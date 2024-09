Hier een gast die uit zijn broek scheurt terwijl hij op ‘Work’ danst (NSFW, uiteraard)

Een screenshot uit de Vine die je zo gaat bekijken

Op – soms onverwachtse – momenten duikt er een man op, die zonder waarschuwing en zonder agenda, een enorme indruk achterlaat. Een indruk zo fors dat het als een enorm gat voelt dat uit je lichaam is weggeslagen, en vraagt om een lang herstelproces. We kennen allemaal wel zo iemand.

Zo dook er vandaag weer eentje op. We weten weinig van hem, behalve dat hij gek is op Rihanna en Drake’s Work, en dat hij niet bang is om die liefde op de dansvloer te tonen, terwijl gekleed in een keurig pak. Maar aan zijn plezier komt abrupt een einde, zijn nachtelijke vertier wordt gekilled met het wrede mes van het lot. Bekijk het filmpje hieronder, en bid voor deze jongen. Het is moeilijk voor te stellen wat hij op dit moment moet doorstaan (met uitzondering van Lenny Kravitz dan).

Update: Het originele filmpje is helaas niet meer zichtbaar, maar gelukkig is er nog een versie waar Father Stretch My Hands pt 1 van Kanye onder is gezet.