Tim is over zijn liefdesverdriet heen, werkt met de grootste artiesten op aarde en iedereen is blij. Niets kan meer fout gaan.



Oké, om eerlijk te zijn is dat misschien een vrij mager idee voor een film. Maar de soundtrack staat in ieder geval wel als een huis. Check het hieronder.