Fazanten, vossen en meer dode dieren als trofee op de motorkap

Naast golven van misselijkheid en al dan niet verplichte gesprekken over het weer, zijn lange autoritten over het algemeen heerlijk. Je kan je volproppen met Toblerone, je favoriete muziek eindeloos op repeat zetten en urenlang uit het raam staren en fantaseren. Tot plots de voorbij zoevende landschapsmassa verstoord wordt door een gruwelijk beeld: een platgereden dier. Een pluizig katje, een lieve hond of een verdwaalde kip, uitgesmeerd over het gitzwarte asfalt. En als je geen koelbloedige psychopaat bent, stort je wereld eventjes volledig in en haat je de mensheid, de industriële revolutie en alles wat wielen heeft.

Deze onschuldige slachtoffers van onze agressieve rijstijl en bodemloze luiheid krijgen geen bloemenkrans, een kruisje of een mooi laatste woord, maar worden van de weg geschraapt en weggesmeten. Daar brengt kunstenaar Max Siedentopf verandering in met zijn fotoreeks Roadkill Trophies, waar je de slachtoffers en hun geweldenaars verenigd ziet op een bevreemdend kiekje.

