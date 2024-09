Een kijkje bij het officieuze lijfblad van Amerikaanse gangsters en criminelen

Je kan geen abonnement nemen op F.E.D.S. Het tijdschrift heeft geen website of accounts op sociale media. Je kan het niet bij de AKO kopen. Maar als je in een arme wijk in een grote Amerikaanse stad hebt gewoond, of een tijdje in de bak hebt gezeten in de Verenigde Staten, dan ken je het blad wel. Z’n reputatie voor rauwe verslaggeving van de criminele wereld heeft het een vaste plek bezorgd in Amerikaanse gevangenissen.

F.E.D.S. — een afkorting van Finally Every Dimension of the Streets — wordt al achttien jaar geleid door Antoine Clark. Antoine Clark runt niet alleen het bedrijf, maar schrijf ook veel van de verhalen. VICE News keek met hem mee terwijl hij werkte aan een nieuw nummer, met onder andere een shoot met rapper Fetty Wap. Misdaad mag dan wel het belangrijkste onderwerp van het tijdschrift zijn, maar Antoine gelooft dat zijn blad lezers juist helpt om uit de criminaliteit te komen door lezen en alfabetisering aan te moedigen. “Sommige mensen zullen het als een waarschuwing zien, sommigen als verheerlijking,” zei Antoine.