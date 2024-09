‘Farming Simulator 17’ is de snelst verkopende Farming Simulator ooit

Er zijn de laatste tijd een hoop grote hits in de gamewereld uitgebracht: Call of Duty: Infinite Warfare, Battlefield 1, Gears of War 4 en … Farming Simulator 17.

Het woord ‘hit’ is hier enigszins relatief. Farming Simulator 17 is niet alleen de enige game in dit rijtje die niet gaat om honderden mensen in hun gezicht schieten, maar ook de enige game die niet zo veel miljoen keer verkocht gaat worden. Maar voor een zeer niche simulatorgame gaat het geweldig.

Volgens een persbericht van uitgever Focus Home Interactive, zijn er 1 miljoen exemplaren van Farming Simulator 17 verkocht sinds de release op 24 oktober. Dat zijn twee keer zo veel exemplaren als de vorige editie, Farming Simulator 15, in dezelfde perioden. In totaal werd Farming Simulator 15 3 miljoen keer verkocht in twee jaar. Farming Simulator 17 is nu al hard op weg om dat aantal te overtreffen. Volgens Steam piekte de game op bijna 15,000 gelijktijdige spelers op vrijdag, wat het spel net achter een andere onlangs uitgekomen simulatiegame zet: Planet Coaster.

“Farming Simulator was altijd al een game voor fans, maar met Farming Simulator 17 is de game uitgebreid naar een hele nieuwe ervaring voor een groot publiek, die nieuwe dingen in games,” zei Cédric Lagarrigue, president van Focus Home Interactive.

Beeld: Focus Home Interactive



Ik heb wat Farming Simulator 17 gespeeld toen de game uitkwam. Het lijkt heel erg op Farming Simulator 15, wat wil zeggen dat het erg leuk en anders is, vooral als je het speelt met een aangepaste controller van $300.

Dat gezegd hebbende, ben ik een klein beetje teleurgesteld dat mijn grootste ergernis over de serie nog niet is aangepakt: het is nog altijd erg moeilijk om erachter te komen wat ik moet doen. De tutorials leggen niet heel goed wat ik op een micro-niveau zou moeten doen (hoe moet ik in godsnaam een baal hooi op mijn truck krijgen?), of op een macroniveau (welke soorten gewassen moet ik planten en waarom?). Maar als je dat soort dingen kan uitvinden en je door wat interfaces heen kan worstelen, is het leuk. Een maaidorser nauwgezet over een tarweveld sturen is een fijne afwisseling van mensen in hun gezicht schieten.

Het is hoopgevend dat er een markt is voor dit soort games, vooral in een seizoen waarin het lijkt dat games vooral om kogels draaien. Het enige probleem is dat de ontwikkelaar van de game, Giants, al jaren dit genre domineert, en dus weinig reden heeft om een werkende formule aan te passen. Om die reden ben ik dan ook zeer benieuwd naar de release van Pure Farming 17 begin volgend jaar, wat de eerste echte concurrent kan worden voor Farming Simulator. Hopelijk schudt die game de virtuele boerenscene een beetje wakker.