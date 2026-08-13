Feest jij harder dan wie ook? Hydro:Ice betaalt je om het te bewijzen.

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Vraag het aan iedereen die het ooit tot zes uur ’s ochtends heeft volgehouden op een festival en je krijgt hetzelfde antwoord als je vraagt hoe hun lichaam zich op zondag voelde: gesloopt.

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Twee dagen rust later loop je nog steeds alsof je een marathon hebt gelopen. Je lichaam heeft een enorme fysieke inspanning geleverd.

Maak kennis met Hydro:Ice, gemaakt om je af te koelen zodat jij heet kunt blijven. Het is een met vitamines verrijkte, glow-in-the-dark ice pop die feestgangers erkent als atleten en één van hen uitroept tot de allereerste Hydro:Ice Pro ter wereld. De winnaar gaat naar huis met maximaal €4.000 én een festivalervaring voor twee tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE).

Meedoen is eenvoudig. Bezoek een van de deelnemende festivals, waaronder No Art, Lowlands, SONA, Audio Obscura Van Nelle Outdoor en Into the Woods, en zet je fitness- of hardloopapp aan voordat je begint met dansen. Registreer je stappen, afstand en prestaties. Deel vervolgens je festivaloverzicht op TikTok en Instagram, inclusief je statistieken, met de hashtag #HydroIcePro en tag @hydroiceofficial.

De data achter deze propositie zijn moeilijk te negeren. Een onderzoek, ondersteund door AlphaTheta en geleid door professor Paul Dolan van de London School of Economics, analyseerde meer dan 600.000 hartslagen tijdens twee dans sessies om te meten wat elektronische muziek en vrij dansen met het lichaam doen. Tijdens het vrije dansen bereikten deelnemers gemiddeld 75% van hun individuele hartslagreserve, precies binnen de categorie intensieve lichamelijke inspanning.

Data van Apple Watch en Fitbit laten zien dat een avond van tien tot twaalf uur uitgaan gemiddeld tussen de 40.000 en 50.000 stappen oplevert, niet ver verwijderd van de 50.000 tot 60.000 stappen die een marathon gemiddeld kost. Festivalgangers overschrijden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 7.000 stappen vaak al voordat de headliner het podium betreedt.

En je lichaam maakt geen onderscheid tussen een stadion en een dansvloer. Uit een onderzoek uit 2017 bleek dat recreatieve dansers een rusthartslag hadden die gemiddeld acht slagen per minuut lager lag dan die van niet-dansers. Ook herstelden zij aanzienlijk sneller van fysieke inspanning, beide belangrijke indicatoren van een goed getraind cardiovasculair systeem. De dansvloer produceert al jaren topatleten. Alleen werd dat nooit zo genoemd.

Niet alleen de hoeveelheid inspanning telt, ook de manier waarop die wordt geleverd. Intervaltraining: korte periodes van hoge intensiteit afgewisseld met herstel, is een van de meest effectieve trainingsvormen voor sporters. Op een dansvloer gebeurt precies hetzelfde: pieken tijdens de drops, herstellen tijdens rustigere momenten, en dat urenlang achter elkaar. Voeg daar hitte, een overvolle locatie, intensief gebruik van vrijwel alle spiergroepen en nauwelijks rust aan toe, en de spierpijn de volgende dag is ineens heel logisch. Fysiologisch verschilt het nauwelijks van een duur wedstrijd: alleen de omgeving is anders.

De festivalcultuur is ongeëvenaard in Europa, en al Nederland springt daar al helemaal uit. Lowlands duurt drie dagen, Into the Woods gaat door tot de vogels beginnen te fluiten en SONA bereikt op een normale avond pas rond vier uur ’s nachts zijn hoogtepunt. Nederlandse festivals zijn nooit een passieve ervaring geweest. Bezoekers leggen enorme afstanden af over uitgestrekte festivalterreinen, dansen urenlang in de warmte en doen dat meerdere dagen achter elkaar met nauwelijks hersteltijd. De fysieke inspanning is altijd enorm geweest, 2alleen werd die tot nu toe niet gemeten.

Dat is precies de boodschap die Hydro:Ice deze festivalzomer wil uitdragen. Na de lancering op Ibiza vorig jaar met de smaak Refresh (Kiwi & Lemon) is er nu een tweede variant: Recharge, een sinaasappel- en guaraná-ice pop verrijkt met niacine, vitamine B2 en 75 mg cafeïne per ijsje. Deze zomer ondersteunen ze hun boodschap met een wereldwijde competitie en een indrukwekkende hoofdprijs.

De winnaar ontvangt een prijs tot €4.000 én een reis voor twee naar het Amsterdam Dance Event (ADE) in oktober, waar hij of zij officieel wordt gekroond tot de allereerste Hydro:Ice Pro. En die titel heeft gewicht: ADE is het grootste evenement ter wereld op het gebied van clubcultuur, met meer dan 400.000 bezoekers en 2.500 artiesten verspreid over vijf dagen in Amsterdam. Daar gekroond worden tot de eerste Hydro:Ice Pro is een erkenning van formaat.

Finalisten worden beoordeeld op drie onderdelen:

Fysieke prestatie

Creativiteit van de content

Kwaliteit van de content

Het draait dus niet alleen om het hoogste aantal stappen, maar ook om hoe je jouw complete festivalervaring vastlegt, elk zweterig, onvermoeibaar uur ervan.

De competitie loopt van 1 juli tot 1 oktober 2026 en staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. Heb je ooit een festivalweekend afgesloten met benen als beton en het gevoel dat je lichaam veel harder heeft gewerkt dan iemand ooit beseft? Dan is dit hét moment om dat te bewijzen.

RECHARGE disclaimer: bevat Vitamine B2 en Niacine, die helpen vermoeidheid te verminderen. Geniet van dit product als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

De volledige algemene voorwaarden zijn te vinden op www.hydroice.com.