Feestelijke oranje cocktail met rabarber en gin

Voor 1 cocktail

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

Voor de siroop:

100 gram kristalsuiker

30 gram fijngehakte verse gember (ongeveer 3 centimeter)

1 steel rabarber, in kleine stukjes

een halve jalapeñopeper, met de zaadjes verwijderd en in plakjes gesneden

450 gram verse aardbeien, gewassen en met het kroontje verwijderd

voor de cocktail:

45 ml siroop

30 ml dry gin, bijvoorbeeld Beefeater

15 ml vers citroensap

30 ml mousserende wijn

1 plakje jalapeño

Bereidingswijze

1. Maak de siroop: doe 120 ml water, de suiker, gember, rabarber en jalapeño in een steelpannetje en laat op middelhoog vuur sudderen. Laat het 10 tot 15 minuten koken, of tot de rabarber doorzichtig is. Haal van het vuur en laat volledig afkoelen, en giet het daarna door een fijne zeef in een blender. Voeg de aardbeien toe en pureer tot een gladde massa. Dek de siroop af en zet ‘m in de koelkast.

2. Maak de cocktail: Doe alle ingrediënten (behalve de wijn en jalapeño) in een cocktailshaker gevuld met ijs. Schud goed, en giet de cocktail daarna af in een longdrinkglas met ijs. Giet de mousserende wijn erbij, en garneer met een of twee plakjes jalapeño.