Fascinerende foto’s van de vervallen paleizen van Europa

De combinatie van luxe en verval is even mooi als griezelig. Al gaat het over shabby-chic of vervlogen Hollywood-glorie, we hebben altijd een fascinatie gehad voor mensen en gebouwen die na ongekende hoogtes toch bergafwaarts glijden. De fotoserie Dulcis Domus van Mirna Pavlovic gaat absoluut over dit fenomeen. In haar beelden van verlaten en vervallen villa’s, herenhuizen en paleizen in Europa, is het niet moeilijk om de voormalige bewoners nog in te beelden in het voddige decor.

De foto’s in Dulcis Domus zijn genomen met een oude digitale Nikon en groothoeklens, zonder speciale technieken of filters. “Omdat ik oude apparatuur gebruik moet ik alles goed instellen, de ISO-waarde laag houden en geduldig zijn,” vertelt Pavlovic aan The Creators Project. “Goede belichting is een kwestie van niet op tijd wakker worden, en vervolgens gedwongen foto’s maken in de felle middagzon. Het sterke licht past eigenlijk wel bij mijn stijl, want zo wordt het contrast minder en krijg ik vlakkere foto’s.”

Videos by VICE

De fotoserie Dulcis Domus is nog niet af, maar al wel te zien in Museum of Arts and Crafts in Zagreb. Het is ruïneporno, maar dan smaakvolste vorm. De pastelkleurige gebouwen staan vaak prachtig in contrast met het groen van de weelderige natuur. De foto’s laten ook de spanning tussen openbare ruimte en privéruimte zien, en vertellen vergeten verhalen over huishoudens en rijkdom die met de tijd verloren is gegaan.

Pavlovic heeft de gebouwen echter nooit als somber en tragisch gezien. Ze geeft toe dat de plekken een zekere melancholie uitstralen, maar redeneert dat de architectuur van deze plekken zich heeft aangepast en in de loop der tijd verandert, waardoor er iets ontstaat dat niet door de mens is gemaakt, maar wat ook niet echt natuurlijk is.

“De esthetische veranderingen zorgen voor verwarring bij de kijker. Moeten we afschuw voelen bij het zien van het verval, of juist gefascineerd zijn door de manier waarop verf afbladdert en wortels van planten door de muren groeien? Het is een fascinerende vraag, die lastig te beantwoorden is.”

Volg Mirna Pavlovic op Instagram en Facebook, of bekijk haar website hier.