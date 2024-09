Feestmeester Bokoesam weet hoe je oud en nieuw in goede banen leidt

Vanaf het moment dat de blaadjes bruin worden, beginnen er mensen aan je kop te zeuren over oud en nieuw. Het zijn vragen waar eigenlijk niemand ooit het antwoord op weet, en het zijn ook vragen die wederom bevestigen dat het laatste en tevens eerste feestje van het jaar een zware dobber is, een cocktail van sociale druk en hooggespannen verwachtingen.

Maar hé! Laten we positief blijven. Om je te helpen om er een toffe avond van te maken, hebben we een ware feestconnaisseur ingeschakeld om de do’s en don’ts van oud en nieuw door te nemen. Je kent hem wel, het is Bokoesam, de rapper die zijn tour ‘Turnt’ heeft genoemd, de man die koprollen doet over draaitafels.

Noisey: Hé Sam, hoe plan je in godsnaam je oudejaarsavond?

Bokoesam: De beste planning voor oud en nieuw bestaat niet. Je kan het onmogelijk van tevoren bepalen. Het gaat erom dat je goed voorzien bent van drank en mogelijk andere genotsmiddelen, en voor de rest moet je je vooral zo flexibel mogelijk opstellen. De leukste feestopties dienen zich aan op de avond zelf.

Ga ook niet enorm veel uitrusten de avond ervoor, want een beetje warming up kan geen kwaad. Dan heb je al een beetje party in je, en kan je echt gaan vlammen met oud en nieuw.

Hoe bereid jij zelf de avond voor?

Naast sterke drank moet je sowieso een goede fles champagne halen. Veuve of zo. Oh, en ga asjeblieft op tijd naar de slijter, want het is er op de avond zelf altijd tyfusdruk. Je kan dan wel makkelijker flessen jatten als het zo druk is. Niet dat ik nu zeg dat je dat moet doen, maar het kan.

Ha, jij weet hier meer over. Vertel?

Vroeger hebben we dat vaak genoeg gedaan. Nu niet meer hoor, maar we pakten met een groepje gewoon een paar flessen die in de aanbieding waren. Die staan meestal vlak bij de uitgang. Ik had vroeger niet zoveel geld, dan is het fijn als ik vijf gratis flessen had. Hoe dan ook, zorg dat je meer in huis haalt dan je denkt nodig te hebben. Het ergste dat je kan overkomen is dat de drank om drie uur ’s op is en dat je in een fucked up staat de biertaxi moet bellen.

Oké, tot zover de voorbereiding. Wat doen we nu?

Tot middernacht is het familietijd. Ik snap dat iedereen zo snel mogelijk panja wil worden, maar het is beter om familieverplichtingen vroeg op de avond af te vinken. Drink een glaasje met je oma en stop een oliebol in je gezicht.

Dit schema helpt je ook om niet te vroeg te pieken en om elf uur al bewusteloos op een wc te liggen. Vroeg pieken is dan wel het nieuwe afteren, maar dat geldt niet tijdens oud en nieuw. Dan moet je tot het naadje gaan.

Het lastigste dilemma is altijd nog wel of je naar een club gaat of naar een huisfeestje. Wat raad jij aan?

Het klinkt misschien gek, omdat ik zelf dit jaar moet optreden in clubs, maar persoonlijk zou ik voor huisfeestjes kiezen. Oud en nieuw is die ene nacht van het jaar dat je een huisfeest kan geven tot bam zonder dat de buren gaan klagen, maak er dan ook fucking gebruik van. Daarnaast zijn kaarten voor clubs vaak heel duur en zit je dan alsnog in een overvolle ruimte met onbekenden die allemaal fucked up zijn.

Wat ook fijn is aan huisfeesten, is dat je flexibel blijft. Als het saai is kun je dippen naar een andere plek. Oja, nu ik het toch daarover heb: als het nep is, ga meteen weg, blijf niet hopen dat het magisch beter wordt. Zo heb ik meerdere keren een avond verneukt. Ook is het handig om in je achterhoofd te houden dat je niet te ver weg moet gaan naar de middle of fucking nowhere, behalve als je daar zelf woont en een feest geeft, omdat je anders vast komt te zitten op kutplekken. Zo heb ik weleens mijn oud en nieuw gespendeerd ergens op een weg in Diemen terwijl een mattie en ik aan het wachten waren op een snorder. Dat gun je niemand.

Duidelijke taal. Wat zijn de regeltjes en de etiquette als je naar een huisfeestje gaat?

Niet met teveel mensen komen, helemaal niet als je niet bent uitgenodigd. Breng iets mee, een fles, drugs of wiet – weed ain’t no drugs – want dan verhul je een beetje dat je een parasiet bent. Het is daarnaast ook gewoon leuk om te doen en die organisator van het feest zal je chill vinden.

Fix ook chicks alvast, als je er een paar hebt. Nodig ze uit, want het is kut als je matties alleen maar matties gaan uitnodigen en dat je op een gegeven moment beseft dat je met alleen maar gasten aan het chillen bent in iemands woonkamer. Dat is niet gaande. Het hoeft geen chick te zijn die je probeert te regelen of zo, gewoon iemand die zin heeft om te feesten. Als er meiden zijn is het altijd gezelliger, dan krijg je leuke interacties en een leukere vibe.

Wanneer begint de after?

Dat is moeilijk vast te stellen als je op een huisfeest bent. De chillings verandert geruisloos in een after-situatie. Nog een hele belangrijke don’t op de after, of gewoon laat op het feest: NO EMO TALK! Dat is absoluut ten strengste verboden. Je kan wel zeggen dat je van mensen houdt, maar je kan niet over sad shit beginnen. Vooral als mensen een beetje turnt zijn, hebben ze de neiging om opeens te beginnen over hun gestrande relatie van vier jaar geleden en dat kan echt niet. Als iemand daarover begint moet je er meteen wat van zeggen en in de kiem smoren, die emo-shit is een virus dat zich razendsnel kan verspreiden en voor je het weet is iedereen depressief aan het lallen. Dan is het game over en je kan de sfeer nooit meer terugdraaien.

Okido. Wanneer moet je eigenlijk stoppen met oud en nieuw vieren?

Als je kop suist en je een beetje moet kotsen achter de bank, maar je vindt het allemaal niet erg. Op een gegeven moment ben je te faya en dan val je in slaap en dan is het game over.

Beeld door Rebecca Camphens