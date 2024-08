‘Femme Fatale’ van Iguana Death Cult gaat over vrouwen die je hart breken

Toen ik de video voor Femme Fatale van Iguana Death Cult aanzette, verwachtte ik de gebruikelijke grimmige en smerige beelden van hun eerdere clips te zien. Wormen die opgegeten worden, schaduwfiguren, vechtpartijen. Dat soort gedoe. In plaats daarvan zie ik een pater omringd door trouwe volgelingen. Plechtig constateert hij dat we allemaal een kerk zouden moeten binnentreden alsof we de baarmoeder waar we zijn uitgekomen opnieuw in gaan. Juist. Ik raakte enigszins verward, dus besloot ik Jeroen Reek, frontman van de Rotterdamse band, eens even op te bellen. Daarvoor poogden ze mij de clip uit te leggen aan de hand van de volgende beschrijving:

“Femme Fatale is zowel een aanklacht als een ode aan de vrouw die je hart dusdanig breekt dat de pijn resoneert tot in je botten. Een ritueel dat we allemaal moeten doorstaan om af te studeren als man.”

Noisey: Vertel.

Jeroen Reek: Een gebroken hart is iets waar iedereen in zijn leven een keer mee te maken krijgt. Bijna iedereen dan, sommige mensen hebben geluk. Het is een van de naarste dingen die je mee kan maken, maar het is ook wel iets dat je hard maakt voor het leven. Een soort van eindexamen om een man te worden. Die gedachte had ik erbij en daar gaat dat nummer over.

Klinkt alsof het diep zit. Is jouw hart zelf op die manier kapot gemaakt?

Ja, dat is wel eens gebeurd. Ik ben er wel een ander mens van geworden.

Wat doe je op zo’n moment?

Heel veel drinken en heel slecht voor mezelf zorgen. Tot op het punt dat ik een heel lief meisje tegenkwam waar ik nog steeds mee samen ben. Nu ben ik gelukkiger dan ooit. Het is een soort na-regen-komt-zonneschijn-verhaal. Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou omslaan. Ik was nog helemaal kapot, ik kom iemand anders tegen en het leven is weer helemaal perfect. Heb jij dat nooit meegemaakt?

Nee, eigenlijk niet.

Misschien ben ik gewoon een romanticus. Ik hoop dat het je bespaard blijft. Ik heb ooit gehoord dat verliefdheid eigenlijk een psychische ziekte is, of een aandoening. En een gebroken hart zou dan hetzelfde zijn als verliefdheid, maar dan op een negatieve manier. Ik geloof dat wel. Ik werd er een beetje een sneue gast van. Heel egoïstisch ook, dat komt door het zelfmedelijden.



Ben je tijdens het verliefd zijn dan ook niet helemaal jezelf?

Je wordt wel echt een andere versie van jezelf. Ik ben een beetje een softie geworden nu ik helemaal gelukkig met mijn meissie ben. Er is weinig om over te klagen. Jeetje, wat zijn dit moeilijke vragen. Ik kan er wel een liedje over schrijven, maar zo’n gesprek voeren is toch lastig.

Ik heb nog een moeilijke vraag voor je.

Oké, kom maar.

Is het beter om liefgehad en verloren te hebben, of was zowel de liefde als pijn je liever bespaard gebleven?

Ik denk dat lijden wel heel goed werkt voor creativiteit. Ik heb er wat nummertjes uit kunnen persen. Uit het blij zijn kun je ook genoeg halen, maar dat was nieuw voor mij. Ik was nooit zo’n optimistische jongen en ineens was ik helemaal omgeslagen. Ik wist in het begin even niet waar ik over moest schrijven, en ik ben gewoon maar wat lullige onderwerpen gaan aanpakken. Toch heb ik ook mooie momenten meegemaakt: elke keer als je met iemand bent, leer je veel over jezelf en de ander. Nee, dat had me allemaal niet bespaard hoeven blijven.

Bekijk de clip voor ‘Femme Fatale’ hierboven, en check hieronder even waar ze mannen binnenkort spelen.



13 april: Pier15, Breda

14 april: DB’s, Utrecht

19 april: Merleyn, Nijmegen

20 april: Asteriks, Leeuwarden

21 april: Sugarfactory, Amsterdam

22 april: Textival, Kortrijk (België)