Fedde Le Grand moest plassen in Miami en betaalde daar 10.000 euro voor

Fedde Le Grand is miljonair, maar hij woont gewoon in een nieuwbouwhuis in het Nederlandse Tilburg. De dj en producer hoeft zich sinds zijn wereldhit Put Your Hands Up 4 Detroit geen zorgen te maken over geld, al zegt hij dat hij dat daarvoor ook al niet deed. Hij staat in de top 20 van de allerrijkste Nederlanse artiesten – net onder Marco Borsato en net boven Martin Garrix – met een geschat vermogen van zes miljoen. Handig, want dan kan je vlotjes tienduizend euro over de toonbank zwieren om ergens te kunnen plassen. We vroegen hem wat zijn eerste aankoop was toen de centen binnen kwamen stromen.

Hey Fedde! Je kocht een Audi A3 en een Hublot-horloge van je eerste muzieksalaris.

Fedde Le Grand: Ja, eerst had ik die auto gekocht, maar dat was gewoon nodig. Ik had toen al heel veel boekingen en de auto die ik had, een Seat, was gewoon letterlijk uit elkaar gevallen. Het eerste dat ik kocht dat ik niet echt nodig had, was dat horloge.

Was dat vlak nadat Put Your Hands Up 4 Detroit uitkwam?

Goh, ik denk twee jaar daarna.

Weet je nog dat je daarna op je rekening keek en er ineens een smak geld op stond?

Nee, om eerlijk te zijn heb ik misschien pas vier of vijf jaar later een keer gekeken. Ook omdat ik een fucking hekel heb aan boekhouden, dus ik hield me daar in het begin nooit mee bezig. Een van mijn vrienden is accountant, dus die heeft me wel geleerd om er een beetje op te letten, maar om eerlijk te zijn, toen ik begon, had ik zoiets van: als ik genoeg verdien met muziek om ergens te wonen en brood te kopen, dan zou dat al de bom zijn. Ook toen ik nog geen geld had, keek ik nooit op mijn rekening. Toen was het gewoon altijd op, omdat ik alles uitgaf aan platen.

Waarom wilde je eigenlijk zo graag dat horloge hebben? Kwam je daarvoor altijd te laat?

Nee, omdat ik altijd dacht: dat zou ik nog wel eens willen hebben. En toen dacht ik: laat ik het dan ook meteen slim doen, en iets kopen dat een investering is. Ik heb vrienden in Miami en die waren weer bevriend met de importeur van Hublot daar. Die heeft me geholpen om iets te kiezen wat ik mooi vond, maar ook zijn waarde houdt, of zelfs meer waard wordt.

Maar waarom Hublot en geen Rolex of Patek Phillipe?

Goh, die vind ik niet zo. Dit was nog wel een beetje stoer en sportief. Ik draag ‘m overigens echt bijna nooit.



Waar ligt die dan?

Thuis.

Ja? Weet je ook waar?

Ja, dat weet ik wel!

En die Audi, had je die nieuw gekocht?

Ja.

Bij een dealer? Alles erop en eraan?

Zeker.

Lederen bekleding? Dikke subwoofer?

The works.

Ben je een autofanaat?

Nee. Of ja, tot op zekere hoogte. Ik vind het wel wat om een fijne auto te hebben, maar ik hoef geen Bugatti.

Heb je een chauffeur?

Nee, ik rij zelf. Ik vind het zalig.

Heb je sindsdien nog meer auto’s gekocht?

Ja, een A7 en een BMW i8. Ik had zoiets van: dat is een sportauto, maar ook nog wel verantwoord.

Hoe is dat eigenlijk met geld als je er veel van hebt? Heb je een financieel adviseur?

Inmiddels wel, maar in het begin natuurlijk niet. Kijk, ik heb relatief weinig nodig, want ik ben toch altijd weg. En ik eet net zo makkelijk een hamburger achter de hoek als een dure biefstuk. Het nadeel is dat je omgeving soms naar reageert. Mensen willen wat van je en je komt erachter wie je echte vrienden zijn. Maar het is ook positief, je kan goede dingen doen en mensen helpen. Ik heb mijn zus en mijn moeder bijvoorbeeld kunnen helpen met een aantal dingen. Maar er zijn ook mensen die niet eerlijk zijn en mensen die letterlijk van me gestolen hebben.

Wat is het domste waar je ooit veel geld aan hebt uitgegeven?

Ik was een keer in Miami, tijdens de Miami Music Week, en ik moest heel dringend naar de WC. We kwamen ergens langs, maar je mocht daar alleen naar binnen als je een tafeltje zou nemen. Dus ik zei: doe maar, regel het maar. Dat bleek uiteindelijk wel vrij duur te zijn.

Hoe duur was dat plasje?

Het begon met tienduizend euro. Dus ja, dat was een duur plasje. Oh, nog dommer trouwens: een telefoonrekening van tienduizend euro.

0900-lijnen.

Nee, zo lang geleden was dat nu ook weer niet. Nee, ik had heel lang getourd, drieënhalve maand.

Oei, de roaming.

Helemaal niet bij nagedacht.

Hé, je bent nu veertig. Is er iets veranderd aan hoe je met geld omgaat in de afgelopen tien jaar?

Ik leer nog steeds om de waarde van geld in te schatten, maar dat heeft meer te maken met dat het me nooit wat heeft geïnteresseerd. Als ik een boeking kut vind, vind ik ‘m kut, al krijg ik er nog zoveel voor. Gelukkig heb ik mensen om me heen die dat regelen, anders was ik alles wel kwijt geweest inmiddels. Als je ouder wordt, ga je wel nadenken. Kijk, ik heb nooit iets geïnvesteerd, ik dacht altijd: laat die bankrekening maar vollopen. Maar nu denk ik: het is wel goed om er iets nuttigs mee te doen.

Ja? Heb je bitcoins?

Nee, dat durf ik niet. De laatste jaren stop ik wel geld in onroerend goed, omdat dat zijn waarde wel behoudt, en als je het verhuurt krijg je wat inkomsten. Voor de kinderen later.

Je bent blijkbaar zes miljoen waard. Waar halen ze dat vandaan?

Geen idee.

Klopt het?

Eh, hmm, ja. Ja.

Heb je genoeg geld?

Of ik dat vind? Ja, meer dan genoeg.

Zou je jezelf rijk noemen?

Wel, zoals ze in Amerika zeggen: I’m comfortable. Want rijk ben je in Amerika pas als je een miljardair bent.

Maar je zou nu met pensioen kunnen, als je zou willen.

Maar nee!

Met zes miljoen? Dan kun je de komende vijftig jaar 12.000 per maand uitgeven. Dat lijkt me riant.

Ja, oké. Maar ik ga toch niet nu met pensioen, dat lijkt me saai.

